¡Ú¹ñÉÙÄ®¡ß¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ê¡ßDMM.com¡ÛµÜºê¸©½é¡ª¡ÖAI¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ä®Ìò¾ìÁí¹ç°ÆÆâ¤ÎDX²½¤ò¼Â¸½
¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹·ó CEO µµ»³·É»Ê¡¢https://dmm-corp.com/¡¡°Ê²¼DMM¡Ë¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¡ÊDMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µÜºê¸© ¹ñÉÙÄ®¡ÊÄ®Ä¹¡§Æü¹âÍøÉ×¡¢°Ê²¼¡Ö¹ñÉÙÄ®¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ê¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ ÇîÌé¡¢°Ê²¼¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ê¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¡Ë¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¡¢Ä®Ìò¾ì¤ÎÁí¹ç°ÆÆâ¤Ë¡ÖAI¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë²ÔÆ¯³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
DMM¤Ç¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ò¹ñÉÙÄ®¤ÈÄù·ë¤·¡¢¼Ò°÷1Ì¾¤òÇÉ¸¯¤·¡¢Ä®¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë·¸¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÉÙÄ®¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½»Ì±¤«¤éÄê·¿Åª¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢Áë¸ýº®»¨¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿ÍÍ²½¤·¤¿½»Ì±¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ëー¥º¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ê¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡ÖAI¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¹çÁë¸ý¤ËÀßÃÖ¤·¡¢ÍèÄ£¼Ô¤Î»ÜÀß°ÆÆâ¤ä¡¢¼þÊÕ¾ðÊó¤ò¼«Æ°²óÅú¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¿¦°÷¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤«¤éÌµ¿Í²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Â¾¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£AI¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
²»À¼¤òÇ§¼±¤¹¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÄ£Æâ°ÆÆâ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ÍÀÒ¤ä°ú±Û¤·¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤ÊýË¡¤Î°ÆÆâ
¡¦¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÁë¸ý¤Î¾ì½ê°ÆÆâ
¡¦Ä®¤Î¼þÊÕ´Ñ¸÷¾ðÊó
¢¨²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ï¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¿¦°÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÄ¾ÀÜÏÃ¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½ÀÆð¤Ê°ÆÆâ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÄ£¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¸ÄÊÌ¤Îµ¿Ìä¤äÊ£»¨¤Ê¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿²óÅú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇºÇÅ¬¤Ê¾ðÊó¤òÃµ¤·Äó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢É¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ä½ñÎà¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó¤ò½Ö»þ¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½ÀÆðÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤ÍøÍÑ¼Ô¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Ìò¾ì¤Ç¤ÎÍøÍÑÂÎ¸³¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§¹ñÉÙÄ®Ìò¾ì 1FÁí¹çÁë¸ý
¢£¡ÖAI¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡×¤È¤Ï
AI¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ê¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÐÏ¿¡¦¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°ºî¶È¤ò¤ªµÒÍÍ¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÐÏÃ·¿AI¤Ç¤¹¡£ChatGPT¤ä²èÁüÀ¸À®AI¤Ê¤ÉºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢±¿ÍÑ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Îºî¶È¤Ï´°Á´¼«Æ°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢DX¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬AI¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤òºÎÍÑ¡£±Ø¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢Web¥µ¥¤¥È¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎAIÀÜµÒ¡¦¥¢¥Ð¥¿ーÀÜµÒ¤Ê¤É¤òAI¤ÎÎÏ¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¡¦¥·ー¥ó¤Ç¿ôÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò¾Ò²ð¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ê¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë
¡ÖWeb¤ÈAI¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²»ö¶ÈÅ¸³«Ãæ¤Ç¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2000Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢WebÀ©ºî»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¶ÈÂÖ¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2016Ç¯10·î¤Ë¡ÖAI¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¸½ºß¡ÖAI¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡×¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢DX¿ä¿Ê¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î¤è¤êHEROZ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¾å¾ì¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤¹¤ë¡£
¢£¹ñÉÙÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µÜºê¸©¤ÎÃæ±ûÉô¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åì¤Ï¸©ÅÔµÜºê»Ô¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¡¢¿Í¸ýÌó18,000¿Í¤ÎÄ®¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÁÊÂ¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÅÀºß¤¹¤ëËÜ¾±¸ÅÊ¯·²¡Ê¹ñ»ØÄê»ËÀ×¡Ë¤Ê¤Éµ®½Å¤ÊÊ¸²½ºâ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤ÎÃæ¤ËÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¯¿Í¾ðË¤«¤ÊÄ®¤Ç¤¹¡£°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Æî¹ñµÜºê¤ÎÂÀÍÛ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥Þ¥ó¥´ー¡¢¤»¤ó¤®¤êÂçº¬¡ÊÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡Ë¡¢¥Ôー¥Þ¥ó¡¢ÉÙÍ³Á¡Ê¤Õ¤æ¤¦¤¬¤¡Ë¡¢ÊÆ¤Ê¤É¤ÎÇÀ»ºÊª¤Ë²Ã¤¨¡¢µÜºêµí¤ä·Ü¤ÎÃº²Ð¾Æ¤¤Ê¤É¿©ºà¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/
¢£DMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DMM¤Ï2019Ç¯¤è¤ê¡ÖDMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤È¤·¤ÆÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢¡Ö»ö¶ÈÁÏ½Ð´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Å¸³«¤¹¤ë60°Ê¾å¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦ÀìÌç¿Íºà¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È´ë²è¤òÃÏ°è¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ï¡¢ÎÎ°èÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÁÏ½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¼µ¥ー¥ïー¥É¤Ç¤Î¤ªÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
#¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ #´Ñ¸÷¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É #°Ü½»¡¦Äê½» #´Ø·¸¿Í¸ý #¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó #¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥° #¶õ¤²È¡¦ÇÑ¹»³èÍÑ #¶µ°é #¿Íºà°éÀ®¡¦½¢¶È»Ù±ç #¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê #¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£ #¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ® #AR/VR #¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È #DX #¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È #»º¶È¿¶¶½¡¦¸ÛÍÑÁÏ½Ð #µ¯¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç #¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó #3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê #ÇÀ¶È¡¦ÎÓ¶È #¿©¡¦·ò¹¯ #¾ÃËÉ¡¦µßµÞ #ËÉºÒ #¥¹¥Ýー¥Ä¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sousei.dmm.com/
¢£¹çÆ±²ñ¼Ò DMM.com ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ°÷¿ô4,507Ëü¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ëÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖDMM.com¡×¤ò±¿±Ä¡£1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤Ï60°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£Æ°²èÇÛ¿®¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤äEV½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¡¢web3¤äAI¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²ñ°÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¡£¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÑ²½¤È¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯2·î»þÅÀ
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://dmm-corp.com/
¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¡§https://dmm-corp.com/presskit/
¸ø¼°¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://inside.dmm.com/
¡Ú¼«¼£ÂÎÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶ÈÉô
TEL¡§03-5797-7882¡ÊÏ¢Íí²ÄÇ½»þ´ÖÂÓ¡§Ê¿Æü11:00～18:00¡Ë
E-MAIL¡§chihou-sousei@dmm.com
DMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¡§https://sousei.dmm.com/