°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¡×¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡íÆ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯ÀìÌç¤Î´Ç¸î»Õ¡í·îÇµ¤Ê¤Ä¤¬Äó·È±¡¤Ë¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¸«³Ø²ñ¤ò¼Â»Ü
Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯ÀìÌç¤Î´Ç¸î»Õ¡¦·îÇµ¤Ê¤Ä¡Ê°Ê²¼¡¢·îÇµ¡Ë¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¸«³Ø²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸«³Ø²ñ¤Ï¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ëÆ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤ò¼ÀÉÂ¤Ë¤è¤ëÃ¦ÌÓ¤äÇöÌÓ¤ËÇº¤àÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼À´µ¤Ë¤è¤ëÃ¦ÌÓ¤ËÇº¤àÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ò·Ú¸º¤·¡¢¼£ÎÅ¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¸«³Ø²ñ¤ÎÆâÍÆ
ÈýÌÓ¤Ê¤É¤Ø¤Î¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Î¸«³Ø·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Î¸«³Ø²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡¢¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤ÈþÍÆÊ¬Ìî¤ÎÊý¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ÎÇº¤ß¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ü½Ñ¤ò¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀâÌÀ¡¢¼Áµ¿±þÅú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Èý¤Î¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤È¤Î°ã¤¤
¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢Èý¤Î¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Èý¤ÈÆ¬Èé¤ÏÈéÉæ¤Î¸ü¤µ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÀìÍÑ¤Î¿Ë¤ÈÀ÷ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÆ¬Èé¤ËÈùºÙ¤ÊÅÀ¤òÉÁ¤¡¢¼«Á³¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈ±Ì©ÅÙ¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »Ü½Ñ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È°Ý»ý´ü´Ö
½é²ó»Ü½Ñ¤È2²óÌÜ¤Î´Ö³Ö¤Ï¡¢1½µ´Ö¤«¤é2¥ö·îÄøÅÙ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï2～3²ó¤Î»Ü½Ñ¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Î¿§¤Ï¡¢ÄÌ¾ï2Ç¯ÄøÅÙ°Ý»ý¤µ¤ì¡¢¼«Á³¤ÇÃÏÈ©¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¥±ー¥¹¤Ç¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿§¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Î´õË¾¤äÈ©¤Î¿§Ä´¡¢È¯¿§ÎÏÅù¤Ë±þ¤¸¤Æ¿§ÁÇ¤ÎÇ»ÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Î°åÎÅÅª°ÕµÁ¤ÈË¡ÅªÂ¦ÌÌ
Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈþÍÆ»Ü½Ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤ä¤½¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ëÃ¦ÌÓ¡¢ÇöÌÓ¤ËÇº¤àÊý¡¹¤Ø¤Î°åÎÅÅª¤Ê»Ù±ç¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇöÌÓ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÆâÉþÌô¤ä³°ÍÑÌô¡¢¿¢ÌÓ¼ê½ÑÅù¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼£ÎÅ¤òÊä´°¤¹¤ë·Á¤ÇÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤ä¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ëÃ¦ÌÓ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤ÏÂç¤¤Ê¿´ÍýÅªÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°¸«¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇöÌÓ¤ÎÁêÃÌ¤ò°å»Õ¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬AGA¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤äÃÏ°è¤ÎÈéÉæ²Ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æº¬ËÜ¼£ÎÅ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÍýÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤âÇöÌÓ¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