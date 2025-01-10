¿·¤·¤¤Ê¡Íø¸üÀ¸¤ÎHQ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¶ÈÌ³Äó·È
¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¥³¥¹¥È¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHQ¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥¤¥Á¥¥åー¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäËÜ¾ÍÆó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°¼¼¹îºÈ¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¼¡À¤ÂåÊ¡Íø¸üÀ¸¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò2025Ç¯1·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://hq-hq.co.jp/cafeteria
¢£ ¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¤Ï2024Ç¯4·î¤Î¤´Äó¶¡³«»Ï°Ê¹ß¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤òÂ¿¿ôÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¬ÌÏ¡¦¶È¼ï¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¡¦¿Í»ö²ÝÂê²ò·è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿·µ¬¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¤¤
- ½¾Íè·¿¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍøÍÑÎ¨¡¦ÍøÍÑÆâÍÆ¡¦ÈñÍÑ¡¦±¿ÍÑÉé²Ù¤Ê¤É¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë
- ¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½¾Íè·¿¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤Ï¼«¼Ò¤Î¿Í»öÀïÎ¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÄ¾ÈÎ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¤¿ÈÎÏ©¤Î³«Âó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ö²Ê³ØÅª¿Í»öÀïÎ¬¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿Í»ö¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àÂç¼ê´ë¶È¸þ¤±Æ³Æþ¼ÂÀÓNo.1¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤ÈÄó°ÆÎÏ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÄ°®¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¡¦²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥ÈÌÌ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¹¹¤ËÀïÎ¬Åª¤Ê¶¨¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖHRTech¥¯¥é¥¦¥É»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÅ¸Ë¾2023Ç¯ÅÙÈÇ ¡Êhttps://mic-r.co.jp/mr/03030/¡Ë¡×¥æー¥¶ーµ¬ÌÏÊÌ¿Í»ö¡¦ÇÛÃÖ¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¥ó¥ÀーÇä¾å¹â¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »°¼¼ ¹îºÈÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢HQÍÍ¤È¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ö»ö¤¬¤Ç¤¤¿»ö¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£HQÍÍ¤¬¤´Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¼¡À¤ÂåÊ¡Íø¸üÀ¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¤Ï¡¢·Á³¼²½¤·¤¿½¾Íè·¿¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸»º¶È¤òÊÑ³×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ä¿Í»ö²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸åÃ±¤Ê¤ëÈÎÇäÌÌ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒHQ ÂåÉ½¼èÄùÌò ºäËÜ¾ÍÆó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÍÍ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÍÍ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö²Ê³ØÅª¿Í»ö¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¼ÂÀÓ¤Ë¤Ï¡¢HR TechÎÎ°è¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í»öÀïÎ¬¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÄêÎÌÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤ä²Ä»ë²½¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¥³¥¹¥È¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤â¿¼¤¯ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈÎÇäÌÌ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í»ö¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤È¼¡À¤ÂåÊ¡Íø¸üÀ¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÍ»¹ç¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤Ù¤¯¡¢Î¾¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡¦µ¡Ç½³«È¯¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¥³¥¹¥È¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¼Ò°÷¤Ë°ìÄê³Û¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»Ùµë¤·¡¢¼Ò°÷¤¬¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¥á¥Ë¥åー¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¡¦ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó¡ÊÁªÂò·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ë¡×¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥³¥á¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µìÍè·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò¡ÉºÆÈ¯ÌÀ¡É¤·¤¿¡¢½¾Íè¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¼¡À¤Âå·¿¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://hq-hq.co.jp/cafeteria
