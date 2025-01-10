¡Ú½Ã°å»Õ´Æ½¤¡Û¥Ú¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼ï¤«¤éÊÝ¸±¤ÎÁª¤ÓÊý¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«
¡Ô³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£ÊÙ¡Ë¤Ï¡¢ ¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±Èæ³Ó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±STATION¡Ê https://www.pets-station.info/ ¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ 2024Ç¯1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÊÌ¤ÎÊÝ¸±¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼️¥Ú¥Ã¥ÈÊÌ¤ÎÊÝ¸±¤ÎÁª¤ÓÊý¥¬¥¤¥É¡§https://www.pets-station.info/insurance¡¡¡¡
▎ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¹âÎð²½¤ä»ô°é´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆÃÄê¤Î¸¤¼ï¤äÇ¼ï¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼ï¤«¤éÊÝ¸±¤ÎÁª¤ÓÊý¤¬¤ï¤«¤ë¡× ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÊ¼ï¤´¤È¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤ÎÊÝ¸±Áª¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
▎¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³µÍ×
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¸¤¼ï¤äÇ¼ï¤´¤È¤Ë¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤äÂÎ½Å¡¢ ¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Î¾É¾õ¤Ê¤É¤ò½Ã°å»Õ´Æ½¤¤Î¤â¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¼£ÎÅÈñ¤ÎÌÜ°Â¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▎¥Ú¥Ã¥ÈÊÌ¤ÎÊÝ¸±¤ÎÁª¤ÓÊý¥¬¥¤¥É
https://www.pets-station.info/insurance
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È»ô¤¤¼çÍÍ¤ËºÇÅ¬¤ÊÊÝ¸±¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±STATION¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÊÝ¸±¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÀµ³Î¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
▎¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸± ÊÝ¸±ÎÁ¡¢Êä½þÈæ³Ó | ¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
https://www.pets-station.info/¡¡ ¡¡
¿Íµ¤¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±11¼Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¼ïÎà¡¦Ç¯Îð¡×¤ò¤â¤È¤ËÊÝ¸±ÎÁ¡¦Êä½þÆâÍÆ¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âÎð¥Ú¥Ã¥È¸þ¤±¡¦Â¿Æ¬»ô°é¸þ¤±¤Î¾ò·ïÊÌÈæ³Ó¤ä¡¢30ÉÃ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«ÀÑ¤â¤ê¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤¿¤áÊØÍø¤Ë¤´ÍøÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£
▎²ñ¼Ò³µÍ×
https://element-gr.jp/ ¡¡
²ñ¼ÒÌ¾¡§ELEMENT GROUP ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ì¥á¥ó¥È
½» ½ê ¡§¢©150-0031 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®10-4 ¥â¥É¥Þ¥ë¥·¥§½ÂÃ«ºùµÖ¥Ó¥ë3³¬
ÅÅ¡¡ÏÃ¡§ 03-5428-6601