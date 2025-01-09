¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ ¥¤¥ª¥ó ¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥× 467Ì¾¤Ø¾©³Ø¶â¤òµëÉÕ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¤¥ª¥ó¥ï¥ó¥Ñー¥»¥ó¥È¥¯¥é¥Ö
¾©³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëµÇ°»£±Æ(Ãæ¹ñ ËÌµþ²ñ¾ì)
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/113173/table/36_1_96ef9e924dcba95735443d2ac79529f4.jpg ]
¥¤¥ª¥ó¥ï¥ó¥Ñー¥»¥ó¥È¥¯¥é¥Ö ¿¹Èþ¼ùÍý»öÄ¹¤è¤êÇ§Äê¾Ú¼øÍ¿(Ãæ¹ñ ¹½£²ñ¾ì)
¾©³ØÀ¸ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¡Ö»ä¤ÎÌ´¡×¥¹¥Ôー¥Á(¥Ù¥È¥Ê¥à ¥Ï¥Î¥¤²ñ¾ì)
¾©³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëµÇ°»£±Æ(Ãæ¹ñ ËÌµþ²ñ¾ì)
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¤¥ª¥ó¥ï¥ó¥Ñー¥»¥ó¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤«¤é2025Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥ª¥ó ¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×Ç§Äê¾Ú¼øÍ¿¼°¤ò¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢6¥«¹ñ¤Î23Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ö467Ì¾¤Î¾©³ØÀ¸¤Ë¾©³Ø¶â¤òµëÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ª¥ó ¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¾ÍèÆüËÜ¤ÈÊì¹ñ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î´ê¤¤¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢¤Î³ØÀ¸¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¤ÎÂç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸¤ò2006Ç¯¤è¤ê»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯ÅÙ3·î¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù8,821Ì¾¤Ë¾©³Ø¶â¤òµëÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÇ§Äê¾Ú¼øÍ¿¼° ÆüÄø¡¦³«ºÅ¹ñ¡¦ÂÐ¾Ý¹»¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/113173/table/36_1_96ef9e924dcba95735443d2ac79529f4.jpg ]
¥¤¥ª¥ó¥ï¥ó¥Ñー¥»¥ó¥È¥¯¥é¥Ö ¿¹Èþ¼ùÍý»öÄ¹¤è¤êÇ§Äê¾Ú¼øÍ¿(Ãæ¹ñ ¹½£²ñ¾ì)
¾©³ØÀ¸ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¡Ö»ä¤ÎÌ´¡×¥¹¥Ôー¥Á(¥Ù¥È¥Ê¥à ¥Ï¥Î¥¤²ñ¾ì)