TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¶äº²¡×¤Î¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¡Ö¶äº²¥ª¥ó¥·¥¢¥¿ー2D ¿¿ÁªÁÈÆ°ÍðÊÓ¡¦¤«¤Ö¤Ä®»ÍÅ·²¦ÊÓ¡×¤Î£²ºîÉÊ¤¬2·î7Æü(¶â)¤È 2·î21Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ·à¾ì¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç·èÄê¡ª
Ì¡²è¡Ö¶äº²¡×¡Ê¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤¬Ï¢ºÜ 20 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë 2023 Ç¯¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¶äº²¡×¤¬ÊüÁ÷³«»Ï 20 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë 2026 Ç¯¤Þ¤Ç¤ò¡Ö¶äº² 20 ¼þÇ¯¥¤¥äー¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶äº²¡×¤òÀ¹Âç¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡Ø¶äº²20¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡£
¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎTVÊüÁ÷ÈÇ¤òºÆÊÔ½¸¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª¤Þ¤±±ÇÁü¤â²Ã¤¨¤¿¡Ö¶äº²¥ª¥ó¥·¥¢¥¿ー2D¡×¡£
Âè1ÃÆ¡Ö¥Ð¥é¥¬¥ÊÓ¡×¡¢Âè2ÃÆ¡Ö°ì¹ñ·¹¾ëÊÓ¡×¡¢Âè3ÃÆ¡Ö¶âº²ÊÓ¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¤¤¤è¤¤¤èÂè4ÃÆ¡ª¡ª
º£²ó¤Ï2012Ç¯¤Ë1²ó¸Â¤ê¤Î¤è¤ê¤Ì¤¶äº²¤µ¤ó¥ª¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç¤ÇÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ö¿¿ÁªÁÈÆ°ÍðÊÓ¡×¡Ö¤«¤Ö¤Ä®»ÍÅ·²¦ÊÓ¡×¤Î2ºîÉÊ¤Ë¤ª¤Þ¤±¥Ñー¥È¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª
¤½¤ó¤Ê¡Ö¶äº²¥ª¥ó¥·¥¢¥¿ー2D ¿¿ÁªÁÈÆ°ÍðÊÓ¡¦¤«¤Ö¤Ä®»ÍÅ·²¦ÊÓ¡×¤Î¾å±Ç¾ðÊó¤äPV¤¬¡¢ËÜÆüÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ°ìµó²ò¶Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢¡PV
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=lOMSjg7WIqw ]
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆºîÉÊ¤È¤â3½µÏ¢Â³¤Ç¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼Â»Ü¡ª
¡Ö¿¿ÁªÁÈÆ°ÍðÊÓ¡×¸ø³«Æü¤Î2·î7Æü(¶â)¤«¤é¤ÏÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ø¥È¥Ã¥·ー¤Î¿ä¤·³è´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ù¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡ª
ÍÅÅá¤Î¼ö¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÅÚÊý¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Î¿Í³Ê¡Ö¥È¥Ã¥·ー¡×¤òÂç¡¹Åª¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¡Ö¿¿ÁªÁÈÆ°ÍðÊÓ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤Ö¤Ä®»ÍÅ·²¦ÊÓ¡×¸ø³«Æü¤Î2·î21Æü(¶â)¤«¤é¤ÏÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ø¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ªÅÐÀª ¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÆþ¤ê¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¡Ù¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡ª
¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ªÅÐÀª¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ãËü»ö²°¥»¥Ã¥È¡ä¤È¡ã»ÍÅ·²¦¥»¥Ã¥È¡ä¤Î£²¥Ñ¥¿ー¥ó¤É¤Á¤é¤«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー´é·¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè2ÃÆ¡¦Âè3ÃÆ¤â¡Ö¿¿ÁªÁÈÆ°ÍðÊÓ¡×¡Ö¤«¤Ö¤Ä®»ÍÅ·²¦ÊÓ¡×¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£È¯É½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¨¤ª£±¿ÍÍÍ£±²ó¤Î¤´´Õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¡¢£±¸Ä¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹°Ù¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾å±Ç¤Ç¤Ï¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤âÍ½Äê¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÀßHP¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ë¥á¶äº²¸ø¼°X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®Í½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶äº²¥ª¥ó¥·¥¢¥¿ー2D ¿¿ÁªÁÈÆ°ÍðÊÓ¡¦¤«¤Ö¤Ä®»ÍÅ·²¦ÊÓ¡×³µÍ×
¾å±Ç´ü´Ö¡§
¡Ö¿¿ÁªÁÈÆ°ÍðÊÓ¡×¡¡2025Ç¯2·î7Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ3½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç
¡Ö¤«¤Ö¤Ä®»ÍÅ·²¦ÊÓ¡×¡¡2025Ç¯2·î21Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ3½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://anime-gintama.com/on_theater_2d/4th/
¢¡¿¿ÁªÁÈÆ°ÍðÊÓ¢¡
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¢ä
¸¶ºî¡¡¡§¡¡¶õÃÎ±Ñ½©¡Ê½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡¡¡§¡¡¹â¾¾¿®»Ê¡¿´Æ½¤¡¡¡¡Æ£ÅÄÍÛ°ì
µÓËÜ¡¡¡§¡¡ÂçÏÂ²° ¶Ç
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡¡¡§¡¡ÃÝÆâ¿ÊÆó
À©ºî¡¡¡§¡¡BN Pictures
¢ã¥¥ã¥¹¥È¢ä
ºäÅÄ¶ä»þ¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
»ÖÂ¼¿·È¬¡§ºå¸ýÂç½õ
¿À³Ú¡§Å£µÜÍý·Ã
ÅÚÊý½½»ÍÏº¡§Ãæ°æÏÂºÈ
°ËÅì³ûÂÀÏº¡§¿¿ÅÂ¸÷¾¼
¶áÆ£·®¡§ÀéÍÕ¿ÊÊâ
²ÅÄÁí¸ç¡§ÎëÂ¼·ò°ì
»³ºêÂà¡§ÂÀÅÄÅ¯¼£
¢¡¤«¤Ö¤Ä®»ÍÅ·²¦ÊÓ¢¡
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¢ä
¸¶ºî¡¡¡§¡¡¶õÃÎ±Ñ½©¡Ê½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡¡¡§¡¡Æ£ÅÄÍÛ°ì¡¿´Æ½¤¡¡¡§¡¡¹â¾¾¿®»Ê
