°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤È¡ÖSDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µÚ¤Ó»ÔÀ¯¤Ø¤ÎÈ¿±Ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
¡ÊÄ´°õ¼°¤Ë¤Æ¡¡º¸¡§Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸¶ÅÄ À¯É§¡¢±¦¡§ËÅÄ»ÔÄ¹¡¡ÂÀÅÄ ÌÉ§ ÍÍ¡Ë
°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤ÈÂçÆüËÜ¥À¥¤¥ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.dd-con.co.jp/)¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢SDGsÃ£À®ÅÙÉ¾²Á»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤¿ËÅÄ»Ô¤ÎSDGsÃ£À®ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤ÊÉ¾²Á¡¦Ê¬ÀÏ¤ä¡¢ÃÏ°è¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎSDGsÃ£À®¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¡ÖSDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µÚ¤Ó»ÔÀ¯¤Ø¤ÎÈ¿±Ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂçÆüËÜ¥À¥¤¥ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¹âÃÎ¸©Åî¸¶Ä®µÚ¤ÓËÌ³¤Æ»»°³Þ»Ô¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡¢2024Ç¯¤Ë°¦É²¸©Æâ»ÒÄ®¤ÈÃ¦ÃºÁÇµÚ¤Ó»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È»ö¶È¡Ê¡ÖSDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µÚ¤Ó»ÔÀ¯¤Ø¤ÎÈ¿±Ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¡Ë
¡Ê£±¡Ë ¹ñºÝÏ¢¹çÃÏ°è³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¼«¼£ÂÎSDGs¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¸¦µæ²ñ¤¬³«È¯¤·¤¿¼«¼£ÂÎSDGs¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢ËÅÄ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëSDGsÃ£À®ÅÙ¤ÎÉ¾²Á¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡Ê°Ê²¼¡ÖSDGs¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Î¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¡Ê£²¡Ë SDGs¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î·ë²ÌÊ¬ÀÏµÚ¤Ó»ÔÀ¯¤Ø¤ÎÈ¿±Ç¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¡Ê£³¡Ë SDGs¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤Ë·¸¤ëËÅÄ»Ô¤ÎÁÈ¿¥ÆâµÚ¤ÓËÅÄ»ÔÆâ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ø¤Î¼þÃÎÊÂ¤Ó¤Ë»ÔÌ±¤ÎÍý²òÂ¥¿ÊµÚ¤Ó¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¡Ê£´¡Ë SDGs¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÉáµÚµÚ¤Ó¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¡Ê£µ¡Ë ¤½¤ÎÂ¾Á°¾ò¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¶È
¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»ØÉ¸¤È¤Ï
SDGsÃ£À®ÅÙÉ¾²Á»ØÉ¸¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎÅý·×¾õ¶·¤äÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁí¹çÅª¤«¤Ä²£ÃÇÅª¤ËSDGs¤ÎÃ£À®¾õ¶·¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
SDGs¤Î169¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂÐ½è²ÄÇ½¤Ê142¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ò56»ØÉ¸¤Ë½¸Ìó¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÆÃÍ¤ÎÅý·×¤ËÂ¨¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿»ØÉ¸ÀßÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÁêÂÐÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌÜÉ¸¤È³ÆÃÏ°è¤È¤Îº¹°Û¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¡¢¸½ºß¤ÎÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤äÆÃÀ¡¢¶¯¤ß¤ä¼å¤ß¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ØÏ¢¾ðÊó¡Ë
ËÅÄ»Ô¡ÃSDGsÃ£À®ÅÙÉ¾²Á»ØÉ¸¤Î³èÍÑ(https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/juten/1054234/1062336.html)
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎSDGsÃ£À®ÅÙÉ¾²Á¥Çー¥¿¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë(https://www.dd-con.co.jp/service/development/sdgs.html)
ËÜ¥Çー¥¿¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹ñºÝÏ¢¹çÃÏ°è³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÔ½¸¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¡ÖHALFWAY TO 2030¡Ê2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¶Ú¡§ÃÏÊý¼«¼£ÂÎSDGsÃ£À®ÅÙÉ¾²Á2023¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿SDGsÃ£À®ÅÙÉ¾²Á»ØÉ¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¬ÌÏ¤Î»ÔÄ®Â¼¤ÎÉ¾²Á¤ËÅ¬¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ø¤È°ìÉô¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û
¡¡100,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿1¥é¥¤¥»¥ó¥¹
¡¡¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äÌ±´Ö´ë¶ÈÅù¤¬¼«¤é¤ÎÁÈ¿¥¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï£±¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦ËÜ¥Çー¥¿Åù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò°Ê³°¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡Åù¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÀèËè¤Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÎã¤¨¤Ð£Á»Ô¤È£ÂÄ®¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï£²¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ë¡¡
¡Ö¹ñºÝ¼óÄ¹¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤ÎËÅÄ»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÅÄ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝÏ¢¹ç·ÐºÑ¼Ò²ñ¶É¡ÊUN DESA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¹ñºÝ¼óÄ¹¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊInternational Mayors Forum¡Ë¡×¤ò¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö²ñµÄ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü¡¡2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë～16Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö
²ñ¾ì¡¡¡¡Ì¾Å´¥È¥è¥¿¥Û¥Æ¥ëµÚ¤Ó¥Û¥Æ¥ë¥È¥è¥¿¥¥ã¥Ã¥¹¥ë
¢¨¹ñºÝ¼óÄ¹¥Õ¥©ー¥é¥à
À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÅÔ»Ô±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Î¶¦Í¤È¡¢¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô³«È¯¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¸½Âå¤ÎÅÔ»Ô²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£