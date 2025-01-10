¥°¥íー¥Ð¥ëK-POP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMnet Plus¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¦¡ª¡ÚEVNNE¡Û¥°¥íー¥Ð¥ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö2´üÊç½¸ ¡¿¡ÚMADEIN¡Û¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖMABY¡×Êç½¸³«»Ï
CJ ENM Japan ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÖÃµ¯ÍÆ¡Ì¥Á¥§¡¦¥®¥è¥ó¡Í¡Ë¤Î´Ú¹ñËÜ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCJ ENM¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ØMnet Plus¡Ù¤¬¡¢EVNNE¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖENNVE¡×2´ü¡¢MADEIN¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖMABY¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Mnet Plus¡§ https://www.mnetplus.world/ja/main(https://www.mnetplus.world/ja/main)
¢£EVNNE¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖENNVE2´üÊç½¸³«»Ï¡ª
Mnet Plus¤Ï2025Ç¯1·î7Æü¤«¤éPlus Chat¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥ëー¥×EVNNE¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖENNVE¡×2´ü¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Plus Chat¤Ï¡¢CJ ENM¤ÎMnet Plus¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à³èÆ°¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢Mnet Plus¤ÈÆ±¤¸ID¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Mnet Plus¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢³èÈ¯¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤ëEVNNE¤Î2025Ç¯¤Î³èÆ°¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖENNVE¡×2´üÊç½¸¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖENNVE¡×¤Ï¡¢1·î16Æü(ÌÚ)¤Þ¤ÇMnet Plus EVNNE¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£²ÃÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¤È¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ïー¥É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î²»À¼¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏPlus Chat¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
23Ç¯9·î¤Ë½é¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿EVNNE¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ë³èÆ°ÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£EVNNE¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢ー¤ò´°àú¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥¢¥á¥ê¥«Billboard¤«¤é¡Öº£·î¤ÎK-POP¥ëー¥ー¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÆü´ÚÎ¾¹ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø°¦¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¶À¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊEVNNE¤ÈENNVE¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö2´ü¤ÎÊç½¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¡¢¤ªº×¤ê¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÉñÂæ¤Ç2025Ç¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯EVNNE¤Î¹ÔÊý¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£MADEIN¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖMABY¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¡ª
Mnet Plus¤Ï¡¢2025Ç¯1·î9Æü¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à³èÆ°¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Plus Chat¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×MADEIN(¥Þ¥·¥í¡¢¥¤¥§¥½¡¢¥ß¥æ¡¢¥¹¥Ø¡¢¥»¥ê¥Ê¡¢¥Ê¥´¥ß)¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖMABY¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Plus Chat¤Ç¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢'Chat'¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È³èÈ¯¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëMADEIN¤Ï¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥×¥í¥°¥é¥à½Ð¿È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Áー¥à(WE MADEIN U)¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¥Áー¥àÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢MADEIN¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÆüËÜ¤ÎÂçºå¤ÇÎ¾Æü4800ÀÊµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡ÖMADEIN ¡ÉADVENTURE¡É 2024¡×¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë³«ºÅ¡£²»³Ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø±é¡¢ÊüÁ÷¡¢¹¹ð¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥ëー¥ー¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿MADEIN¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖMABY¤ÎÊç½¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤è¤ê¿È¶á¤Ç¿ÆÌ©¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¸øÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾MABY¤ÏMADEIN¤ÈBY¤Î¹çÀ®¸ì¤Ç¡¢MADEIN¤Î¤½¤Ð¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖMABY¤Ï¡¢Plus Chat¤ÎMADEIN¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¤·¡¢¾ï»þ²ÃÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£MADEIN¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖMABY²ÃÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢MADEIN¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ¥Àè»²²Ãµ¡²ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ªー¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤Ë1·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë²ÃÆþ¤ò´°Î»¤·¤¿MABY¤Ë¤Ï¡¢1¥ö·î¤Î´ü´Ö±äÄ¹¡¢¥¢ー¥êー¥Ðー¥É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Õ¥©¥È¥«ー¥É6¼ï¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥êー¥Ðー¥ÉÆÃÅµ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏPlus Chat¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Mnet Plus¤ÏÁ´À¤³¦¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤¬»þ¶õ´Ö¤Î¶³¦¤Ê¤·¤ËK-POPÊ¸²½¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö(¥Õ¥¡¥ó+¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö)¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¡¢ÎßÀÑ²ñ°÷¿ô2600Ëü¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò±þ±ç¤·ÅêÉ¼¤¹¤ë¶õ´Ö¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëK-POP¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ·¤Ó¾ì¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚMnet ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó¡Û¡¡https://mnetjp.com/
´Ú¹ñ100¡ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎCSÊüÁ÷¶É¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·K-POP¤ä´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤äÎ¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥«¥Ñー¡ª¡¢Á´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£
¡ÚMnet Smart+¡Û https://smart.mnetjp.com/
ºÇ¿·¤Î´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°ì¤Ä¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£Mnet Korea ¤ÈMnet Japan ¥é¥¤¥ÖTV¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÈÖÁÈ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤âÂç½¼¼Â¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤«¤é¹¥¤¤Ê¤À¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£