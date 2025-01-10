¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡ØIxy¡Ù¿·µ¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸È¯Çä·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥È¥¯¥ê¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ ¾¡¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤¸¥¯¥ê¥Õ¡×¤è¤ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡ØIxy¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ò¡¢2025Ç¯1·î17Æü(¶â)10»þ¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
A¾Þ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¿·µ¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£
Â¾¤Ë¤â¿·µ¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤Î²Ä°¦¤¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥â¥Ë¥¿ー¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡ØIxy¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ ³µÍ×¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î17Æü(¶â)10:00～2025Ç¯2·î28Æü(¶â)23:59
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó 770±ß(ÀÇ¹þ)¢¨ÊÌÅÓÈ¯Á÷¼ê¿ôÎÁ¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://kujicliffe.com/lotteries/ixykuji
(C)Ixy
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
A¾Þ¡§T¥·¥ã¥Ä¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
B¾Þ¡§A4¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
C¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
D¾Þ¡§¥â¥Ë¥¿ー¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
E¾Þ¡§¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
F¾Þ¡§¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
¡Ö¤¯¤¸¥¯¥ê¥Õ¡×¤È¤Ï
¤ß¤ó¤Ê¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ä¡Ö¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò»É·ã¤¹¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kujicliffe.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/Sutcliffe_O_S
¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤¯¤¸¥¯¥ê¥Õ¡¡ https://kujicliffe.com/contacts/new