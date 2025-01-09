1·î15Æü(¿å)¤Ï°ìÆü¤Þ¤ë¤´¤È°ðÂô»ÔÆÃ½¸¡ª¡ÖFM AICHI ¡ÈMEETS MY AICHI¡É ～°ðÂô»Ô～¡×
FM AICHI¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥à°¦ÃÎ¡¡Ì¾¸Å²°FM80.7MHz / Ë¶¶FM81.3MHz¡Ë¤ÇËè·î1²ó¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¡ÖMEETS MY AICHI¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£41²óÌÜ¤È¤Ê¤ë1·î15Æü(¿å)¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö°ðÂô»Ô¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
2005Ç¯4·î¤Ë°ðÂô»Ô¡¢µìÁÄÉã¹¾Ä®¡¢µìÊ¿ÏÂÄ®¤¬¹çÊ»¤·¡¢¿·¤·¤¤°ðÂô»Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·²¼¤Î´ñº×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ö¹ñÉÜµÜ¤Ï¤À¤«º×¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°ðÂô»Ô¤Ï¡¢Ç»ÈøÊ¿Ìî¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÈøÄ¥¹ñ¤ÎÀ¯¼£¡¦Ê¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¹ñêË¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÅì³¤Æ»¤ÈÃæ»³Æ»¤ò·ë¤ÖÈþÇ»Ï©¤Î½É¾ìÄ®¤È¤·¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î°ðÂô¤ÎÎ´À¹¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë»ËÀ×¤äÊ¸²½ºâ¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô°è¤ÎÀ¾¤ËÀÜ¤¹¤ëÌÚÁ¾Àî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÏÀÑ¤µ¤ì¤¿Èî¤è¤¯¤ÊÅÚ¾í¤È²¹ÏÂ¤Êµ¤¸õ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿¢ÌÚ¤äÉÄÌÚ¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï½»ÂðÃÏ¤ä¹©¶ÈÃÄÃÏ¤Î³«È¯¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¡¢Ì¾¸Å²°ÅÔ¿´¤«¤é¸òÄÌ»êÊØ¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î15Æü(¿å)¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤Ç¡Ö°ðÂô»Ô¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â°ðÂô»Ô¡¢¸½ºß¤â»ÔÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î°ðÂô»Ô´Ñ¸÷PRÂç»È¡Ö¤Ï¤ä¤¿¤¯¡×¤³¤È¡ÖÎÓÂóËá¡×¤µ¤ó¤¬MORNING BREEZE¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃÏ¸µÌ±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ðÂô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ê¤É°ðÂô»Ô´Ø·¸¼Ô¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤Î¥°¥ë¥á¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎºÇ¿·¥¨¥ê¥¢¾ðÊóËþºÜ¤Ç°ðÂô»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤¦¡È°ðÂô»Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¥³¥ì¡ª¡É¡×¤òÊç½¸¡£X¡ÊTwitter¡Ë¤Ç¡Ö#¥¨¥Õ¥¨¥à¥¢¥¤¥Á¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¥ê¥¹¥Êー¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾¤Ë¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È·ô\3,000Ê¬¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖFM AICHI ¡ÈMEETS MY AICHI¡É ～°ðÂô»Ô～¡×³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î15Æü(¿å) 6:00～19:30
ÊüÁ÷¶É¡§FM AICHI ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥à°¦ÃÎ¡¡Ì¾¸Å²° FM80.7MHz / Ë¶¶ FM81.3MHz¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20250115
¡þ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë ¡þ
¤Ï¤ä¤¿¤¯ ¡¿ ÎÓÂóËá¡Ê¥Ï¥ä¥· ¥¿¥¯¥Þ¡Ë
2000Ç¯4·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì
°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô½Ð¿È
¡úSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô 2800Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô1900Ëü¿Í¡ÊÁíºÆÀ¸¿ô168²¯²ó¡Ë
¡¡TikTok¡¡990Ëü¿Í
¡ú2023Ç¯11·î¡Ö°ðÂô»Ô´Ñ¸÷PRÂç»È¡×½¢Ç¤