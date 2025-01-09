¡Ú½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡Û³ô¼°²ñ¼Òbiima¤¬2ºÐ»ù¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÎïß·ÍÄÃÕ±à¤È¶¦Æ±³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Òbiima¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢°Ê²¼biima¡Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Î×¢ÃÓ³Ø±à¤Ë¤Æ¡¢2ºÐ»ù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿Æ»Ò»²²Ã·¿¤ÎÌµÎÁ¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Â»ÜÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢»Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°ÉÔÂ¤¬¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±à¤äÍ·¤Ó¾ì¤Î¸º¾¯¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢biima¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±¿Æ°½¬´·¤Î·ÁÀ®¤ä¿Æ»Ò¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢þ²Ê³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ù¤ë
ÍÄ¾¯´ü¤ËÂçÀÚ¤Ê±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿³Ú¤·¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡£
¢þ¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
ÅÅ¼Ö¤´¤Ã¤³¤äÆ°Êª¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë±¿Æ°¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Í·¤Ó¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¢£¡Ö¿Æ»Ò¤ÇGO¡ª¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÍ·¤Ó¡× ¼Â»Ü³µÍ×
¡¦ÆüÄø¡¡¡§12·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¾ì½ê¡¡¡§×¢ÃÓ³Ø±à¡ÊÀéÍÕ¸©Çð»Ô¸÷¥±µÖ2-1-1¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡¡¡§2ºÐ»ù¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô
¡¦Äê°÷¡¡¡§³Æ²ó10ÁÈ¡Ê2²ó¼Â»Ü¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§1000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥³ー¥¹¡§Ëþ2ºÐ0¥ö·î～2ºÐ5¥ö·î(10:00~10:30)¡¿Ëþ2ºÐ6¥ö·î～2ºÐ11¥ö·î(10:40~11:10)
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼Òbiima¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Æ»Ò¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤È¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¶µ°é¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä²ÈÂ²¤Îå«¤ò»Ù¤¨¤ë³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Òbiima ¼õ¾Þ¼ÂÀÓ
¡¦¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¡§¥¥ã¥ê¥¢¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×·Ð±ÄAWARD2024¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡ÊÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÉô ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÊÑ³×ÉôÌç¡Ë¡×¼õ¾Þ
¡¦IT¶¨²ñ¼çºÅ 2023Ç¯ÅÙ ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥ÈÉ½¾´À©ÅÙ¡Ö¾©Îå¾Þ¼õ¾Þ¡×
¡¦Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¼çºÅ¥°¥ìー¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥¢¥ïー¥É2023¡Ö¸ÜµÒ´¶Æ°¾Þ¡×¼õ¾Þ
¡¦Âè4²óÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ¡ÖÆüËÜ¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó 2022¡×¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ»öÎã¤È¤·¤ÆÁªÄê
¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¼çºÅ¡ÖSport in Life Award¡×2021 ´ë¶ÈÉôÌç¡¡Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ
¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÄ£ SPORTS TECH TOKYO¶¦Æ±³«ºÅ¡ÖINNOVATION LEAGUE¡×2021 ¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¾Þ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È
¡¦¡Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSPODEMiA!-¥¹¥Ý¥Ç¥ß¥¢-¡×¤ò2019Ç¯¤è¤ê³«ºÅ
¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡¡ÅìµþÅÔÃæ¾®´ë¶È¿¶¶½¸ø¼Ò¤è¤ê¡Ö³×¿·Åª¥µー¥Ó¥¹¤Î»ö¶È²½»Ù±ç»ö¶È～Àè¿Êµ»½Ñ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð～¡×¤ËºÎÂò
¡¦TSUTAYAµÚ¤ÓÄÕ²°½ñÅ¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë21À¤µª·¿¶µ°é¤ÎÁí¹ç»ÜÀß¡ÖT-KIDS¥·¥§¥¢¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÉôÌç¤ËºÎÍÑ
¡¦ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍÄ»ùÂÎÁà¶µ¼¼¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Æ£±°Ì³ÍÆÀ¡Ê2019Ç¯7·îmybestÄ´¤Ù¡Ë
¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSport in Life¡×»²²è»ö¶È¤È¤·¤ÆÇ§Äê
¡¦¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñÏ¢¹ç²ñ¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·»ö¶ÈÁÏ½ÐÂç¾Þ¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥ÊーÉôÌç¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡§ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½Íý»öÄ¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Òbiima
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÂ¼·ÃÉ§
½êºßÃÏ ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥±Ã«5ÃúÌÜ32-10