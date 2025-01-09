¥¨¥¹¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿IT¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍýÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Þ¤ë¥Þ¥ëDX ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡×Äó¶¡³«»Ï

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*3ÁíÌ³¾Ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÈÇ ¾ðÊóÄÌ¿®Çò½ñ¡×¡Ê2023Ç¯£··î¡Ë
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd255310.html
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