Ï¡ÖÈþÍÆ¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¤ÏÇöÌÓ¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼£ÎÅÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤ò°åÎÅ¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ£µÇ¯¡Ê2023Ç¯¡Ë12·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿·»ö¶È³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë³ÎÇ§¤Îµá¤á¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ÎÆâÍÆ¤Î¸øÉ½¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ËÀè¤Ë¿§ÁÇ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤éÈéÉæ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËËÏÅù¤Î¿§ÁÇ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÌÓÈ±¤òÉÁ¤¯¹Ô°Ù¤ÏÈþÍÆÀ°·Á¤Î³µÇ°¤ËÊñÀÝ¤·ÆÀ¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢°å¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mhlw.go.jp/content/001181979.pdf
¡ÖÆ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¡×¤Ï¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢°å»Õ¤Þ¤¿¤Ï°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤¬»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Èý¤ä¸ý¿°¤Ø¤Î¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯»Ü½Ñ¤ÎÂÐ¾ÝÉô°Ì¤Ï·ò¹¯¤ÊÈéÉæ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¬Èé¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤Î¸¶°ø¤ÇÃ¦ÌÓ¤¬µ¯¤¤¿Æ¬Èé¤Ø¤Î»Ü½Ñ¤Î¤¿¤á¡¢°åÎÅÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¸«³Ø²ñ¤ò¿ï»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¸«³Ø²ñ¡¦¼èºà¼õÉÕ¥Õ¥©ー¥à
https://forms.gle/WUqpzHPxJA6dfgR37
¡ÖÇº¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¼ê½õ¤±¤ò¡×·îÇµ¤Ê¤Ä¤Î»×¤¤
¡ÖÆ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢ÈþÍÆÌÜÅª¤Î¥¤¥áー¥¸¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·Ú¤¤°õ¾Ý¤òÊú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼À´µ¤ËÇº¤àÊý¡¹¤¬¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇº¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ü½Ñ¸å¤Î´µ¼ÔÍÍ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇöÌÓ¤ËÇº¤àÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÂµ¤¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ëÃ¦ÌÓ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡¢Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤ÎÂ¸ºß¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
·îÇµ¤Ê¤Ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯ÀìÌç¤Î´Ç¸î»Õ
´Ç¸î»Õ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¸å¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¶ÐÌ³¡£¼«¤é¤ä²ÈÂ²¤ÎÇöÌÓ¤ÎÇº¤ß¤«¤é¡ÖÆ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¡×¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²ò·èºö¤òµá¤á¤ÆÃ±¿È´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤êµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¡£µ»½Ñ½¬ÆÀ¸å¤â¡¢·×5²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÃ»´üÎ±³Ø¤ò½Å¤Í¡¢Â¿ºÌ¤Êµ»Ë¡¤ò½¬ÆÀ¡£´µ¼ÔÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆ¬Èé¤ËÅ¬¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¼°Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¶È³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤ËÇ¯´Ö600·ï°Ê¾å¤Î»Ü½Ñ¤òÃ´Åö¡Ê2024Ç¯¼ÂÀÓ¡Ë¡£ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤È¹â¤¤°ÂÁ´À¤òÄÉµá¤·¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
SUGAO³ô¼°²ñ¼Ò
½»½ê¡§¢©236-0044 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¹â½®ÂæÆóÃúÌÜ26ÈÖ14¹æ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-2561-7899¡Ê·îÇµ¤Ê¤Ä¹Êó»öÌ³¶É¡Ë¡¡Ã´Åö¡§°ËÆ£