µÓËÜ¡¡¡§¡¡ÂçÏÂ²° ¶Ç
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡¡¡§¡¡ÃÝÆâ¿ÊÆó
À©ºî¡¡¡§¡¡BN Pictures
¢ã¥¥ã¥¹¥È¢ä
ºäÅÄ¶ä»þ¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
»ÖÂ¼¿·È¬¡§ºå¸ýÂç½õ
¿À³Ú¡§Å£µÜÍý·Ã
Å¥¿å¼¡ÏºÄ¹¡§¿ûÀ¸Î´Ç·
ÄØ Ê¿»Ò¡§ÌîÃæ Íõ
¤ªÅÐÀª¡§¤¯¤¸¤é
¢£¡Ö¶äº²¡×¾ðÊó
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë7300ËüÉô¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¶äº²¡×¡Ê¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£ÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Î¥®¥ã¥°¤ÈÁÔÀä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¾ð¤äå«¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÄË²÷¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¡¢2006Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡ÊÀ©ºîBN Pictures¡Ë¤·¡¢µÙ»ß¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä2018Ç¯¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤êÊüÁ÷¡£¤Þ¤¿¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ2010Ç¯¤Ë¡Ö·à¾ìÈÇ ¶äº² ¿·Ìõ¹ÈºùÊÓ¡×¡¢2013Ç¯¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦¶õÃÎ±Ñ½©ÀèÀ¸½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¡Ö·à¾ìÈÇ¶äº² ´°·ëÊÓ Ëü»ö²°¤è±Ê±ó¤Ê¤ì¡×¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¸¶ºî¤Î¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¶äº² THE FINAL¡×¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤ËÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë¡Ö¶äº²¡×¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ö¶äº²2 ÙÝ¤ÏÇË¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤½¤¢¤ë¡×¤ò¸ø³«¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¡ª¡¡¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¶äº²¤Þ¤ë¤Á¤Ðー¤¹¥¢¥Ë¥á¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×¤¬2025Ç¯10·î¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤é20Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë
¢¢Ì¡²è¡Ø¶äº²¡Ù¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡ÖÀ¸ÃÂ20¼þÇ¯µÇ°¡¡¶äº²Å¸¡¡～¤Ï¤¿¤Á¤Î¤Ä¤É¤¤～¡×
ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ12·î14Æü¤«¤é2025Ç¯1·î17Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
¸¶ºî¼Ô¡¦¶õÃÎ±Ñ½©ÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤¿¡¢¡Ö¶äº²À¸ÃÂ20¼þÇ¯µÇ°¡¡¥ªー¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¿Íµ¤ÅêÉ¼¡×¾å°Ì20¥¥ã¥é¤ÏÉ¬¸«¡ª
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤ËÂ³¤¡¢Âçºå²ñ¾ì¤¬2025Ç¯3·î1Æü¤è¤êÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¢¤½¤Î¸å²¬»³¡¢Ê¡²¬¡¢°¦ÃÎ¤Û¤«³ÆÃÏ¤Ø½ä²ó¤¹¤ë¡£
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û
²ñ´ü¡§2024Ç¯12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨1·î1Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤ÏµÙ¶È
»þ´Ö¡§10:00～20:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì19:30¡Ë
¢¨12·î31Æü(²Ð)¤Ï18:00ÊÄ¾ì¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì17:30¡Ë
²ñ¾ì¡§ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£
¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Ýー¥È¥Þー¥È¥Ó¥ë4F Å¸¼¨¥Ûー¥ëA
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÆüÆü»þ»ØÄêÀ©¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹¤ÇÈÎÇäÃæ!!
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û
²ñ´ü¡§2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§10:00～20:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì19:30¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹¥ß¥åー¥¸¥¢¥à
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÆüÆü»þ»ØÄêÀ©¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ç12·î23Æü¡Ê·î¡Ë10¡§00¤è¤ê°ìÈÌÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï!!
¡Ú²¬»³²ñ¾ì¡Û
²ñ´ü¡§2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë²¬»³5³¬¡¡¤ª¤«¤ä¤ÞÌ¤Íè¥Ûー¥ë
¡ÚÊ¡²¬²ñ¾ì¡Û
2025Ç¯²Æ
¡ÚÌ¾¸Å²°²ñ¾ì¡Û
2025Ç¯Åß
Â¾¡¢Á´¹ñ½ä²ó¤òÍ½Äê!!
¢¨ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Åìµþ²ñ¾ì¤È³Æ½ä²ó²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â¡¢ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤äÀëÅÁ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏÅ¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://gintama20th-ten.com
Å¸Í÷²ñ¸ø¼°X¡§¡÷gintama20th_ten
¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://anime-gintama.com/
¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¡§https://twitter.com/gintamamovie
YouTube¡Ø¶äº²¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡§ https://www.youtube.com/@gintama_channel_official
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÅÅÄÌ¡¦BNP
(C)¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÅÅÄÌ¡¦BNP¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