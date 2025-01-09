Íµ¡ÇÀ¶È¤ÎÂ¥¿Ê¤äÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ó¥º¡ÊËÜÉô¡§ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¹â²È Àµ¹Ô¡¢°Ê²¼¡¢¥«¥¤¥ó¥º¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSOFIX¡Ê¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µ×ÊÝ¡¡´´¡¢°Ê²¼¡ÖSOFIX¡×¡Ë¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡ÊËÜÉô¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢³ØÄ¹¡§ÃçÃ« Á±Íº¡Ë¤Ï¡¢ÅÚ¾íÊ¬ÀÏµ»½Ñ¡ÖSOFIX¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ÇÀ¶ÈÈîÎÁ¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î24Æü¤«¤é¥«¥¤¥ó¥º ¹Ã²ìÅ¹¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¥«¥¤¥ó¥º µµ²¬Å¹¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ÂÄêÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÌîºÚÈª¤ÎÅÚ¡×¡Êº¸¡Ë¡ÖSOFIX¥Ñ¥¦¥Àー¡×¡Ê±¦¡Ë
¡Ö¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÌîºÚÈª¤ÎÅÚ¡×¡ÖSOFIX¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤È²½³ØÈîÎÁ¤Ë¤è¤ë¿¢ÊªÀ®Ä¹¤ÎÈæ³Ó¡¡¡Ö¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÌîºÚÈª¤ÎÅÚ¡×¡ÖSOFIX¥Ñ¥¦¥Àー¡×¡Êº¸¡Ë²½³ØÈîÎÁ¡Ê±¦¡Ë
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¤ä¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë½¢ÇÀ¼Ô¤Î¸º¾¯¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤äÇÀ¶ÈÈîÎÁ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ê¤É¡¢ÇÀ¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡¦À½ÉÊ³«È¯¤Ï¡¢¡Ö¤è¤ê¤è¤¤¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î±à·Ý¡¦ÇÀ¶È¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙÈÎÇä¤¹¤ëÇÀ¶È»ñºà2¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÅÚ¾íÊ¬ÀÏµ»½Ñ¡ÖSOFIX¡×¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤ÏÅÚ¤ÎÈîÍàÅÙ[1]¤ò¾ÜºÙ¤Ë¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÚ¾í¤ÎÀ¼Á¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡¢À¤³¦½é[2] ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤È¾È¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¸½¾õ¤ÎÅÚ¾í¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤òÊä¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÍµ¡ÇÀ¶È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¬ÀÏµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íµ¡ÇÀ¶È¤ÎÂ¥¿Ê¤äÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¥ó¥º¡¢SOFIX¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Ïº£¸å¡¢ÅÚ¾íÊ¬ÀÏµ»½Ñ¡ÖSOFIX¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤äÅÚ¾íÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±à·Ý¡¦ÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÄíºÚ±à¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¡Ö¤Ä¤¯¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[1] ÈîÍàÅÙ¡Ê¤Ò¤è¤¯¤É¡Ë¤È¤Ï¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎÉÊ¼Á¤È¼ý³ÏÎ¨¤ò°ìÄê¤Î¿å½à°Ê¾å¤Ç»ýÂ³¤µ¤»¤ëÅÚ¾í¤ÎÀ¼Á¤Î¤³¤È
[2] ÆÃµöÈÖ¹æ¡§ÆÃµö5578525¹æ¡¢È¯ÌÀ¤ÎÌ¾¾Î¡§¡Ö¿·µ¬ÅÚ¾í¿ÇÃÇÊýË¡¡×¡¢ÆÃµöÈÖ¹æ¡§ÆÃµö7231808¹æ¡¢È¯ÌÀ¤ÎÌ¾¾Î¡§¡Ö¿·µ¬Íµ¡ÅÚ¾í¡×
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/462_1_3fb8b54eeef56d205179541f673559ef.jpg ]
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/462_2_d14536594dd3a07432ea962e27fe37c5.jpg ]
¢£¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¥«¥¤¥ó¥º ¹Ã²ìÅ¹¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¥«¥¤¥ó¥º µµ²¬Å¹¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒSOFIX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒSOFIX¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÚ¾í´Ä¶¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢ÈùÀ¸ÊªÃæ¿´¤ÎÅÚ¾íÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÍµ¡ÇÀ¶È¡¢¸º²½³ØÈîÎÁ¡¢¸ºÇÀÌô¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Îµ×ÊÝ¶µ¼ø¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¡ÖÅÚ¾íÈîÍàÅÙ»ØÉ¸¡ÊSOFIX¡Ë¡×¤ä¡ÖÂÏÈîÉÊ¼Á»ØÉ¸¡ÊMQI¡Ë¡×¡¢¡ÖÍµ¡»ñºàÉÊ¼Á»ØÉ¸¡ÊOQI¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤ò»Ù±ç¡£°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÇÀ»ºÊª¤ò°ÂÄêÅª¤ËÀ¸»º¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤ÈÇÀ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÇÀ¶È²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://sofixbio.com/
¡ãÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ¶¦À¸²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¼¡À¤Âå¸¦µæÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸¦µæ¥·ー¥º·¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢»ö¶ÈÁÏ½Ð¥Õ¥§ー¥º¤Î³ÆÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ëºâÀ¯Åª»Ù±ç¡¦¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRitsumeikan Impact-Markers Inter X(Cross)¡×¡ÊRIMIX¡Ê¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§¼Ò²ñ¤Ø¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¹Ô¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¤ä¸¦µæ¤È¡¢³°Éô´ë¶È¤äÅê»ñÀè¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¡¦¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢¤½¤ì¤é¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿³ØÀ¸¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤äÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¥·ー¥º·¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ø¤â»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.ritsumei.ac.jp/¡¡¡¡RMIX¡§ https://r-rimix.com/
¡ã¥«¥¤¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢29ÅÔÆ»ÉÜ¸©²¼¤Ë242Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¯¤é¤·DIY¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤¯¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¡¢¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤ÇËèÆüÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Kindness¡Ê¿ÆÀÚ¿´¡Ë¤ÈÁÏ°Õ¹©É×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥×¥í¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤é¤·¤Ë¡¢¤é¤é¤é¡£¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ó¥º¡¡³µÍ×¡ä
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/462_3_af7b583252f2d83076d6a9c295f94688.jpg ]