¡Ø¥ô¥§¥Î¥à¡§¥¶¡¦¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¡Ù4K UHD¡õ¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡õDVD 3/26(¿å)È¯Çä·èÄê¡ª

株式会社ハピネット『ヴェノム:ザ・ラストダンス』プレミアム・スチールブック・エディション[4K UHD+ブルーレイ](完全数量限定)公式サイト :https://www.sonypictures.jp/he/11257352

<最悪>の最後―

全世界累計興収13億6200万ドル(約1975億円)を超える大ヒットシリーズの最終章!

世界中から愛される<俺たちの物語>が、ここに完結!

■<ヴェノム>に隠された秘密― シンビオートの<創造主(クリエイター)>がついに姿を現す!

ヴェノムに隠された秘密を知るシンビオートの神=“ヌル”の存在が本作で初めて明かされる。コミックではシンビオートを創り出した邪悪な神であり、宇宙規模の超強力凶悪なヴィランとして描かれる重要キャラクターがついに登場し、ヴェノムを追い詰めていく!

■<俺たち2人>でいることが、世界を破滅に導く―

1つの身体に2つの人格をもち、奇妙な共同生活を過ごしてきたエディとヴェノム。四面楚歌の中、緊迫したシーンの間に映し出される2人の回想シーンから、彼らが共に歩んできた時間が垣間見える。容赦なく襲い掛かる巨大シンビオート、特殊部隊からの決死の逃亡劇、そして、ヴェノムの秘密を知る最大の脅威が目前に迫る!

■シリーズ最大スケールのアクションで描かれるヴェノム最後の戦い

地上・空中・水中・地下で繰り広げられる激闘シーンの連続、そしてヴェノムが馬や魚、蛙などに変態しながらの逃亡劇は必見!シリーズを通しての見せ場となっているエディとヴェノムのバイクアクションは、火の海と化したラストバトルでみせる圧巻のシーンとなっている。壮絶な戦いの果てに2人を待ち受ける<俺たち>の最終章(ラストダンス)とは―

4K UHD+ブルーレイ/ブルーレイ+DVD セット 2025年3月26日(水)発売決定!

4K UHD+ブルーレイセットは初回生産限定でスリーブケース付きで発売!さらに、スチールブックや三方背ケース、特製ブックレット、アートカードが付属する「プレミアム・スチールブック・エディション」も完全数量限定で発売決定!全形態ブルーレイ共通で、NGシーンや未公開シーン、プレビズなどの映像特典をたっぷり収録予定。また、前作『ヴェノム』『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』もスペシャル・プライスで同日リリースされる。

さらに、『ヴェノム:ザ・ラストダンス』を対象店舗でご購入の方に、ここでしか手に入らないオリジナル特典をプレゼント!デザインなどの詳細は公式サイトをご確認いただきたい。

●『ヴェノム:ザ・ラストダンス』店舗別オリジナル特典

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2004_1_4171acf59a14e902d7eeddad03caf3c2.jpg ]

●『ヴェノム:ザ・ラストダンス』バンドル特典

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2004_2_1ccd85d83724fa6cc97f98b03d97db79.jpg ]

※特典はなくなり次第終了となります。

『ヴェノム:ザ・ラストダンス』商品情報

【発売日】

2025年3月26日(水)

※レンタルBlu-ray&DVD同日リリース

【価格】

・プレミアム・スチールブック・エディション[4K UHD+ブルーレイ](完全数量限定)10,120円(税込)SPUF-1027/4907953227071

・4K UHD+ブルーレイ セット 7,590円(税込) SPUF-1026/4907953227064

・ブルーレイ+DVD セット 5,390円(税込) SPXF-1026/4907953227057

■プレミアム・スチールブック・エディション

【仕様・封入特典】

●三方背ケース ●スチールブック ●特製ブックレット(16P) ●アートカード(3枚)

■4K UHD+ブルーレイセット

【初回生産限定】

●スリーブケース付き

【ブルーレイ映像特典】※全形態共通

★NGシーン

★混沌の創造主:脚本家から監督へ

●解き放たれたヴェノム:アクションとスタント

●仲間が語るトム・ハーディ

★ヴェノムを支える実力者たち

●チェン夫人がすべてを明かす

●未公開シーン

・世界のはざまへ

・メキシコで大暴れ

・ストリックランドの追跡

・ヴェノムのひそかな楽しみ

・シンビオートからの警告

・積もる話を最上階スイートで

・ゼノファージ襲来

●プレビズ

・“コーデックス”とは?

・ラボ襲撃

※★はDVD共通収録

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

『ヴェノム:ザ・ラストダンス』作品情報

【キャスト(声の出演)】

ヴェノム/エディ・ブロック:トム・ハーディ(中村獅童/諏訪部 順一)

ストリックランド:キウェテル・イジョフォー(斉藤次郎)

ペイン:ジュノー・テンプル(恒松 あゆみ)

マーティン:リス・エヴァンス(内田 直哉)

マリガン:スティーヴン・グレアム (森川 智之)

チェン:ペギー・ルー(田村 聖子)

【スタッフ】

監督・脚本・原案・製作:ケリー・マーセル

原案:トム・ハーディ

--------------------------------

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳:アンゼ たかし

吹替翻訳:久保 喜昭

監修:杉山 すぴ豊

【ストーリー】

<俺たち2人>でいることが、世界を破滅に導く。

ヴェノムに隠された秘密を知る、無の神にして世界の破壊者ヌルが、2人を分かつ最大最凶の敵として登場!

シリーズ最大スケールで描かれる2人の決死の逃亡劇と、ヴェノムの秘密を狙って容赦なく立ちはだかる最強の敵、シンビオートの創造主ヌルとの壮絶な戦い。

「あいつは相棒なんだ」「エディ、最期まで一緒だ」

あたり一面が火の海と化すほどのラストの死闘の末に、<俺たち>2人が迎える最終章(ラストダンス)とは……。

権利元:株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

発売・販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.

MARVEL and all related character names: (C) & (TM) 2025 MARVEL.