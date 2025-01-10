NEC¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬ºÇ¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹´ë¶ÈÄ´ºº2024¡×¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¡ÈºÇ¹â°ÌÆó¤ÄÀ±¡É
NEC¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜITÃÄÂÎÏ¢ÌÁ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹´ë¶ÈÄ´ºº2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë¡ÖÆó¤ÄÀ±¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹´ë¶ÈÄ´ºº¤Ï¡¢Æü·Ð500¼ïÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤È¾ðÊó³«¼¨¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¡¦³ÊÉÕ¤±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜITÃÄÂÎÏ¢ÌÁ¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤Î¸þ¾å¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÄ´ºº¤Ï´ë¶È¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅê»ñ²È¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ¾²Á¹àÌÜ¡Û
¡¦Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ä¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Êó¹ð½ñÅù¤Î³«¼¨¾ðÊó¤ÎµºÜÆâÍÆ
¡¦³°Éô¤«¤é¤Î¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°è¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¡Ë¤Î¿ÇÃÇ¥Äー¥ëÄ´ºº
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
NEC¤ÏÁí¹çÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß»ÑÀª¤ª¤è¤Ó¾ðÊó³«¼¨¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤¿´ë¶È¡×13¼Ò¤Î¤¦¤Á¤Î£±¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â°Ì¤ÎÆó¤ÄÀ±É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î³ÍÆÀ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢NEC¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬¹ñºÝ¿å½à¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
NEC¤Ï¡ÖPurpose¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ø°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦¸øÊ¿¡¦¸úÎ¨¡Ù¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥°¥íー¥Ð¥ëÅý°ì¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·ー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÖÍåÅª¤ÊËÉ¸æÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÁÈ¿¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·Ð±ÄÁØ¤«¤é°ìÈÌ¼Ò°÷¤Þ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÁ´°÷»²²Ã¡×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Á¥ãーÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×À¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡ÖÆüËÜ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Âç¾Þ¢¨2¡×¡ÖÆüËÜDXÂç¾Þ¢¨3¡×¡ÖIT¾Þ¢¨4¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¾Þ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡ÖValue Creator¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥¼¥í¡×¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼ÒÆâ¼ÂÁ©¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AI¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¶¯¸Ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ø¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó³«¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§ÆüËÜITÃÄÂÎÏ¢ÌÁ¡Êhttps://itrenmei.jp/about-us/¡Ë
¢¨2¡§ÆüËÜ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Âç¾Þ¡Êhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000115435.html¡Ë
¢¨3¡§ÆüËÜDXÂç¾Þ¡Êhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000115435.html¡Ë
¢¨4¡§IT¾Þ¡Êhttps://jiit.or.jp/wp/wp-content/themes/JIIT/files/awards/it/past_41.pdf¡Ë
¼õ¾Þ·ë²Ì
¡¦ÆüËÜITÃÄÂÎÏ¢ÌÁ¤¬¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹´ë¶ÈÄ´ºº2024¤ò¸ø³«(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000106412.html)
´ØÏ¢¾ðÊó
¡¦NEC¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬ºÇ¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡¡～¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹´ë¶ÈÄ´ºº2024¡×¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¡ÈºÇ¹â°ÌÆó¤ÄÀ±¡É¤ò³ÍÆÀ～(https://jpn.nec.com/ciso/newslist/2025/PR004_itrenmei_cyberindex2024.html)
¡¦¡ÖNEC¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÊñ³çÅª¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¡×¤¬ÆüËÜ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Âç¾Þ2024 Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ(https://jpn.nec.com/ciso/newslist/2024/PR003_SecurityAward.html)
¡¦¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Á¥ãーÊÑ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤¬ÆüËÜDXÂç¾Þ2024ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ(https://jpn.nec.com/ciso/blog/2024/blog006_DXaward.html)
¡¦Âè39²óITÀïÎ¬Áí¹çÂç²ñ¤Ë¤ÆÉ½¾´ ～¡Ö2023Ç¯ÅÙITÍ¥½¨¾Þ¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¡Ë¡×&¡ÖSuper SE 100¿Í½°¡ÊITÍ¥½¨¸Ä¿ÍÉ½¾´¡Ë¡×～(https://jpn.nec.com/ciso/blog/2023/blog001_ITaward.html)
¡¦NEC¤Î¼ÒÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß(https://jpn.nec.com/ciso/index.html)
NEC¤ÏDX¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Íºà¤Î3¼´¤Ç¡¢ÀïÎ¬¹½ÁÛ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¼ÂÁõ¤ËÆ³¤¯¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢End to End¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¾Íè·¿¤ÎSIer¤«¤é¡ÖValue Driver¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¥â¥Ç¥ë¤ò¡ÖBluStellar(¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥é)¡×(Ãí)¤È¤·¤ÆÂÎ·ÏÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶È¼ï²£ÃÇ¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÃÎ¸«¤È¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿ºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
(Ãí)¡ÖBluStellar(¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥é)¡×¤Ï¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¶È¼ï²£ÃÇ¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÃÎ¸«¤ÈÄ¹Ç¯¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿NEC¤ÎºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÌ¤Íè¤ØÆ³¤¯²ÁÃÍÁÏÂ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
https://jpn.nec.com/dx/index.html