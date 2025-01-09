¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉVITALISM¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÁ´³ÛÊÖ¶â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2025Ç¯1·î10Æü(¶â)～6·î30Æü(·î)¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥¢¥¸¥Ë¥¢¥¹¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÅÅÄÃÎÌÀ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVITALISM¡×¤Ï2025Ç¯1·î10Æü(¶â)～6·î30Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÇÁ´³ÛÊÖ¶â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¥Ð¥¤¥¿¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÁ´³ÛÊÖ¶â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢VITALISM OFFICIAL SHOP¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¢ÌôÍÑ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥íー¥·¥ç¥ó¡¢ÌôÍÑ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥â¥¤¥¹¥È¥ß¥ë¥¯¡¢¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥Èkulo¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢Àµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¿ô²ó¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤´¹ØÆþÂå¶â¤òÊÖ¶â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê±þÊçÍÑ»æ¤ÎµÆþ¤¬É¬Í×¡£±þÊç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡£¡Ë¢¨Amazon¤ä³ÚÅ·¡¢Â¾EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°
Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å
²Á³Ê¡§\2,061
È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¤¬¥Ùー¥¹¤ÎÀö´éÎÁ¡£Â¿ºÌ¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬ìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯¹Ó¤ì¤ä¤Ò¤²Äæ¤êÉé¤±¤·¤¿¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÈ©¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å
²Á³Ê¡§\2,176
¸·Áª¤·¤¿5¼ï¤ÎÀö¾ôÀ®Ê¬¤ò¡È²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤ÇÇÛ¹ç¤·¤¿Á´¿ÈÀö¾ôÎÁ¡£É¬Í×¤Ê½á¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë´À¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¥ª¥Õ¡£Àö¤Ã¤¿¸å¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤ä¥«¥µ¥«¥µ´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌôÍÑ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥íー¥·¥ç¥ó
²Á³Ê¡§\3,828
¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥íー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢È©¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ËèÆü¤Î´¥Áç¤äËà»¤¡¢»ç³°Àþ¤Ê¤É¤Î¥À¥áー¥¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È©¤ò¥±¥¢¡£
¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÊÝ¿åÍ¸úÀ®Ê¬¡Ö¥Ø¥Ñ¥ê¥óÎà»÷Êª¼Á¡×ÇÛ¹ç¡£
ÌôÍÑ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥â¥¤¥¹¥È¥ß¥ë¥¯
²Á³Ê¡§\3,828
¤Î¤Ó¤¬¤¢¤ê¡¢È©¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤ëÊÝ¼¾Æý±Õ¡£È©¤ò½á¤¤¤ÇËþ¤¿¤·´¥Áç¤ËÉé¤±¤Ë¤¯¤¤È©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÊÝ¿åÍ¸úÀ®Ê¬¡Ö¥Ø¥Ñ¥ê¥óÎà»÷Êª¼Á¡×ÇÛ¹ç¡£
¥Ø¥¢¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥Èkulo
²Á³Ê¡§\2,980
¥È¥êー¥È¥á¥ó¥ÈÀ®Ê¬¤¬¥Ï¥ê¤ä¥³¥·¡¢¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ±¤ËÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇòÈ±¤ò¼«Á³¤ÊÈ±¿§¤ËÀ÷¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£°ìÈÌÅª¤ÊÇòÈ±À÷¤áÆÃÍ¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê´¶¤ä¶¯¤¤¥Ë¥ª¥¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î10Æü(¶â)～6·î30Æü(·î)¡Ê¢¨1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¡¢1¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤1²ó¸Â¤ê¡Ë
±þÊç¾ò·ï¡§
¡¦ÊÖÁ÷¤¤¤¿¤À¤¯¾¦ÉÊ¤Î»ÄÎÌ¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦¹ØÆþ¤ÎÍâÆü¤«¤é30Æü°ÊÆâ¤ËÊÖÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦±þÊçÍÑ»æ¤Î¹àÌÜÁ´¤Æ¤¬µÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤â¤·¤¯¤ÏVITALISM OFFICIAL SHOP¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡ÊAmazon¤ä³ÚÅ·¡¢Â¾EC¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó°ÊÁ°¤Î¡ÖÁ´³ÛÊÖ¶â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤´±þÊç¤Î¤ªÌ¾Á°¡¦¤´½»½ê¤¬¿·µ¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÖ¶â»ØÄê¸ýºÂ¤¬²áµî¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î¤´±þÊç¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±°ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±°ì±þÊç¼Ô¤È¸«¤Ê¤·¡¢ÊÖ¶âÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÊÖÁ÷Àè¡§
¢©150-0001¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4ÃúÌÜ30-3¡¡ÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡×5³¬ LOCUL 502¹æ¼¼
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥¢¥¸¥Ë¥¢¥¹¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º
É¬¤º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://vitalism.jp/pages/refund-campaign-2025¡Ë
VITALISM
VITALISM¤Ï2023Ç¯10·î¸½ºß¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï258ËüËÜ¤òÆÍÇË¡£¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ ¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ーÉôÌç 2Ç¯Ï¢Â³Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ê¥á¥ó¥º¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー 2022Ç¯ÅÙ¡¦2023Ç¯ÅÙ Ã±ÉÊÇä¾å¼ÂÀÓ¡Ë
¥Ø¥¢¡õ¥¹¥«¥ë¥×¥±¥¢¤«¤é¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Þ¤Ç¤¬Â·¤¦¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉVITALISM¡£¡Ö·ò¹¯¤ÊÈ±¤Ï·ò¹¯¤ÊÆ¬Èé´Ä¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤½¤ó¤Ê³«È¯»×ÁÛ¤Î¤â¤È¤ËÃÂÀ¸¡£È±¤âÆ¬Èé¤â¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¤â¥Ü¥Ç¥£¤â¡¢¤è¤ê·ò¤ä¤«¤ËÈþ¤·¤¯¡£À®Ê¬¤Ë¤â½èÊý¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢º£¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥¢¥¸¥Ë¥¢¥¹¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥¢¥¸¥Ë¥¢¥¹¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º ¡¡¡¡ ¡¡¡¡
Hair Genius Laboratories, Inc.
ÂåÉ½¼Ô¡§ÄÅÅÄÃÎÌÀ
ËÜ¼Ò¡§¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4ÃúÌÜ30-3 ÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»502¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä
TEL¡§0120-620-680
¸ø¼°HP¡§https://vitalism.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/vitalism_official/
X¡§https://twitter.com/VITALISM_PR
LINE¡§https://lstep.app/a04Hio4
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@vitalism_official