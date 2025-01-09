¡Ú2025Ç¯7·î¾å±é¡Û±Ñ¹ñBBC¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡ÚÊ±Áõ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ»°±º¹¨µ¬¡¢¹â¶¶ñ¥(WATWING)¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û

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By Dan Gillespie Sells and Tom Macrae
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HoriPro in association with Nica Burns presentsBy Dan Gillespie Sells and Tom MacraeFrom an original idea by Jonathan ButterellOrchestrations by Dan Gillespie SellsOriginal Director Jonathan ButterellOriginal Choreographer Kate PrinceOriginal Music Supervisor Theo JamiesonInspired by the Firecracker documentary film Jamie: Drag Queen at 16Originating UK Theatre Sheffield TheatresFor all booking and licensing enquiries contact:RGM Productions, 50A Kingsway Place, London EC1R OLU (UK)Email: garry@rgmproductions.co.ukTelephone: (+44) 20 7253 0410