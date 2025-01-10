¥×¥í¤¬½ÐÄ¥¡¢¤ª¤·¤ã¤ìÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨³Ú¤·¤àÆü¡×¤ò°åÎÅ¤ÈÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤ÎËÌ¿å²ñ¥°¥ëー¥×¤È¶¦ºÅ
¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥°¥ëー¥×¤ÎÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¼¥Í¥é¥ë¥µ¥Ýー¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPlay fashion! for ALL¡×¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¤Î°åÎÅ¤ÈÊ¡»ã¤òÄó¶¡¤¹¤ëËÌ¿å²ñ¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¡¢2024Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨³Ú¤·¤àÆü¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¤À¤ì¤Ç¤âÃå¤ä¤¹¤¤¡¦Ãå¤¿¤¤Éþ¡×¤ÎÅ¸¼¨¡õÂ¨Çä²ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥Ð¥¶ー¥ë¡×¤ä¡¢¥Í¥¤¥ë¡¢Àê¤¤¥Öー¥¹¤Ê¤É¤ò½ÐÄ¥½ÐÅ¸¤·¡¢ËÌ¿å²ñ¥°¥ëー¥×¤ÎÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¢²ð¸î»ÜÀßÅù¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó800Ì¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨³Ú¤·¤àÆü¡×¡¡³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2024Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦ 8Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»ÔÅìÄ®¡¡°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄËÌ¿å²ñ¥°¥ëー¥×¡¦µß¸î»ÜÀß¤â¤¯¤»¤¤¡¡¥¹¥¤¥³¥¦¥¹¥¯¥¨¥¢
¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¡¢Ç¯Îð¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÄÀ¤òµ±¤«¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPlay fashion! for ALL¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤ä²ð½õ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤«¤é¹âÎð¼Ô¡¢¾ã¤¬¤¤¤äÉÂµ¤¤Î¤¢¤ëÊý¤â ¡ÈÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ËÌ¿å²ñ¥°¥ëー¥×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¤¬½ÐÄ¥¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉáÃÊÅ¹ÊÞ¤Ø¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤ËÅö¼Ò¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌ¿å²ñ¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬»ÜÀß¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÜÀß¤ä¿¦°÷¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÐÊý¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß¤À¤¹ ¡È¥°¥Ã¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¶¦ÁÏ¡É ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¤µ¤ì¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤ªÍÎÉþ¤òÁª¤Ö¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡¡Ö²¿¤âÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¡Ö¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Éô²°¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡ÊÆ±¼¼¤ÎÊý¤Ë¡Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤½¤¦¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¤ªÀ¼¤È¾Ð´é¤ò¿ôÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖPlay fashion! for ALL¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡¦³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉô½ð¤Î½¾¶È°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¤Îºî¤ê¼ê¡¦ÆÏ¤±¼ê¤Ç¤¢¤ë¼«¼Ò¥°¥ëー¥×½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÃÎ¤ë¡×¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤È·¼ÌØ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥Ð¥¶ー¥ë¡×¡§²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÍÎÉþ¤òÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò
¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡£ËÌ¿å²ñ¥°¥ëー¥×¤Î»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¤Î²ð¸î»Î¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¡¢°¿¤¤¤Ï¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤ÈÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¤´Íè¾ì¤µ¤ì¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Å¹ÊÞ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÀÜµÒÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤À¤ì¤Ç¤âÃå¤ä¤¹¤¤¡¦Ãå¤¿¤¤Éþ¡×Å¸¼¨¡õÂ¨Çä²ñ¡§¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ð¤¨¤ë¤´Äó°Æ
¾ã¤¬¤¤¤äÉÂµ¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÍÎÉþ¤ÎÃåÃ¦¤¬¤·¤Å¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ÏÃå¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤ÉÁª¤Ù¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ëÅù¡¢¼ÂºÝ¤ËÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ªÊ¹¤¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤¦¤¨¤Ç¤Î¤ªÇº¤ß¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶ß¸µ¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Âµ¤ä¿þ¤Ë¥É¥íー¥³ー¥É¡Ê¹Ê¤êÉ³¡Ë¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡È¥®¥ß¥Ã¥¯¡É¤ò²Ã¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¶ー¥ë¤ÎÇä¾ìÆâ¤Ë¡¢ÄÌ¾ïÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¾ã¤¬¤¤¤äÉÂµ¤¤ò¤â¤ÄÅö»ö¼Ô»ëÅÀ¤Ç¡ÖÃå¤ä¤¹¤¤¡¦Ãå¤¿¤¤¡×Í×ÁÇ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥³ー¥Êー¤òÅ¸³«¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÊ¡»ã¥Í¥¤¥ë¡×¡Ö¥é¥Ã¥ー¥«¥éーÀê¤¤¡×¡§¤µ¤é¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
