¥Á¥ã¥¤¥Ü¥é½é¤ÎÅìµþ¥¿¥ïー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸É°é¤Æ¤Ï¤ª¤ï¤ê¡¡¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ±þ±çin Åìµþ¥¿¥ïー&¥á¥¿¥Ðー¥¹ 2024¡×¤ÇÂç¤¤ÊÀ®²Ì
¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¡£
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥Á¥ã¥¤¥Ü¥é(½êºß¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Âç»³ ÍÚ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ü¥é¡×)¤Ï¡¢2024Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ë¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ü¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥¿¥ïー¤ò²ñ¾ì¤Ë¤·¤¿Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸É°é¤Æ¤Ï¤ª¤ï¤ê¡¡¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ±þ±çin Åìµþ¥¿¥ïー&¥á¥¿¥Ðー¥¹2024¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤âµÔÂÔËÉ»ß·î´Ö¤Ç¤¢¤ë11·î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¤Î¸½¾õ¤È»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÅù¤Î¼Ò²ñÅªÍÜ¸î¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤É¤âÃ£¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥²¥¹¥È¤òÂ¿¿ô¤ª¾·¤¤·¡¢¸É°é¤Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤ÎÎØ¤Î³ÈÂç¤â¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸²ºßÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤ì¤Ð´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÀøºßÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¡¢¡Ö¸É°é¤Æ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¡£¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ùÆ¸µÔÂÔ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÀ¼¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆüËÜ¤Î»ùÆ¸µÔÂÔ¤Î¸½¾õ¤ä¡¢²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë»ÜÀß¤ÎÂ¸ºßÅù¤ò¹¤¯ÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë·Ò¤¬¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¸É°é¤Æ¤Ï¤ª¤ï¤ê¡¡¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ±þ±çin Åìµþ¥¿¥ïー&¥á¥¿¥Ðー¥¹ 2024¡×
Æü¡¡»þ¡¡¡§2024Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë
¢¨¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Ï11·î23Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë～30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç³«Êü¡£
¾ì¡¡½ê¡¡¡§Åìµþ¥¿¥ïー¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à£´ÃúÌÜ£²－£¸¡Ë
¢¨¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¼Ò²ñÅªÍÜ¸îÌ¥ÎÏÈ¯¿®Åù»ö¶È¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ò²ñÅªÍÜ¸îÌ¥ÎÏÈ¯¿®Åù»ö¶È¤Ï¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤È¤·¤Æ»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÅù¤ÎÌ¥ÎÏÅù¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
¡¡³ØÀ¸Åù¤Ë¸þ¤±¤¿ ¹Êó·¼È¯³èÆ°¤ä¡¢³Æ»ÜÀßÅù¤Ç¤Î¿¦¾ìÂÎ¸³Åù¤ä»ÜÀß¿¦°÷¤Î½¢¶È·ÑÂ³¤ò
¡¡»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¡ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¡Ï
Åìµþ¥¿¥ïー¡§Ìó10,100Ì¾
Club333¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æー¥¸¡Ë¡§Ìó1,000Ì¾
¥á¥¿¥Ðー¥¹¡§Ìó1,400Ì¾¡Ê´ü´Ö·×¡Ë
Åìµþ¥¿¥ïーÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤ËÍè¾ì¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÂ¿¤¯¤¬Â¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¸É°é¤Æ¡×¤ä¡Ö»ùÆ¸µÔÂÔ¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
ÅöÆü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÂçÀ¹¶·¤Ç¡¢ÏÃ¤òÄ°¤¤¤ÆÎÞ¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¡£
Ç§ÄêNPOË¡¿Í»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÉûÍý»öÄ¹¤Î¹âÁÄ¾ï»Ò¤µ¤ó
»Ò°é¤Æ¤Î¥é¥¸¥ª¡ÖTeacher Teacher¡×¤Î¤ªÆó¿Í¤È¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß½Ð¿È¤ÎÎÓ¤µ¤ó
»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡ÖÀ±Èþ¥Ûー¥à¡×Éû»ÜÀßÄ¹¤ÎÎ©ÆþÁï¤µ¤ó
