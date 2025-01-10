¡Ú¹ñÆâÍ£°ì¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡¡Û¥·¥çー¡¦Å¸¼¨¡¦¸¦µæÈ¯É½¤ò5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¡ØÂè17²óÊ¸²½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç³Ø±¡Âç³Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡ÊBFGU FW¡Ë¡Ù
Ê¸²½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç³Ø±¡Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§¶û²¼Ä® ¿°ì¡¢½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î27Æü¡Ê·î¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖÂè17²ó Ê¸²½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç³Ø±¡Âç³Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡ÊBFGU FW¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
±¡À¸¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢±¡À¸¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ÎÈ¯É½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÃÎºâÁÏÂ¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤¹¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè17²ó¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥óÀì¹¶¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤äºîÉÊÅ¸¼¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÀì¹¶¤Ë¤è¤ë¸¦µæÈ¯É½¤Ê¤É¡¢³×¿·¤È¿Ê²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»º¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー
¡Ú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥³ー¥¹¡Û
ºîÉÊ¿³ºº¤Ë¤è¤êÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥óÀì¹¶¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥³ー¥¹¡Ë¤Î±¡À¸¤Ë¤è¤ë½¤Î»ºîÉÊ¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó·Á¼°¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÉñÂæ±é½Ð¡¢²»¶Á¸ú²Ì¡¢¿Ê¹Ô¤Ê¤É¤â±¡À¸¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¸ÄÀË¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥çー¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´ÑÍ÷¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://bfgu-bunka.ac.jp/bfgufw/17/¡Ë¤è¤ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡ã2025Ç¯1·î21Æü¡Ê²Ð¡ËÄùÀÚ¡ä
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=RInHDyiVmaE ]
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÍÍ»Ò
¢£ºîÉÊÅ¸¼¨
¡Ú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡Û
³Æ¼«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò1¿Í¤¢¤¿¤ê8～13ÂÎ»Å¾å¤²¡¢¤½¤Î°ìÉô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤ò¤É¤¦±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï³Æ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤è¤ë¤¿¤á¡¢Áõ¾þ¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥³ー¥¹¡Û
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾¦ÉÊ²½¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ä´ºº¡¦»îºî¡¦¸¡¾Ú¤ò·Ð¤ÆºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤È¡¢´ë¶È¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¸¦µæºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÍÍ»Ò
ºòÇ¯ÅÙ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=R0cyTSsveRA ]
³«ºÅ³µÍ×
¡ÖÂè17²ó Ê¸²½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç³Ø±¡Âç³Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡ÊBFGU FW¡Ë¡×
²ñ´ü¡§2025Ç¯1·î27Æü¡Ê·î¡Ë～1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
ÆâÍÆ¡§½¤Î»¥·¥çー¡¦ºîÉÊÅ¸¼¨¡¦¸¦µæÈ¯É½ ¢¨¸¦µæÈ¯É½¤Ï³ØÆâ¸ø³«¤Î¤ß
²ñ¾ì¡§³Ø¹»Ë¡¿ÍÊ¸²½³Ø±à ±óÆ£µÇ°´ÛÂç¥Ûー¥ë¤Û¤«¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ3-22-1¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¿·½É±ØÆî¸ý¤è¤ê¡¢¹Ã½£³¹Æ»¤Ë±è¤Ã¤Æ½éÂæÊýÌÌ¤ØÅÌÊâ8Ê¬
µþ²¦Àþ¡¦ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¿·½É±Ø¥ï¥ó¥Çー¥¹¥È¥êー¥ÈO-1½Ð¸ý¤è¤ê¡¢¹Ã½£³¹Æ»¤Ë±è¤Ã¤Æ½éÂæÊýÌÌ¤ØÅÌÊâ3Ê¬
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://bfgu-bunka.ac.jp/bfgufw/17/
¢¨½¤Î»¥·¥çー¤Î¤ß»öÁ°¿½¹þÀ© <2025Ç¯1·î21Æü¡Ê²Ð¡ËÄùÀÚ¡¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê>
¸å±ç¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»º¶È¶¨²ñ¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£ー¥¯¿ä¿Êµ¡¹½¡¿Á¡¸¦¿·Ê¹¼Ò¡¿Ê¸²½½ÐÈÇ¶É
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://bfgu-bunka.ac.jp/bfgufw/17/
¾ÜºÙ¡¦Íè¾ì¿½¹þ¤ß¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê
Ê¸²½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç³Ø±¡Âç³Ø¡ÊBFGU¡Ë³µÍ×
ÆüËÜºÇ½é¤ÇÍ£°ì¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡¡£2006Ç¯³«³Ø¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ²Ê¤Î²¼¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥óÀì¹¶¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡¢ ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥³ー¥¹¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÀì¹¶¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó·Ð±Ä´ÉÍý¥³ー¥¹¡Ë¤òÀßÃÖ¡£¥³ー¥¹¤´¤È¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹â¤¤ÀìÌçÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÊ¸²½³Ø±à Ê¸²½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç³Ø±¡Âç³Ø
½»½ê¡§¢©151-8547 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ 3-22-1
Tel¡§03-3299-2701¡¿Fax¡§03-3299-2714
E-mail¡§otoiawase@bfgu-bunka.ac.jp
Web¡§https://www.bfgu-bunka.ac.jp/
Instagram¡§@bfgu_official¡Êhttps://www.instagram.com/bfgu_official/¡Ë