·î³Û200±ß¤ÎÄã²Á³Ê¤Ç¡¢¡Ö1¿Í¤Ò¤È¤ê°ã¤¦Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò°÷¥Ëー¥º¡×¡ÖÀ©ÅÙ¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯±¿ÍÑ´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¡×¡ÖÍÑÅÓ¤Ï¸ä³Ú·Ï¤Ð¤«¤ê¤ÇÌµÂÌ¤Ê¥³¥¹¥È¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖAI³èÍÑ¤Î¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê¥µ¥Ýー¥È¡×¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Ê¡Íø¸üÀ¸¡×¡ÖÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¡×¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿²ò·èºö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿Íºà°éÀ®¤ä·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ä
3Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤ë¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡§https://hq-hq.co.jp/cafeteria/download/download-1
3Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëHQ¥·¥êー¥º¡§https://share.hsforms.com/1whfmIPYvTu6_WgGsxw8KYgc44dk
¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó²òÀâ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡§https://share.hsforms.com/1MYmr8cWRTF2IoNF2HkOVlwc44dk
¡ãÍÑ¸ì²òÀâ¡ä
¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤È¤Ï¡§https://hq-hq.co.jp/articles/240209_001
Ê¡Íø¸üÀ¸¤È¤Ï¡§https://hq-hq.co.jp/articles/240307_018
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒHQ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒHQ ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ ¾ÍÆó
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî1-9-36¡¡¥¢¥ì¥¢ÉÊÀî13³¬
ÀßÎ©¡§2021Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼¡À¤Âå·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ê¥âー¥ÈHQ¡×¤ÎÄó¶¡
¥×¥í¥À¥¯¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://hq-hq.co.jp/
´ë¶È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://corp.hq-hq.co.jp/
HQ¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¥Ê¥Ó¡×¡§https://hq-hq.co.jp/articles
HQ¼çºÅ¥»¥ß¥Êー°ìÍ÷¡§https://hq-hq.co.jp/seminar
¡Ú¼ÒÌ¾¡ÖHQ¡×¤ÎÍ³Íè¡Û
¼ÒÌ¾¤Î¡ÖHQ¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥¤¥Á¥¥åー¡Ë¡×¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖHQ - Headquarters¡§ËÜµòÃÏ¡×¤È¡ÖHQ - Humanity Quotient¡§¿Í´Ö¤é¤·¤¤ÃÎÀ¡×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÉËÜµòÃÏ¡É¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÆÏ¤±¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î¡É¿Í´Ö¤é¤·¤¤ÃÎÀ¡É¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤æ¤¯¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û¡¡
ºäËÜ¾ÍÆó¡¿³ô¼°²ñ¼ÒHQ ÂåÉ½¼èÄùÌò
2021Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒHQ¤òÁÏ¶È¤·¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡ß´ë¶È²ÁÃÍºÇÂç²½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ð±Ä¡£
ÁÏ¶ÈÁ°¤Ï¾ã³²¼Ô¸þ¤±½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È¤ä¶µ°é»ö¶ÈÅù¤òÅ¸³«¤¹¤ëLITALICO¤Ë¤Æ¼èÄùÌòCFO¤È¤·¤Æ¡¢IPO¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÉôÌç¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÅù¤òÃ´¤¦¡£
¡ÚºÎÍÑ¾ðÊó¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒHQ¤Ï¡¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¥³¥¹¥È¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸»º¶È¤ÎÊÑ³×¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏ¶È´ü¤òÀÚ¤êÂó¤¯Ãç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯3·î¤ËÁÏ¶È¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë½é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯ÆÃ²½·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ö¥ê¥âー¥ÈHQ¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢½é¤Î³°Éô»ñ¶âÄ´Ã£¤â¼Â»Ü¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¥·¥êー¥ºA»ñ¶âÄ´Ã£7²¯±ß¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯4·î¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢¼¡À¤ÂåÊ¡Íø¸üÀ¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¡¢Áí¹çÊ¡Íø¸üÀ¸¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ¯¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¸Ä¿Í°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢ÊÑ³×¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ»Ø¤¹Ä©Àï¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Íºâ¤Î»²²è¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë»º¶ÈÊÑ³×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ºÎÍÑ¥Úー¥¸
https://hq-hq.notion.site/HQ-86583c6f1a2449b9b3f79cf4dd31e9cf
¢§¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://tally.so/r/3xZ4Zo
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒHQ ¹ÊóÃ´Åö¡¡Ê¿Àî
¥áー¥ë¡§pr@hq-hq.co.jp