°áÎÁÉÊ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Í¥¤¥ë¤äÀê¤¤¤Ê¤É¡¢³°½Ð¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Ë¤ÏÍøÍÑµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢½ÐÄ¥¤Ç¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¤¥ë¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÊ¡»ãÈþÍÆ¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤ò¤¹¤ë¡ÖÊ¡Èþ²ñ¡×¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ä¹âÎð¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ë¿åÀ¥Í¥¤¥ë¡ÖÊ¡»ã¥Í¥¤¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡£Àê¤¤¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀêÀ±½Ñ»ÕMageC¤Ë¤è¤ë¥é¥Ã¥ー¥«¥éーÀê¤¤¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¥¢¥í¥Þ¥ß¥¹¥È¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤ä¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØÃ¯¤Ç¤âÃå¤ä¤¹¤¤T¥·¥ã¥Ä¥¢ー¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¥¢ー¥ÈºîÉÊÅ¸¼¨¡§¹¤¬¤êÂ³¤±¤ëÃÏ°è¤ÎÎØ
ËÌ¿å²ñ¥°¥ëー¥×¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ÞÃ£¤¬¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡¢¡ØÃ¯¤Ç¤âÃå¤ä¤¹¤¤°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä±þ±çT¥·¥ã¥Ä¡Ù¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò²ñ¾ìÆâ¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¶ß¸µ¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÍÑÁÇºà¤òÅö¼Ò¤è¤ê¤´Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡¡#3 Ä¹Ã«ÀîÄªÁª¼ê¤ÎºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
T¥·¥ã¥Ä¥¢ー¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.ibarakirobots.win/news/20241205_01_community/
¡Ê°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë
¢£¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPlay fashion! for ALL¡×
¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖPlay fashion!¡×¤ò¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¡¢Ç¯Îð¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÈ¯Â¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¾ã¤¬¤¤¤ä»ýÉÂ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡ÖÃå¤ä¤¹¤¤Éþ¡×¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ä¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¦²ð¸î»ÜÀßÅù¤Î²ð¸î¿¦°÷¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎÀ©ºî¡¢´ë¶È¤ä¶È³¦¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈWEB¥µ¥¤¥È¡ä¡¡https://playfashion-forall.jp/(https://playfashion-forall.jp/)
¡ã¸ø¼°Instagram¡ä¡¡https://www.instagram.com/adastria_playfashionforall/(https://www.instagram.com/adastria_playfashionforall/)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¼¥Í¥é¥ë¥µ¥Ýー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¼¥Í¥é¥ë¥µ¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥°¥ëー¥×¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤È¶ÈÌ³¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç2013Ç¯12·î¤ËÀßÎ©¡Ê2014Ç¯5·î¤ËÆÃÎã»Ò²ñ¼ÒÇ§Äê¡Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¸½ºß¡¢210Ì¾¤ò±Û¤¨¤ë¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ã¤¬¤¤¼Ô¤È·ò¾ï¼Ô¤¬Æ±Åù¤ÎÀ¸³è¤ä³èÌö¤¬½ÐÍè¤ë¥Îー¥Þ¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Áê¸ß¶¨ÎÏ´Ø·¸¡Ê¥Áー¥à¥ïー¥¯¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥¥¤¥¤Èµ±¤¤òÈ¯¤·¡É´î¤Ó¡É¡ÉÆ¯¤¹ÃÈå¡É¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜÉô½êºßÃÏ¡ä¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2ÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ã»ö¶È½ê½êºßÃÏ¡ä¡¡¹ñÆâ4µòÅÀ¡Ê°ñ¾ë¡¢»³·Á¡¢·²ÇÏ¡¢Ê¡²¬¡Ë
¡ãURL¡ä¡¡https://www.adastria-gs.co.jp/(https://www.adastria-gs.co.jp/)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ¼£)¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡×¡Ö¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡×¡Ö¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Ê¤É¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç30¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÌó1,500Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀìÌçÅ¹¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤ËÁÏ¶È70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¡ÖPlay fashion!¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿Í¤È¾ðÊó¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¥ªー¥×¥ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡È¥°¥Ã¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜÉô½êºßÃÏ¡ä ¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2ÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ãURL¡ä https://www.adastria.co.jp/
¡ãInstagram¡ä https://www.instagram.com/adastria_official/