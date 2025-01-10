¥Þ¥­¥Î¥Î¥¾¥ß½ñ¤­²¼¤í¤·¡ß±­»³¿Î±é½Ð¡¡Ê¸²½ºÂºÇ¸å¤ÎÇÐÍ¥ºÂ·à¾ì¸ø±é¡¡¡Ø¤Ë¤ó¤²¤ó¤¿¤Á～Ï«Æ¯±¿Æ°¼Ò»ÏËöµ­¡Ù¾å±é·èÄê

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´15Ëç)

¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò




·àÃÄÊ¸²½ºÂ¸ø±é168¡Ø¤Ë¤ó¤²¤ó¤¿¤Á～Ï«Æ¯±¿Æ°¼Ò»ÏËöµ­¡Ù¤¬2025Ç¯2·î21Æü (¶â) ～ 2025Ç¯3·î2Æü (Æü)¤ËÇÐÍ¥ºÂ·à¾ì¡ÊÅìµþÅÔ ¹Á¶è Ï»ËÜÌÚ 4-9-2¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£


¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£




¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ


https://www.confetti-web.com/events/5656



¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
http://www.bunkaza.com



¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÇÐÍ¥ºÂ·à¾ì¤Ç¤ÎÊ¸²½ºÂ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¡£


¥Þ¥­¥Î¥Î¥¾¥ß»á½ñ²¼¤í¤·¡¢±­»³¿Î»á±é½Ð¤Ç¤ª¤¯¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¸ø±é¤ò¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª



¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û


ÂçÀµ¸ÞÇ¯ÈÕ½©¤ÎÍÕ»³»ö·ï°ÊÍè¡¢Æ±»Ö¤¿¤Á¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¸ÉÎ©¤·¤¿ÌµÀ¯ÉÜ¼çµÁ¼Ô¤ÎÂç¿ù±É¤È°ËÆ£Ìî»Þ¤ÎÆó¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢µìÍ§¤Ç¤¢¤ëÂ¼ÌÚ¸»¼¡Ïº¤¿¤À°ì¿Í¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»°¿Í¤Ï»Å»ö¤â¶â¤â¤Ê¤¤¤É¤óÄìÊë¤é¤·¤ò¤È¤â¤ËÁ÷¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤³¤«ÆÝµ¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£


»þÂå¤¬Âç¤­¤¯ÊÑÅ¾¤¹¤ëÃæ¡¢ÏÂÅÄµ×ÂÀÏº¡¢µ×ÈÄ±¬Ç·½õ¡¢¶áÆ£·ûÆó¤éÊÊ¤Î¤¢¤ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç¿ù¤Î¼þ¤ê¤Ë½¸¤¤»Ï¤á¤ë¡£»¨»ï¡ÖÏ«Æ¯±¿Æ°¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¥²¥ê¥éÅª¤Ê±éÀâ³èÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Âç¿ù¤ÏºÆ¤Ó¼Ò²ñ¼çµÁ±¿Æ°¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ø¤ÈÊÖ¤êºé¤¤¤Æ¤æ¤¯¡£


Èà¤é¤Î¡ÖÏ«Æ¯±¿Æ°¼Ò¡×¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¡¹¤Î¼«Í³°Õ»Ö¤Ë¤è¤ë·ë¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¼Ô¤Ï¼çµÁ¤ò°Û¤Ë¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¿¤Àµ¤Ê¬¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÎ¥¤ì¡¢¤Þ¤¿µ¤¤Þ¤°¤ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤Õ¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£


ÂçÀµ¥Ç¥â¥¯¥é¥·ー¤¬¶«¤Ð¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥­¡¢Ï«Æ¯ÁèµÄ¤Ê¤É¤¬¤¤¤è¤¤¤è²áÇ®¤·¤Æ¤æ¤¯ÂçÀµ½½ÆóÇ¯¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¸å¤Îº®Íð¤Ë¾è¤¸¤ÆÂç¿ù¤ÈÌî»Þ¤¬·³¤ËµÔ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£


°ìÇ¯¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Â¼ÌÚ¤ÈÏÂÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊóÉü¤Î¤¿¤áÊ¡ÅÄ²íÂÀÏºÎ¦·³Âç¾­½±·â¤ò´ë¤Æ¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£


¥­¥ã¥¹¥È



ÊÆ»³ ¼Â



²­±ÊÀµ»Ö



ÇòÈ¨Âç²ð



Æ£¸¶¾Ï´²



¹â¶¶Ì¤±û



·ó¸µºÚ¸«»Ò



Âç»³Èþºé



ÅÄÃæ¹§À¬



·¬¸¶ ÂÙ



µ¨»³ºÓ²Ã



Àô ·úÅÍ


º´¡¹ÌÚ°¦



ÀÐ¶¶Å°Ïº¡ÊÊ¸³ØºÂ¡Ë

¸ø±é³µÍ×


·àÃÄÊ¸²½ºÂ¸ø±é168¡Ø¤Ë¤ó¤²¤ó¤¿¤Á～Ï«Æ¯±¿Æ°¼Ò»ÏËöµ­¡Ù


¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î21Æü (¶â) ～ 2025Ç¯3·î2Æü (Æü)


²ñ¾ì¡§ÇÐÍ¥ºÂ·à¾ì¡ÊÅìµþÅÔ ¹Á¶è Ï»ËÜÌÚ 4-9-2¡Ë



¢£½Ð±é¼Ô
ÊÆ»³¡¡¼Â


²­±ÊÀµ»Ö


ÇòÈ¨Âç²ð


Æ£¸¶¾Ï´²


¹â¶¶Ì¤±û


·ó¸µºÚ¸«»Ò


Âç»³Èþºé


ÅÄÃæ¹§À¬


·¬¸¶¡¡ÂÙ


µ¨»³ºÓ²Ã


Àô¡¡·úÅÍ


¡¡¡¡


º´¡¹ÌÚ°¦



ÀÐ¶¶Å°Ïº¡ÊÊ¸³ØºÂ¡Ë



¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
ºî¡¦¥Þ¥­¥Î¥Î¥¾¥ß¡¡¡¡±é½Ð¡¦±­»³¿Î


Èþ½Ñ¡¦Ð«Ê÷²í´²


°áÁõ¡¦´ß°æ¹î¸Ê


¾ÈÌÀ¡¦¸ÅµÜ½Ó¾¼


²»³Ú¡¦¹âºê¿¿²ð


²»¶Á¡¦ã·Æ£Èþº´ÃË


ÉñÂæ´ÆÆÄ¡¦ÌÄ³¤¹¨ÌÀ


À©ºî¡¦¹ñ¹­·ò°ì



¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2·î21Æü(¶â)19:00


2·î22Æü(ÅÚ)14:00


2·î23Æü(Æü)14:00¢¨¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤¢¤ê


2·î24Æü(·î)14:00


2·î25Æü(²Ð)14:00


2·î26Æü(¿å)14:00¢¨¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤¢¤ê


2·î27Æü(ÌÚ)14:00/19:00


2·î28Æü(¶â)19:00


3·î1Æü(ÅÚ)14:00


3·î2Æü(Æü)14:00


¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°



¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
°ìÈÌ¡§5,500±ß


¡Ú¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¸ÂÄê¡Û1,000±ß³ä°ú¡ª
°ìÈÌ 5,500±ß ¢ª ¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£ÀÊ 4,500±ß¡ª


¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë



¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.confetti-web.com/events/5656