¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î¸ø¼°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¤¹¤È¤×¤êWith!!(¤¹¤È¤¦¤£¤º)¡Ù¡¢1·î¤Î¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·½Õ¡ª¤¹¤È¤×¤ê¤È¿ÀÍÍ¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸ ¸åÊÔ¡×³«ºÅ¡ª

株式会社flaggs

株式会社flaggs(フラッグス)(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:吉江 直人)と株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表取締役:柏原 真人、以下STPR)とは、本日1月10日(金)に2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の公式ゲームアプリ「すとぷりWith!!(通称:すとうぃず)」のゲーム内イベント「新春!すとぷりと神様のおみくじ 後編」の開催についてお知らせいたします。

イベント「新春!すとぷりと神様のおみくじ 後編」開催!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_ETIcKQhk44 ]

本日1月10日(金)より、1月のゲーム内イベント「新春!すとぷりと神様のおみくじ 後編」が開催中です。

1月イベントは月間イベントになっており、同テーマで前編・後編・応援イベントに分かれて1ヵ月間開催しています。

※イベント前編は1月9日(木)に終了しています

【あらすじ】

初詣に来た生徒会一同。

みんなで楽しく参拝したり絵馬を書いたりとお正月を満喫していたが、

引いたおみくじに書かれた事が実際に起きはじめ困惑する一同。

楽しいお正月はどうなってしまうのか…!?

【開催期間】

1月10日(金) 15:00~ 1月19日(日) 20:00(予定)

【イベント概要】

イベント前編に引き続き、「おでかけ」でイベントアイテムを集めて、新たに追加されたメインストーリーを読み進めたり、デコアイテムと交換できるイベントになっています。

イベント開催に合わせて、カード&衣装ガチャやデコガチャ、キャンペーンチャレンジなど様々なコンテンツが追加されておりますので、是非ご参加ください。

【イベント専用エリア】

イベント期間中は、「おでかけ」に前編・後編・応援イベントを通してイベント専用エリアの「境内」が登場します。

後編では「境内」におでかけすることで、イベントアイテムの「大吉のおみくじ」を獲得することができます。

「境内」では、前編・後編・応援イベントを通してイベント限定の特別な内容ですとぷりメンバーが会話します。

※「大吉のおみくじ」はイベント後編期間中にのみ獲得することができます

【メインストーリー】

イベントで追加されるメインストーリーは全10話で、イベント後編では6話~10話まで解放することができます。

※1話~5話までの前編ストーリーも読むことができます

※メインストーリーはイベント終了後も読むことができます

【イベント交換所】

イベント後編期間中は、「ショップ」内に「1月イベント後編交換所」が登場します。

「1月イベント後編交換所」では、特別な「デコアイテム」と交換することができます。交換には「大吉のおみくじ」が必要となります。

※「大吉のおみくじ」は、「1月イベント後編交換所」でのみ使用することができます

▼イベント交換アイテム「ランダムボックス」が新登場!

新アイテム「ランダムボックス」が新登場しました。

「ランダムボックス」は「ベリー×2,000」「カード&衣装ガチャチケット」をはじめとしたアイテムがランダムで手に入るアイテムです。

「1月イベント後編交換所」でイベントアイテムの「大吉のおみくじ」と交換することで獲得いただけます。

交換した「ランダムボックス」はホーム画面の宝箱アイコンをタップすることで使用することができます。

■ランダムボックスの中身(一部)

・ベリー×2,000

・カード&衣装ガチャチケット×1

・デコガチャチケット×10

・ストーリーキー×1

・A5ランク特選和牛セット×1

・スポーツカーのフィギュア×1

・大人な炭酸ジュース×1

・高級なお寿司×1

・犬のぬいぐるみ×1

・激辛ラーメン×1

・羊毛ふとん×1

注意事項

※使用期限のあるランダムボックスは、使用期限を過ぎると使用できなくなります

※使用できるランダムボックスを持っていない場合、ホーム画面に宝箱のアイコンは表示されません

※ランダムボックスの中身、抽選確率はランダムボックスによって異なるため、詳細は「ボックスの中身」「抽選確率」からご確認ください

※「ボックスの中身」「抽選確率」はランダムボックスの長押しまたは、使用したい個数を選択する画面から確認することができます

※ランダムボックスで手に入るアイテムは重複する場合があります

※ランダムボックスは1回ごとに抽選確率の割合にもとづいて抽選を行っているため、抽選確率が10%のアイテムを10回ランダムボックスを使用すると1回必ず手に入ることはありません

▼イベント交換デコアイテム

ポストカード2種(さとみ/ななもり。)

【キャンペーンチャレンジ】

イベント期間中は、「チャレンジ」の「キャンペーン」タブに「キャンペーンチャレンジ」が追加されます。

キャンペーンチャレンジを達成すると、無償ベリーやイベントアイテム「大吉のおみくじ」を獲得することができます。

※イベント後編の終了後に「キャンペーンチャレンジ」の報酬を受け取ることはできません

「新春!すとぷりと神様のおみくじ 第2弾 カード&衣装ガチャ」を開催!

