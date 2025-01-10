¸©Î©¿Þ½ñ´Û¤Ç¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÆþÌç¹ÖºÂ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹

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https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/new-info/2024/12/72156.html (https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/new-info/2024/12/72156.html)
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https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/4310/shougaku/study/volunteer/index.html