¥Þ¥Þ³¦¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー ¡¢3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Î¥Ð¥Ö¥êー¤¿¤Þ¤ß¤µ¤ó
¥á¥¿¥Ðー¥¹¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¤ª»ÒÍÍ¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬¥¢¥Ð¥¿ー¤Î´é¤Ë
¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë
ÅöÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤ËÅê±Æ¤Ç¤¤ë»Å³Ý¤±¤òÍÑ°Õ¡£¤ª»ÒÍÍ¤¬Ì´Ãæ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¡¢¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¥ã¥¤¥Ü¥é¤Î¸þ¤¹ç¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ä³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¿¶Á¡¦É¾²Á
¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤¬¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ®µ¤¤Ë
[¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÀ¼]
¡ÖÅÐÃÅ¼Ô¸«¤¿¤µ¤ËÍè¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âô»³ÃÎ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÀ¼¤òÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¤ÇÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö´ûÂ¸¤Î´Ø¿´ÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¹¤¤ÁØ¤ËÀµ¤·¤¯Ç§ÃÎ¤ò¹¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤Î±þ±ç
[½¸¤Þ¤Ã¤¿¶¦´¶¡¦±þ±ç]
¼Ò²ñ¤¬Ì¤ÍèÀ¤Âå¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡¦Ç®ÎÌ¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¨»¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢5¼Ò¤¬¤´¶¨»¿¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒBlue Lab
¡¦·ª»³¼«Æ°¼Ö¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¥¨¥¹¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
JP¥â¥ë¥¬¥ó¤µ¤Þ¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥Áー¥à¤Ç³°³¬ÃÊ¥¦¥©ー¥¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°ÃæÀ¾¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÁá¤¯¤â»ÏÆ°¡ª
¥Á¥ã¥¤¥Ü¥é¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2025Ç¯¤âÆ±»þ´ü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÔÂÔËÉ»ß·î´Ö¤ÎÂç·¿·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤â³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥Á¥ã¥¤¥Ü¥é
½êºß¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è
ÂåÉ½Íý»ö¡§Âç»³ ÍÚ
»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß´Þ¤à¼Ò²ñÅªÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¿¦°÷³ÎÊÝ¤ÈÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¤ÎÃÄÂÎ¡£¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¼Ò²ñÅªÍÜ¸îÌ¥ÎÏÈ¯¿®Åù»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤Î1/3°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ë¤è¤ë¸øÊç»ö¶È¡Ö»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¿¦°÷¤ÎºÎÍÑ¡¦¿Íºà°éÀ®¡¦ÄêÃå»Ù±ç»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¿¦°÷¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®Ãæ¡£¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ¤Ï¡¢¼Ò²ñÅªÍÜ¸îÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Á¥ã¥Ü¥Ê¥Ó¡×¤Î±¿±Ä¡¢»ÜÀß¸«³Ø²ñ¤Î´ë²è±¿±Ä¡¢Âç³Ø¡¦Ã»Âç¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤Î½ÐÄ¥¼ø¶È¡¢»ÜÀß¿¦°÷¤ÎÄêÃå¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¦½¤¤Î±¿±ÄÅù¡£¶È³¦Æâ¤ÎÀè¶îÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î»ÜÀß¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¸«³Ø¤Ç¤¤ë¡Ö¸«³Ø¥Õ¥§¥¢¡×¤ä¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤Ç¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¤ÎÂç»³¤Ï¡¢2024Ç¯4·îForbes JapanÈ¯¹Ô¡Ø100ÄÌ¤ê¤Î¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦´õË¾¡Ù¡¡¤ËÁª½Ð¡£
¡¦NPOË¡¿Í¥Á¥ã¥¤¥Ü¥é¸ø¼°HP¡¡https://chaibora.org
¡¦¼Ò²ñÅªÍÜ¸î Áí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Á¥ã¥Ü¥Ê¥Ó¡×¡¡https://chabonavi.jp/