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/artmake.smp_natsu/
Web¥µ¥¤¥È¡§https://sugao-beauty.com/
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¸«³Ø²ñ¡¦¼èºà¼õÉÕ¥Õ¥©ー¥à
https://forms.gle/WUqpzHPxJA6dfgR37
¡ÚÆ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Î³µÍ×¡Û
◻︎¼£ÎÅÆâÍÆ¡§ÇöÌÓÉô°Ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÍÑ¤Î¿Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¹õ¤¤¥¤¥ó¥¯¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÙ¤«¤¤ÅÀ¤òÂ¿¤¯ÉÁ¤ÇöÌÓ¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Ê¤¯¤¹¤ë¼£ÎÅ¡ÊSMP¡Ë
£±.°å»Õ¤Ë¤è¤ë¿Ç»¡
¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¡¢¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìä¿ÇÉ¼¤ò¤â¤È¤Ë°å»Õ¤Ë¤è¤ê·ò¹¯¾õÂÖ¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÎÍÌµÅù¿Ç»¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°
´µ¼ÔÍÍ¤ÎÇöÌÓ¤ÎÄøÅÙ¤ä´õË¾¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼£ÎÅÎòÅù¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê»Ü½Ñ¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥»Ü½Ñ
Æ¬Èé¤Î¿¿Èé¤Î¾åÁØÉô¤ËÈùºÙ¤ÊÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢1ÅÀ1ÅÀ¼êÆ°¤ÇÆ¬Èé¤Ë¿§ÁÇ¤òÃíÆþ¤·¤Þ¤¹¡£»Ü½Ñ»þ´Ö¤Ï1～2»þ´ÖÈ¾ÄøÅÙ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢
»Ü½Ñ¸å¤Ï»ç³°ÀþÂÐºöÅù¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤Î½å¼é¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿§ÁÇ¤ÎÄêÃå¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£
◻︎ÄÌ¾ï¤Î¼£ÎÅ´ü´Ö¡§1½µ´Ö～3¥ö·î
◻︎ÄÌ¾ï¤Î¼£ÎÅ²ó¿ô¡§2～4²ó
◻︎´°À®¤Þ¤Ç¤ÎÈñÍÑ ¢¨¼«Í³¿ÇÎÅ¡Ê»Ü½Ñ´õË¾ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤äÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡Ë
11Ëü±ß～40Ëü±ß
◻︎¼ç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤äÉûºîÍÑ
ÀÖ¤ß¡¦¼ð¤ì¡¦´¶À÷¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¡¦¤Þ¤ì¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Ë¤ä¿§ÁÇ¤Ë¤è¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬½Ð¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
◻»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿§ÁÇ¡ÌADVENCER¡Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KTR¡Ö´Ú¹ñ²Ê³ØÍ»¹ç»î¸³¸¦µæ±¡¡×¤Ç°ÂÁ´³ÎÇ§ÂÐ¾Ý¤ÎÀ¸³è²Ê³ØÀ½ÉÊ¡ÌÅ¬¹ç¡Í¤ò³ÎÇ§ºÑ¡£¡Ö´Ú¹ñ´Ä¶»º¶Èµ»½Ñ°÷¡×¤Ç°ÂÁ´´ð½àÀÜ¹ç³ÎÇ§¥Þー¥¯¤ò¼èÆÀ¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¸¡ºº¡¦Ç§¾Ú´ë¶È¡ÖSGS¡×¤Ë¤Æ¹ñºÝÉ¸½à¥Æ¥¹¥È¡ÌÅ¬¹ç¡ÍÈ½Äê¤ò³ÎÇ§ºÑ¡£
°ÂÁ´³ÎÇ§ÂÐ¾ÝÀ¸³è²½³ØÀ½ÉÊÉ½¼¨»ö¹à¡Ì¿½¹ðÈÖ¹æ¡ÍFB23-20-0006
¢¨ËÜ»Ü½Ñ¤ËÍÑ¤¤¤ë¿§ÁÇ¡ÌADVENCER¡Í¤Ï¡¢Ì¤¾µÇ§°åÌôÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨¼£ÎÅ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿§ÁÇ¤Ï¡¢´Ú¹ñADVENCER¼Ò¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¸µ¡¢¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤Ë¤Æ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´»²¹Í¡§https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html
¡Ê¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î°ÆÆâ¡Ë
¢¨¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆADVENCER¤ÈÆ±°ìÀ®Ê¬¤äÀÇ½¤òÍ¤¹¤ë¾µÇ§°åÌôÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨½ô³°¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´ÀÅù¤Ë·¸¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¡¦ÉûºîÍÑ¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ñ¤Î°åÌôÉÊÉûºîÍÑÈï³²µßºÑÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£