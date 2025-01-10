Ê¸Íý¤Î¡Ö¾®³Ø¶µ²Ê½ñ¥ïー¥¯£´²ÊÌÜ¥»¥Ã¥È¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ä¤¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸Íý¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²®¸¶½ÓÊ¿¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê¡Ø¾®³Ø¶µ²Ê½ñ¥ïー¥¯4²ÊÌÜ¥»¥Ã¥È¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®³Ø¶µ²Ê½ñ¥ïー¥¯4²ÊÌÜ¥»¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¾®³Ø¶µ²Ê½ñ¥ïー¥¯¡×¤Ï¶µ²Ê½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤¿²ÈÄí³Ø½¬ÍÑ¤Î¥ïー¥¯¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¡¢"¶µ²Ê½ñ½àµòÉÊ"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¶µ²Ê½ñ¤ÎÌÜ¼¡ÄÌ¤ê¤Ë¡¢¶µ²Ê½ñ¤ÈÆ±¤¸Âêºà¡¦»öÎã¤Ç³Ø½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ²Ê½ñ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÂÐ±þ¤·¤¿¥ïー¥¯¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¹ñ¸ì¡¦»»¿ô¡¦Íý²Ê¡¦¼Ò²ñ¡¦´Á»ú¡¦¿ô¤È·×»»¡¦Ê¸¾ÏÂê¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Åª»×¹Í¤ÎÈ¯´©¤¬¤¢¤ë¡£
¢¥¤É¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò»È¤¦¤«¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£É½»æ±¦¾å¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¶µ²Ê½ñ²ñ¼Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¡Ö¾®³Ø¶µ²Ê½ñ¥ïー¥¯4²ÊÌÜ¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÃÏ¶èÌ¾¤ò¸«¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ²Ê½ñ¤Ë¹ç¤¦¥ïー¥¯¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
³Æ½ñÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¶áÎÙÃÏ¶è¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¶á¤¯¤Î½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¶µ²Ê½ñ¥ïー¥¯¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤Ã¼ê¤Ä¤ÆÃÀ½¥±ー¥¹¤Ç»ý¤Áµ¢¤ê¤â³Ú¡¹¡ª
¢¥¡Ö¡û¡»»Ô¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡û¡»»Ô¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ²Ê½ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿4ºý¤¬Çã¤¨¤ë¡£
¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¤Î¹ë²ÚÆÃÅµ¤Ä¤¡ª
¹ØÆþ»þ¤ËÊØÍø¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â4ºý¥»¥Ã¥È¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
ÆÃÅµ1¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥³¥È¥Ð¥ê¥¨¡×
½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«ー¥É¥²ー¥à¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÏ¢ÁÛ¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢¼ê»¥¤ò¤Ø¤é¤¹Â®¤µ¤ò¶¥¤¦¥²ー¥à¤Ç¡¢È¯ÁÛÎÏ¤ä¸ì×ÃÎÏ¡¢ÂÐÏÃ¤¹¤ëÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¥ëー¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÄÉ²Ã¥ëー¥ë¤òÀßÄê¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤ÎÊý¤â¡¢ÌÌÇò¤µ¡¦Æñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥²ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äã³ØÇ¯¸þ¤±¡¦Ãæ³ØÇ¯¸þ¤±¡¦¹â³ØÇ¯¸þ¤±¤Ç¥«ー¥É¤Î¼ïÎà¤Ë¾¯¤·ÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í·¤ÓÊý¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥´ðËÜ¥ëー¥ë¤Ë¡¢¡Ö2Ëç°Ê¾å½Ð¤¹¡×¡ÖËè¥¿ー¥ó¼ê»¥¤«¤éÎÙ¤Î¿Í¤ËÅÏ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥ëー¥ë¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¡£
ÆÃÅµ£²¡¡¤ï¤¯¤ï¤¯±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë
¶µ²Ê½ñ¥ïー¥¯4²ÊÌÜ¥»¥Ã¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë¤Ç¤¹¡£³ØÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤«¤é²ñÏÃÎý½¬¤Þ¤Ç³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥º¥ë¤äÅÀ¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤É³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Úー¥¸¤âËÉÙ¡£±Ñ¸ì²»À¼¤Ä¤¤ÇÈ¯²»¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÌäÂê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ£³¡¡¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Î±þÊçÍÑÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é±þÊç¤Ç¤¤ë¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡£
¹ç·×¤Ç315Ì¾¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú1Ç¯À¸¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û¤¤¤Á¤Í¤ó¤»¤¤¥¹¥¿ー¥ÈBOOK
2025Ç¯ÅÙ½éÅÐ¾ì¡ª
¹ñ¸ì¡¦»»¿ô¤Î¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë³Ø½¬¤¬¤Ç¤¤ë¥É¥ê¥ë¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸ì¡Ä¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î½ñ¤Êý¤ä¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢´ÊÃ±¤ÊÊ¸¾Ï¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ê¤É
»»¿ô¡Ä¿ô»ú¡¦¼°¡¦Åú¤¨¤Î½ñ¤Êý¤ä¡¢¤¿¤·»»¡¦¤Ò¤»»¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É
ºÙ¤«¤¤¥Ò¥ó¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¼¤«¤±¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÎÊý¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¶µ²Ê½ñ¥ïー¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁ°¤Î°ìºý¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¾®³Ø¶µ²Ê½ñ¥ïー¥¯4²ÊÌÜ¥»¥Ã¥È¡Ù
ÆâÍÆÊª¡§
¡¦ÃÏ°è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾®³Ø¶µ²Ê½ñ¥ïー¥¯£´ºý
¢¨£±¡¦£²Ç¯¡§¹ñ¸ì¡¦»»¿ô¡¦´Á»ú¡¦¿ô¤È·×»»/£³Ç¯～£¶Ç¯¡§¹ñ¸ì¡¦»»¿ô¡¦Íý²Ê¡¦¼Ò²ñ
¢¨°ìÉôÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶µ²Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥³¥È¥Ð¥ê¥¨¡×
¡¦¤ï¤¯¤ï¤¯±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë
¡¦¡Ê1Ç¯À¸¸ÂÄê¡Ë¤¤¤Á¤Í¤ó¤»¤¤¥¹¥¿ー¥ÈBOOK
¡¦»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê»ý¤Á¼ê¤Ä¤¤Î¥±ー¥¹
²Á³Ê¡§6,072±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡ÜÀÇ10%¡Ë
ÈÎÇäÊýË¡¡§Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹
¢¨°ìÉô¤Î½ñÅ¹ÍÍ¤Ç¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¤¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¡¦Å¸³«»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºß¸Ë¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½ñÅ¹ÍÍ¤Ë¤Æ¼è¤ê´ó¤»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3·îÃæ½Ü¤´¤í¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë :
https://portal.bunri.jp/kyokashowork/set/es/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=eleworkset2025&utm_content=20250110
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸Íý¡ÊBunri Co., Ltd.¡Ë
https://www.bunri.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²®¸¶½ÓÊ¿
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1950Ç¯6·î24Æü
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8426¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0570-05-1950
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸ÍÑ¤Î³Ø½¬»²¹Í½ñ¡¦ÌäÂê½¸¡¢½ÎÀìÍÑ¶µºà¡¢³Ø¹»ºÎÍÑ¿Þ½ñ¶µºàÅù¤Î½ÐÈÇ¡¦ÈÎÇä
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,855²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò79¼Ò¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾ðÊó¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«