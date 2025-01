º£Ç¯15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µー¥«¥¹¤è¤ê½é¤Î¥Ù¥Óー¥Æー¥Þ¡Ö¥¹¥Ô¥«¤ÈÌÌ±ÆÀ±ºÂ¤Î»Ò¡×¥Æー¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¡ª

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、今年15周年を迎えたセンチメンタルサーカスより第37弾テーマにして初のベビーテーマの『スピカと面影星座の子』テーマを2025年2月上旬より全国の販売店やネットショップにて発売します。

夜空や溢れた星屑の光をイメージしたドリーミーデザインで、トレンドのチュール素材やリボンなどを取り入れたアイテムや、シャッポたちの面影漂う星座の赤ちゃんたちが登場するかわいいアイテムがラインナップします。

~センチメンタルサーカス『スピカと面影星座の子』テーマ~

2025年、センチメンタルサーカスは15周年を迎えます!

記念すべき年にお届けする、センチメンタルサーカス第37弾は初のベビーテーマ。

シャッポたちの面影漂う星座の赤ちゃんのキュートな仕草や表情にご注目。

夜更かしパフェ作りでこぼれた卵からはドコカの星の子も生まれて…?

星明かりに染まる儚い紫色をキーカラーに、登場10周年を迎えるスピカの

「迷子の星を集めて星座を作る」物語を、繊細な水彩タッチで描きます。

~アイテム一例~

●新テーマについてはこちらのサイトからご覧いただけます。

~イチオシ商品ピックアップ(一部)~

・スマートフォンストラップ(3,080円※税込)

・シュシュ(1,320円※税込)

・ハンドルポーチ(2,200円※税込):チュールハンドル・内ポケット付

・クリアペンポーチ(1,650円※税込):塩ビ+合皮製

・トートバッグ(4,950円※税込):帆布製・内ポケット付・マグネットボタン付

・アクセサリーポーチ(2,750円※税込):合皮製

・カラビナキーチャーム(1,650円※税込)

・ぬいキャリーポーチ(2,200円※税込)

・ふわふわフォトキーホルダー(2,200円※税込)

・メモパッド(各385円※税込)

本文4種丁合

・レターセット(495円※税込)

便せん封筒4種丁合

・シール(各220円※税込)

キラキラホログラム

・エナージェル ボールペン3C(1,100円※税込)

・てのりぬいぐるみ(各1,650円※税込):全4種

・ぶらさげぬいぐるみ(各1,980円※税込)

・シャッポフィギュア(3,300円※税込)

・ぬいぐるみ(各2,750円※税込)

・星座の子ぬいぐるみセット(4,950円※税込):2個セット

・スーパーもーちもちぬいぐるみ(4,950円※税込):もーちもち素材

■センチメンタルサーカスとは ~2025年に15周年を迎えます~

主人公は捨てられていたぬいぐるみのシャッポ。

街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちが、夜にこっそり抜け出して結成した秘密のサーカス団。

今夜も不思議な仲間が集まって、ショータイムのはじまり はじまり。

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

