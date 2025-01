ÀÐ¶¶±Ñ»Ò¡¢2025Ç¯3·î28Æü¤ËDrag City¤è¤ê²Î¤Î¥Ë¥åー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÉAntigone¡É¤ò¥ê¥êー¥¹¡£Âè°ìÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡ÉComa¡É¤òÇÛ¿®³«»Ï¡£

合同会社na石橋英子が2025年3月28日にDrag Cityより歌のニュー・アルバム”Antigone(アンティゴネ)”をリリースする。

石橋英子が2025年3月28日にDrag Cityより歌のニュー・アルバム”Antigone(アンティゴネ)”をリリースする。

1月8日に第一弾シングル”Coma”を配信開始。

アルバムは前回の歌のアルバムに引き続きJim O’Rourkeとの共同プロデュース、O’Rourke氏の他に

山本達久、Marty Holoubek、ermhoi、松丸契、Joe Talia、Kalle Mobergが参加している。

カバー写真は水谷太郎。スリーブ写真は草野庸子も提供している。

Drag CityからはLPと配信のみのリリース。日本盤はCDのみで主にライブ会場などで販売される。

CDは阿部周平デザインの英子ロゴスタンプと濱口竜介監督のライナーノーツ入り。

また2025年3月14日には恵比寿リキッドルームにてバンド編成によるリリースワンマンライブが決定。当日は特別にLPと日本盤CDの先行販売を行う。

Eiko Ishibashi / Antigone[作品概要]

1 October

2 Coma

3 Trial

4 Nothing As

5 Mona Lisa

6 Continuous Contiguous

7 The Model

8 Antigone

all songs written by Eiko Ishibashi

(Except ‘Nothing As’ written by Jim O’Rourke)

Produced with JIm O’Rourke

Recorded by Jim O’Rourke and Eiko Ishibashi

Mixed by JIm O’Rourke

Strings and Horn Arrangements:Eiko Ishibashi and Jim O'Rourke

Recorded at Hoshi to Niji Recording Studio,Steamroom,Atelier Eiko

Eiko Ishibashi:Vocal,Piano,Rhodes,Synths,Sound Collage

Jim O’Rourke:Synths,BassVI,Drum Machine

Tatsuhisa Yamamoto:Drums

Marty Holoubek:Bass (Track 1,2,3,5,6,7,8)

Ermhoi:Vocal (Track 2),Backing Vocals (Track 2,3,5,7)

Joe Talia:Percussion (Track 1,2),Drums(Track 3)

Kalle Moberg:Accordion (Track 2,6)

Kei Matsumaru:Alto and Tenor Sax (Track 3,5)

Toshiaki Sudoh:Bass (Track 4)

Mio.O:Violin (Track 8)

Kirin Uchida:Cello (Track 8)

Orchestra Part of Track 7 was composed for '2x25 Film Fest Gent’ and performed

by Brussels Philharmonic, conducted by Dirk Brosse.

Spoken text of Track 7 is from "The Politics of Health in the Eighteenth Century"

by Michel Foucault

Cover Photo:Taro Mizutani

Inner Sleeve Photo:Yoko Kusano,Taro Mizutani

3DCG:Shibashin

Design:Dan Osborn

Lyric translation:Ermhoi,JimO’Rourke



Date : 2025.03.28

Label : Drag City

http://lnk.to/antigone



Coma MUSIC VIDEO:https://youtu.be/(https://youtu.be/ujIO95oOPPA)

Eiko Ishibashi “Antigone”Release Party[ワンマンライブ概要]

March 14,2025 at EBISU LIQUIDROOM

open 18:00 / start 19:00

ADV 6,000yen ( tax in / with out Drink)

info. SMASH 03-3444-6751



オフィシャル先行抽選(イープラス):

1/9(木) 12:00~1/15(水) 23:59

https://eplus.jp/eikoishibashi/



バンドメンバー:

石橋英子(p,syn,fl,vo) / Jim O’Rourke(g) / 山本達久(ds) / Joe Talia(ds)

Marty Holoubek(b) / 藤原大輔(ts,fl) / 松丸契(as,fl,cl) / ermhoi(cho,syn)



DJ:ACID SISTER 霊

※小学生以上有料/未就学児童無料(保護者同伴の場合に限る)

※整理番号順での入場





石橋英子/EIKO ISHIBASHI

石橋英子は日本を拠点に活動する音楽家。

これまでにDrag City、Black Truffle、Editions Megoなどからアルバムをリリースしている。

2020年1月、シドニーの美術館Art Gallery of New South Walesでの展覧会「JapanSupernatural」の展示の為の音楽を制作、「Hyakki Yagyo」としてBlack Truffleからリリースした。

2021年、濱口竜介監督映画「ドライブ・マイ・カー」の音楽を担当。2022年「ForMcCoy」をBlack Truffleからリリース。

2022年よりNTSのレジデントに加わる。2023年、濱口竜介監督と再びタッグを組み「悪は存在しない」の音楽とライブパフォーマンスの為のサイレント映画「GIFT」の音楽を制作、国内外でツアーを行っている。

2025年3月、Drag Cityより7年ぶりの歌のアルバム「Antigone」をリリース予定。



EIKO ISHIBASHI

Eiko Ishibashi is a Japan-based musician whose work have been released by labels such asDrag City, Black Truffle, and Editions Mego.

In January 2020, she was commissioned to compose music for the exhibition “JapanSupernatural” at The Art Gallery of New South Wales in Sydney. This composition was later released as the album “Hyakki Yagyo” by Black Truffle.

The following year, in 2021, Ishibashi composed the soundtrack for Ryusuke Hamaguchi’s film “Drive My Car. In 2022, she unveiled her new LP “For McCoy” fromBlack Truffle and began her residency on the global radio platform NTS Radio.

Continuing her collaboration with Hamaguchi, she created the score for his 2023 film“Evil Does Not Exist”. Additionally, they launched the project “GIFT”, featuring a silent film by Hamaguchi specially created to accompany Ishibashi’s live musical performance. This project took her on tour both within Japan and internationally

.Ishibashi is set to release her new song album “Antigone” in March 2025 via Drag City, marking her first song album release in seven years.



Instaram(https://www.instagram.com/eikoishibashi?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

X(https://x.com/eiko_ishibashi?s=21&t=gEoIIWQa4UlLy06nvvAm7Q)

OFFICIAL SITE(https://eikoishibashi.net/)