本日1月10日(金)より、新たな★3カードがピックアップ登場する「新春!すとぷりと神様のおみくじ 第2弾 カード&衣装ガチャ」が開催中です。

期間中5回限定で★3カードを確実に手に入れることができるガチャも用意しています。

今回登場する★3カードを持っていると、1月21日(火)より開催を予定している応援イベントで獲得できる応援ポイントにボーナスがつきます。

※今回追加されたカードや衣装は、次回以降のカード&衣装ガチャからも登場します

※★3カードを確定入手できるガチャは有償ベリーでのみ引くことができます

※今回登場する★3カードは、1月21日(火) 15:00より開催を予定している「新春!すとぷりと神様のおみくじ 復刻 カード&衣装ガチャ」にて再度ピックアップを行います

【新登場ピックアップ★3カード】

【はじまりの一手】さとみ

【絵馬に託した願いごと】ななもり。

カードを獲得すると、 カードストーリーの解放、カード衣装、プロフィールアイコンが入手できます。

今回入手できるカード衣装は、お正月モチーフとなっています。

※カード衣装は、獲得したカードのメンバーにのみ着せ替えることができます

※獲得済みのカードを再度獲得した場合は、特別な報酬を入手できます

・合計2枚獲得 : デコアイテム「ミニキャンバス」、Sコイン×125枚

・合計3枚獲得 : スペシャルカラーカード衣装、Sコイン×125枚

・合計4枚獲得 : デコアイテム「額入りカード」、Sコイン×125枚

・合計5枚以上獲得 :メンバーギフトアイテム、Sコイン×125枚

【開催期間】

1月10日(金) 15:00 ~ 1月21日(火) 14:00(予定)

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください

※イベントとは開催期間が異なります

「新春!すとぷりと神様のおみくじ 第2弾 デコガチャ」を開催!

本日1月10日(金)より、新たなデコアイテムがピックアップ登場する「新春!すとぷりと神様のおみくじ 第2弾 デコガチャ」が開催中です。

※今回追加されたデコアイテムは、次回以降のデコガチャからも登場します

【新登場ピックアップデコアイテム】

♦3デコアイテム

カードタペストリー2種(さとみ/ななもり。)

♦2デコアイテム

カードアクリルスタンド2種(さとみ/ななもり。)

♦1デコアイテム

缶バッジ2種(さとみ/ななもり。)

【開催期間】

1月10日(金) 15:00~ 1月21日(火) 14:00(予定)

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください

※イベントとは開催期間が異なります

「新春!すとぷりと神様のおみくじ 後編 ログインボーナス」を実施!

本日1月10日(金)より、「新春!すとぷりと神様のおみくじ 後編 ログインボーナス」を実施中です。

開催期間中に7日間ログインすると、無償ベリー20個を最大7回、合計で140個獲得いただけます。

【開催期間】

1月10日(金) 15:00~ 1月19日(日) 20:00(予定)

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください

「すとろべりーめもりーVol.Forever!! 開催記念!写真投稿キャンペーン」を開催!

本日1月10日(金)より、「すとぷり Best Album Release Party 2025」のライブ開催を記念したキャンペーン「すとろべりーめもりーVol.Forever!! 開催記念!写真投稿キャンペーン」を開催中です。

「カメラ機能」のスタンプに「すとぷり Best Album Release Party 2025」のスタンプが追加されました。スタンプを使って写真をデコってXに投稿しましょう。

【応募方法】

1.カメラ機能に新しく追加されたスタンプを使って写真をデコる

2.ハッシュタグ #すとめもForever #すとうぃず を付けて写真をXに投稿する

【賞品】

期間中に投稿された写真の数が1,000件を超えると全員に「ベリー×1,000個」をプレゼント

※プレゼントの配布時期は1/22(水)15:00を予定しています

※商品は「プレゼント」への配布を予定しています

【開催期間】

1月10日(金) 15:00 ~ 1月19日(日) 23:59(予定)

