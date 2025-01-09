½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¥Çー¥È¡ÖDaiShun¡Çs COLORFUL BANGKOK¡×¡¡CS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë22»þ30Ê¬ ÆÈÀêÊüÁ÷¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò£Ã£ÓÆüËÜ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëCS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹ ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¡¢¡Ø½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¥Çー¥È ¡ÖDaiShun¡Çs COLORFUL BANGKOK¡×¡Ù¤ò
1·î31¡Ê¶â¡Ë22:30¤«¤éÆÈÀêÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Netflix¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡ÖTHE BOYFRIEND¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÃæ°æÂç¡¦ÃæÀ¾½Ö¤Î
½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡£
Daishun¡Ê¥À¥¤¥·¥å¥ó¡Ë¤Î°¦¾Î¤Ç»¨»ï·ÇºÜ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤Ê¤É³èÌöÃæ¤ÎÆó¿Í¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢ºòÇ¯12/14¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¥Çー¥È¤Ë¤âÌ©Ãå¡£¥¿¥¤¤ÎÇÐÍ¥¤È¤Î¶¦±é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
#DaiShun¡¡#DaiShunCOLORFULBANGKOK¡¡#DaiShun1stBANGKOK¡¡#Dai_Shun
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¥Çー¥È ¡ÖDaiShun¡Çs COLORFUL BANGKOK¡×
https://www.nitteleplus.com/program/daishun/
¡ú¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¡¦¡¦¡¦¥¹¥«¥Ñー¡ªÊüÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤ÇÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¥×¥é¥ó¡¦¥»¥Ã¥È¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥Æ¥ì¥Ó(ÂÐ±þµ¡¼ï¤Î¤ß)¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ì½µ´Ö¤Î¸«Æ¨¤·»ëÄ°¤â²ÄÇ½
¢¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó¡¡¢¨»ëÄ°¤Ë¤Ï¤´·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹ ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡§https://www.nitteleplus.com
¥¹¥«¥Ñー¡ª¡ÊCh.300¡Ë¡¢¥¹¥«¥Ñー¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊCh.619¡Ë
J:COM¡ÊCh.757¡Ë¤Û¤«Á´¹ñCATV
¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö¡ÊCh.555¡Ë¡¢au¤Ò¤«¤ê
¢¡²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò£Ã£ÓÆüËÜ¡ÊÄÌ¾Î¡§£Ã£ÓÆü¥Æ¥ì¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ÃÎÌé
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1-6-1¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ïー22³¬