NFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖX2Y2 Pro¡×¤¬Japan Open Chain¤ËÂÐ±þ
¡¡Japan Open Chain¤Î¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£ ½¨ÏÂ¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ëNFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖX2Y2 Pro¡×¤¬ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡ÖJapan Open Chain¡Ê°Ê²¼¡¢JOC¡Ë¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢JOC¾å¤ÇÎ®Æ°À¤Î¹â¤¤NFT¼è°ú´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢NFT¼è°ú¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê
X2Y2 Pro¤Ï2023Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿Ê£¿ô¥Á¥§ー¥óÂÐ±þ¤ÎNFT¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥È¥ìー¥Àー¸þ¤±¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊUI/UX¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢NFT»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎJOCÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤ÊNFT¼è°ú´Ä¶¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢JOC¤ÏX2Y2 Pro¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢NFTÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢JOC¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ X2Y2 Pro¤Î¾ÜºÙ
¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ーµ¡Ç½
- ¼çÍ×NFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¥Çー¥¿¤ò½¸Ìó¤·¡¢¹â¤¤Î®Æ°À¤ò¼Â¸½¡£
- Ê£¿ô¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤òÅý¹ç¤·¤¿NFT¼è°ú¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¥×¥í¥È¥ìー¥Àー¸þ¤±UI/UX
- ¹âÂ®¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡£
- ¼è°ú¤ÎÍúÎòÊ¬ÀÏ¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤òÄó¶¡¤·¡¢¥×¥í¥È¥ìー¥Àー¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¼è°ú¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡¡X2Y2 Pro¤ÎJOCÂÐ±þ¤Ï2024Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡ØJapan Open Chain¡Ù
¥½¥Ëー¤Î¥°¥ëー¥×Æâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥³ー¥®¥¢¡¢NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¢ÅÅÄÌ¡¢TIS¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¦Æ±±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ethereum¸ß´¹¡Ê¥ì¥¤¥äー1¡Ë¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â°Â¿´¤«¤Ä°ÂÁ´¡¢°Â²Á¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¶âÍ»¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Á¥§ー¥ó¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.japanopenchain.org/) | X (Twitter) (https://twitter.com/Japanopenchain) | Discord(https://discord.com/invite/5ugv7Zufde)
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ§¡ä
- ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê±¿±Ä
- - ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿´ë¶È
- - ÆüËÜË¡¤Ë½àµò¤·¤¿±¿±Ä¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢Ë¡Åªº¬µò¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë
- PoAÊý¼°¤ÎEthereum´°Á´¸ß´¹¥Á¥§ー¥ó
- - Ethereum¤È´°Á´¸ß´¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ethereum¥×¥í¥È¥³¥ëÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Äー¥ë¤ä¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ²ÄÇ½
- - PoA¡ÊProof of Authority¡Ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ê¬»¶²½¤È¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¹ÍÎ¸
- - É¬Í×½½Ê¬¤ÊÊ¬»¶À¤Ë¤è¤ë¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÇ½¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ÂÄêÀ¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸
- ¹âÂ®¤«¤Ä°Â²Á¤Ê¼ê¿ôÎÁ¡¢web3¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËºÇÅ¬¤ÊÀß·×
- - Ethereum¥á¥¤¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¿ô½½ÇÜ¤Î½èÍýÂ®ÅÙ¤ò¼Â¸½
- - NFTÈ¯¹Ô¤¢¤¿¤ê1±ßÌ¤Ëþ¤Î°Â²Á¤Ê¼ê¿ôÎÁ
- - ³ÎÄêÅª¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë·èºÑ¥ê¥¹¥¯¤ÎÇÓ½ü¤ò¼Â¸½
- ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤ÉÂç´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ
- - ¶ä¹ÔÈ¯¹Ô¤ÎÆüËÜÈ¯¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¶âÍ»DX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
- - ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»ÔÌ±¾Ú¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊNFT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢£³ô¼°²ñ¼ÒX2Y2 Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒX2Y2 Japan
½êºßÃÏ¡¡¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔÀÖ»³ËÜÄ®4-1 ¥è¥Í¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÂ¼ ¹·Ê¿
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§
X2Y2 pro ¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://pro.x2y2.io/joc/collections) | X (Twitter)(https://x.com/x2y2_pro)
¢£ ÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿®Íê¤¢¤ëÆüËÜ´ë¶È¤¬ÆüËÜË¡¤Ë½àµò¤·¤¿±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡ÖJapan Open Chain¡×¤Î¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ò±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Á¥§ー¥ó¤ä¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¥Á¥§ー¥ó¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥Á¥§ー¥ó¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26-1
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶áÆ£ ½¨ÏÂ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2022Ç¯7·î
URL¡¡¡¡¡§https://www.jbfd.org/
»ö¶È³µÍ×¡§web3¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý»ö¶È
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§G.U.Group³ô¼°²ñ¼Ò¡¢G.U.Technologies³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¼èºà¡¦¹Ö±é°ÍÍê¤Ê¤É´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¹Êó
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à ¡§https://www.japanopenchain.org/contact
E¥áー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§contact@jbfd.org
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Æâ¤Î²èÁü¡¢¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¾ºÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤ß¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£