▼すとろべりーめもりーVol.Forever!!『すとぷり Best Album Release Party 2025』詳細

■会場

さいたまスーパーアリーナ

■日程

2025年1月11日(土)

Party Vol.1 開場 10:30 / 開演 12:00

Party Vol.2 開場 16:30 / 開演 18:00

2025年1月12日(日)

Party Vol.Final OPEN 12:30 / START 14:00

※詳細はすとぷりOfficial Web Site(https://strawberryprince.stpr.com/)をご確認ください

『すとぷりWith!!』について



「すとぷりWith!!」はハイクオリティで楽しい機能が満載な完全オリジナルゲームアプリです。

ここでしか読むことのできない、Live2Dを使った動きのあるオリジナルストーリーを楽しめるだけでなく、ガチャを回して手に入れた衣装を使って、Live2Dメンバーを自由に着せ替えできたり、デジタルなグッズを飾ることができる祭壇を作れたり、おやすみモードでは各メンバーとの添い寝体験もできたりと、”推し活”をアプリ内で存分にお楽しみいただけます。

さらに、カレンダーや天気予報、集中モードなど日常的に使用できるライフサポート機能も備わっています。

「すとぷりWith!!」のタイトルには、いつもリスナーさんに支えられてきたすとぷりが、「いつだって、キミのそばに。」いて、このアプリでリスナーさんの毎日が“楽しく”なりますように…。そんな願いが込められています。

このアプリで、「いつもすとぷりが近くにいる日常」をぜひお楽しみください。

■サービス概要

・タイトル:すとぷりWith!! (通称:すとうぃず)

・配信開始日:配信中(2024年3月17日(日)配信)

・提供プラットフォーム:App Store、Google Play

・推奨環境:iOS 12.0以上(iPhoneXs以降のモデル)

iPadOS 15.0以上、メモリ(RAM)3GB以上

Android 9.0以上、メモリ(RAM)4GB以上

※一部機種を除く。

・価格:基本無料(コンテンツの一部にはアプリ内課金が含まれます)

・監修:STPR/すとぷり

・企画/プロデュース:ななもり。

・開発:flaggs

アプリストアURL

・App Store

https://bit.ly/3WUagxT

・Google Play

https://bit.ly/3WPhrYf

『すとぷりWith!!』の詳細、最新情報はこちらをご参照ください。

・公式サイト:https://stprwith.com(https://stprwith.com)

・すとうぃず公式X(旧Twitter)アカウント:https://twitter.com/STPR_with(https://twitter.com/STPR_with)

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

・「すとぷり」について

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年より、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況などの様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート!

YouTube動画再生数92億回再生、すとぷり公式YouTubeチャンネル登録者数344万人超、TikTokフォロワー数84.3万人、各メンバー含むSNSの総フォロワー数4809万人にのぼる。(2024年12月27日現在)

2023年1月からの全国11箇所全44公演のすとぷりARENA TOUR 2023「Here We Go!!」では約35万人を動員。2023年大晦日には第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年5月からは地上波冠番組(TBS系列)がスタート。2024年6月に発売された1stシングル『はじまりの物語』がオリコン週間シングルランキング1位(2024/6/17付)、Billboard JAPAN "Top Singles Sales"で1位(2024/6/12付)を獲得。2024年7月19日より、「すとぷり」初となるアニメ映画「劇場版すとぷり はじまりの物語~Strawberry School Festival!!!~」が公開中。リスナーさんに"楽しい"を届けるため、活動の幅を増やし続ける。

■株式会社flaggsについて

「新しい時代をつくるエンタメの会社」をミッションとして掲げている、ゲーム開発及びゲームアニメーション制作会社。

時代の旗手としてエンタメ業界に貢献することを目指しています。

会社名:株式会社flaggs(フラッグス)

所在地:東京都品川区西五反田2丁目11-20 五反田ブリックビルB1階

設立:2015年3月20日

代表取締役:吉江直人

URL:https://flaggs.jp/(https://flaggs.jp/)

事業内容:スマートフォン向けゲームの開発・運用、ゲーム向けアニメーション・サウンドの制作

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス:目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。

2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース&サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。

現在は、YoutubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。

オフィス内には音楽スタジオ&モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。

2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。

2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。

会社名:株式会社STPR

所在地:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立:2018年6月

代表者:柏原 真人

URL:https://stprcorp.com/(https://stprcorp.com/)

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) STPR Inc. / (C) flaggs Inc.