¥¤¡¦¥µ¥ó¥è¥×¡ß¥­¥à¡¦¥½¥Ø¼ç±é¡Ø½ã¾ð¥Ü¥¯¥µー¡ÙU-NEXT¤ÇÆüËÜ½é¡¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡ª

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2024年1月9日(木)より韓国ドラマ『純情ボクサー』を日本初、独占配信いたします。

『純情ボクサー』は、第2回教保文庫ストーリー公募展受賞作、作家チュ・ジョンナムの小説を原作とした、スポーツ業界の八百長脱出を描いたドラマです。血も涙もない冷血なスポーツエージェントを『一度行ってきました』『グッド・キャスティング~彼女はエリートスパイ~』のイ・サンヨプが好演。一方、突然姿を消した天才ボクサーを『彼女のバケットリスト』『最高のチキン~夢を叶える恋の味~』のキム・ソヘが務めます。

キム・ソヘ扮する天才ボクサーのイ・グォンスクは、ある日突然表舞台から逃げるようにして姿を消します。そんななか、イ・サンヨプ扮する冷血なスポーツエージェントのキム・テヨンは、20年来の友人がお金のために八百長に手を出したことを知ります。大切な友人を救おうと、テヨンは自分がお金を肩代わりすると宣言。大金を稼ぐためにグォンスクを見つけ出し、ボクシング界に復帰させようとします。グォンスクを利用してお金稼ぎを企てていたテヨンですが、徐々に心を許してほどけていく2人の関係に注目です。

主演2人に加え、パク・ジファンやキム・ヒョンムクといった実力派俳優、WINNERのキム・ジヌや女優ハ・スンリなども集結。ベテランと個性派の豪華共演も見どころです。



『純情ボクサー』<全12話>

原題:순정복서

製作国:韓国

製作年:2023年

配信情報:U-NEXT/各440円(税込)・3日間(独占配信)

配信開始日:2025年1月9日(木)12:00

配信ページ:https://video.unext.jp/title/SID0165308



【スタッフ】

演出:チェ・サンヨル、ホン・ウンミ

脚本:キム・ミンジュ

【キャスト】

イ・サンヨプ、キム・ソヘ、パク・ジファン、キム・ヒョンムク、ハ・スンリ、キム・ジヌ ほか

【ストーリー】

天才ボクサーと称され注目を浴びていたイ・グォンスクは、ボクシング界から逃げるようにして姿を消した。そんな彼女は、ある日冷血なスポーツエージェントのキム・テヨンと出会う。望みを叶えるために手を貸すという彼の言葉を信じて、グォンスクは競技に復帰するが...。



Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど34万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、110万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。





U-NEXT:https://video.unext.jp



U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ/2024年11月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。