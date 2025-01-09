¡Ú1/21¡Ê²Ð¡Ë13»þ～¡Û¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÎÍÑ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ ÌÌÀÜ¡¦ºÎÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¬¿ÜË¡Î§¼ÂÌ³¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
°åÎÅ»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹ LOOKREC (¢¨1)¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Í¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤Éô ¿°ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÎÍÑ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ ÌÌÀÜ¡¦ºÎÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¬¿ÜË¡Î§¼ÂÌ³¡×¤ò¡¢2025Ç¯1·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://bit.ly/mnes-seminar-202501
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
³«¶È»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕºÎÍÑ¤Ï¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢ºÇ½é¤ÎÂç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¾¯¤·¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¼êË¡¤ÇºÎÍÑ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¼êË¡¤ò¼ÒÏ«»Î¤ÎÀèÀ¸¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯1·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00 ～ 14:00
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Í¥¹
²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢»ëÄ°ÍÑURL¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§https://bit.ly/mnes-seminar-202501
¢¨ ¶¥¹ç´ë¶È¡¢Ë¸³²ÌÜÅª¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æþ¼¼¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
- ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢ÉÂ±¡¤Î¿·µ¬³«¶È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤ÎÊý
- ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢ÉÂ±¡¤Î³«¶ÈÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê³«¶È¥×¥é¥ó¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢ÉÂ±¡³«¶È¸å¤Î½¸´µ¤ËÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëÊý
-
ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º
ÂåÉ½¼Ò°÷¡¡¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î
ÊÆÅÄ¡¡·û»Ê »á
°åÎÅ¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÏ«Ì³¥³¥ó¥µ¥ë¤òÅ¸³«¡£´ØÀ¾¤«¤é´ØÅì¤Þ¤ÇÃÏ°è¤âÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©»ØÆ³¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÄêÉ¾¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2019Ç¯¤Ï¡¢Ç¯´Ö83ËÜ¤Î¥»¥ß¥Êー¼ÂÀÓ¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡¢½ñÀÒ½ÐÈÇ¤Ê¤É¤âÅ¸³«¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://bit.ly/mnes-seminar-202501
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥à¥Í¥¹¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤Î¾õ¶·¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀµ³Î¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅÁ¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î°å»Õ¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÍýÁÛ¤Î°åÎÅ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¤Î±ó³Ö²èÁü¿ÇÃÇ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢°åÍÑ²èÁü¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Î´ÉÍý¡¦¶¦Í¤Î¤¿¤á¤Î°åÎÅ»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹ LOOKREC (¢¨1)¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LOOKREC ¤Ï¿ÇÎÅ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¢¤é¤¿¤Ê°åÎÅ¤Î¤¢¤êÊý¤ä°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¼Â¸½¡¢ÉÂÉÂ¡¦ÉÂ¿ÇÏ¢·È¤ä½¸³ØÅª¤Ê¸¦µæ¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿°åÎÅÏ¢·È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1,200»ÜÀß¡Ê2024Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë»ÜÀß¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¹Åç¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊËÜÅ¹½êºßÃÏ¡Ë / ¹Åç²èÁü¿ÇÃÇ¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©734-0023¡¡¹Åç¸©¹Åç»ÔÆî¶èÅì±ÀËÜÄ®1-2-27
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©105-7508¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-7-1¡¡Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥¿¥ïー 8F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡°¤Éô¡¡¿°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§°åÎÅ»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢±ó³Ö²èÁü¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://mnes.life/
¢¨1 °åÎÅ»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹(¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§LOOKREC)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LOOKREC¤Ï¡¢CT¤äMRIÅù¤Î¸¡ººÁõÃÖ¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿°åÍÑ²èÁü¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë²èÁü¤ò´ÉÍý¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤ÎÊÝÂ¸ÍÆÎÌ¤ËÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áµ¡´ï¤ÎÁýÀß¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¥µー¥Ð¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³Ã¼Ëö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢·ÐºÑÅª¤«¤Ä´ÊÃ±¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://mnes-lookrec.com/