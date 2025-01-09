´ë¶È¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤ò¸úÎ¨²½¡ª¡Öimatome¡Ê¥¤¥Þ¥È¥á¡Ë¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹
´íµ¡´ÉÍý¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¹¥¥åー¥Ê¥¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä«ÁÒ°ì¾»¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó´íµ¡´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Öimatome¡Ê¥¤¥Þ¥È¥á¡Ë¡×¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊºÒ³²ÂÐ±þ¤ò¼Â¸½
¡Öimatome¡Ê¥¤¥Þ¥È¥á¡Ë¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¤äµòÅÀ³ÎÇ§¤Î²óÅú¤ò¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¼ê¸µ¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
ºÒ³²¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¤äµòÅÀ³ÎÇ§¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤Î½¾¶È°÷¤Ë¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤Ï¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÊÃ±¤Ë²óÅú¤Ç¤¡¢²óÅúÆâÍÆ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Î¡Ö¤¤¤Þ¡×¤Î¾õ¶·¤ò¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ê¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤äÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥àー¥º¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§
- ¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¡§°ÂÈÝ³ÎÇ§¤äµòÅÀ³ÎÇ§¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤Î½¾¶È°÷¤Ë¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- °ÂÈÝ³ÎÇ§¡§ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤¬¼«¿È¤Î°ÂÈÝ¾õ¶·¤òÊó¹ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- µòÅÀ³ÎÇ§¡§µòÅÀ¤´¤È¤Ë½¾¶È°÷¤¬¶ÈÌ³±Æ¶Á¤òÊó¹ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¤ÎÅºÉÕ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- Áàºî¤¬´ÊÃ±¡§Ä¾´¶Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
imatome¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
iPhone¡ÊiOS 13.0°Ê¾å¡Ë
AppStore¡§https://apps.apple.com/jp/app/imatome/id6739755967
Android¡ÊAndroid 6.0°Ê¾å¡Ë
GooglePlay¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rescuenow.imatome
¢¨ËÜ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Öimatome¡×¤ò¤´·ÀÌóÃæ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
imatome¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
imatome¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£µ¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Ë½¾¶È°÷¤äµòÅÀ¤Î¾õ¶·¤Ê¤ÉBCPÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó´íµ¡´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤»ö¹à¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀö¤¤½Ð¤·¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëimatome¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤ËÉ¬Í×¤Ê°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤ÎÁá´ü¼ýÂ«¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¡¡´íµ¡´ÉÍý¾ðÊó¤Î¼ý½¸
£².¡¡°ÂÈÝ³ÎÇ§
£³.¡¡µòÅÀÅù¤Ø¤Î¶ÈÌ³±Æ¶Á¤Î³ÎÇ§
£´.¡¡Í×ÂÐ±þ»ö¹à¤Î¿ÊÄ½´ÉÍý
£µ.¡¡¼ý½¸¤·¤¿¾ðÊó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÊÅý¹ç
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://imatome.rescuenow.co.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¹¥¥åー¥Ê¥¦
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©141-0031ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ7-20-9 KDXÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ó¥ë1³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§Ä«ÁÒ¡¡°ì¾»
ÀßÎ©¡§2000Ç¯¡ÊÊ¿À®12Ç¯¡Ë4·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´íµ¡´ÉÍý¾ðÊó¤ÎÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó´íµ¡´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
URL¡§https://www.rescuenow.co.jp/about
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Î²ñ¼ÒÌ¾¡Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¹¥¥åー¥Ê¥¦¡¡
¡ÎÉô½ðÌ¾¡Ï´ÉÍýÉô ¹ÊóÃ´Åö¡¡
¡ÎTEL¡Ï03-5759-6775¡ÊÊ¿Æü9»þ-18»þ ¼õÉÕÀìÍÑ¡Ë
¡Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»URL¡Ï https://www.rescuenow.co.jp/corporate/contacts
¡Î²ñ¼ÒÌ¾¡Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¹¥¥åー¥Ê¥¦¡¡
¡ÎÉô½ðÌ¾¡Ï±Ä¶ÈÉô
¡ÎTEL¡Ï03-5759-6064¡ÊÊ¿Æü9 »þ-18 »þ ¼õÉÕÀìÍÑ¡Ë
¡Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»URL¡Ïhttps://www.rescuenow.co.jp/contacts/solution¡¡
Ãí¡ËÀ½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£