¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤È¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥º¿·ºî¥¹¥Ëー¥«ー¤òÈ¯Çä
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー¤ä¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤É¤Ç»ÅÎ©¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤È¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥º¿·ºî¥¹¥Ëー¥«ー¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー¤òÍÑ¤¤¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡¦¥é¥¤¥ó ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¡£¥µ¥¤¥É¤ËLV ¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤È¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Õ¥é¥ïー¤ò¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ï°õ¤ò»Ü¤·¤¿¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì¡×¤Î¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¡£ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ì¥á³×¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
À½ÉÊÌ¾¡§¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡¦¥é¥¤¥ó ¥¹¥Ëー¥«ー
²Á³Ê¡§201,300±ß
ÁÇºà¡§¥×¥ìー¥ó¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¥Ë¥³¥é¡¦¥¸¥§¥¹¥¥¨ー¥ë¤¬¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥·¥åー¥º¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖLV ¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥é¥¤¥ó ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー¤Ç»ÅÎ©¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤È¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿1Â¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥É¤Ë»Ü¤·¤¿¥á¥¿¥ë¤ÎLV ¥µー¥¯¥ë¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤äÇÈ·Á¤Î¥é¥Ðー¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤¬ÆÃÄ§¡£¡¡
À½ÉÊÌ¾¡§LV ¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥é¥¤¥ó ¥¹¥Ëー¥«ー
²Á³Ê¡§189,200±ß
ÁÇºà¡§¥×¥ìー¥ó¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー
¥á¥ó¥º¸þ¤±¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖLV ¥È¥ì¥¤¥Êー¡¦¥é¥¤¥ó ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¤ò¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¸þ¤±¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¡ÖLV ¥È¥ì¥¤¥Êー ¥Þ¥¥·¡¦¥é¥¤¥ó ¥¹¥Ëー¥«ー¡×¡£¥é¥Ðー¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤ä¡ÖLouis Vuitton¡×¤Î¥Óー¥º¤òÅº¤¨¤¿ÌÜ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥·¥åー¥ìー¥¹¤¬¡¢¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥Ë¥à¤È¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥ー¤Ê¥é¥Ðー¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤Ë¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Õ¥é¥ïー¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
À½ÉÊÌ¾¡§LV ¥È¥ì¥¤¥Êー ¥Þ¥¥·¡¦¥é¥¤¥ó ¥¹¥Ëー¥«ー
²Á³Ê¡§275,000±ß
ÁÇºà¡§¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥Ë¥à
*ÀÇ¹þ²Á³ÊÉ½µ
PHOTO CREDIT¡§LOUIS VUITTON
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1854Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢³×¿·¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ï¤ËºÇ¹âµé¤ÊÉÊ¼Á¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥²ー¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÎ¹¤Î¿¿¿ñ(¤³¤³¤í)¡×¤ÎÀº¿À¤òÃé¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·úÃÛ²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¡¢¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á & ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤¤¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.louisvuitton.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£