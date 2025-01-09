¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¥²ー¥à¥º¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ëFPS¡ØVALORANT¡ÙSeason 2025 // Act I¤¬1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«Ëë¡ª¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½Ð¿È¤Î¿·¥¤¥Ë¥·¥¨ー¥¿ー¡Ö¥Æ¥Û¡×¤â¼ÂÁõ

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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=RVFM5a5yFGI ]
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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=2ebibm85lUk ]
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