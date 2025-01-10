80s¥ì¥È¥í¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈºÇ¿·¤Î²»¶ÁÀß·×¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÍÀþ¥ª¥ó¥¤¥äー¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó ROSE¡ÖDISTANT MOUNTAIN¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£²°¹ñºÝ¤Ï¡¢ROSE¤è¤ê80Ç¯ÂåÉ÷¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÍÀþ¥ª¥ó¥¤¥äー¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖDISTANT MOUNTAIN¡×¤ò1·î17Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
80Ç¯Âå¤«¤éÂ³¤¯¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ì¥È¥í¥¹¥¿¥¤¥ë
¸÷Âô¤¢¤ë¼Á´¶¡¢³Ñ¤Ð¤Ã¤¿·Á¾õ¡£80Ç¯Âå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÀ½ÉÊ¤òROSE¤Ï½é¤á¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤Ï´è¾æ¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¤È¥é¥à¥¹¥¥ó¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÁõÃå´¶¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½À¤é¤«¤µ¤ÈÍ¥¤·¤¤¿¨´¶¡¢ÁõÃå»þ¤ÎÈèÏ«´¶¤ò·Ú¸º¤·Í¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼´CNC²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿¹âµé´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤²»¿§¤Ë¿»¤ë
¤³¤Î¥ì¥È¥í¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ë¤Ï³×¿·Åª¤Ê¦Õ40mmÊ£¹ç¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ë¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Éー¥à¤ÈÇÈ·Á¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢Á¯ÌÀ¤«¤Ä¥¯¥ê¥¢¤Ê¹â²»°è¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë½ÅÄã²»¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥ª¥¸¥à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀìÍÑÀß·×¤µ¤ì¤¿²»¶Á¹½Â¤¤òÅëºÜ¤·¤¿DISTANT MOUNTAIN¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¹â²»¤È¹â²òÁüÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¥ë¥°¥ê¥ë¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡¦¥ê¥êー¥ÕÀß·×
¥á¥¿¥ë¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢²»¤Î½Ð¸ý¤«¤é¤Î²»¼Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤ê³ê¤é¤«¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¹â²»¤È¡¢Á¡ºÙ¤ÇË¤«¤Ê²»¿§¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ó¥Æ¥£Â¦ÌÌ¤Î°µÎÏ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡¦¥ê¥êー¥ÕÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌµ¤À¤ò¸þ¾å¡£Æ±»þ¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î¿ôÇÜ¤Î¶õµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¹â²»¤Î¿¤Ó¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶
¥¹¥Ý¥ó¥¸¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É¤Ï½À¤é¤«¤µ¤ÈÄÌµ¤À¤ÎÎ¾Êý¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÀ¹¤ê¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤Î¹¥¤ß¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÈùÌ¯¤ÊÄ¹¤µÄ´Àá¤ËÂÐ±þ¡£ÌÜÀ¹¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çº¸±¦¤ÎÄ¹¤µ¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£5NÃ±·ë¾½Æ¼¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¡£MMCX¥³¥Í¥¯¥¿¤Ë¤è¤ëÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¹½Â¤¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤È³ÈÄ¥À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¹½Â¤¤Ï¡¢¼ª¤ò¤è¤ê³«ÊüÅª¤Ë¤·¡¢ÁõÃå»þ¤ÎÄÌµ¤À¤È²÷Å¬À¤ò¾ï¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸¤òÄä»ß¤·¤Æ¤â¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î²»¤ò´°Á´¤Ë¼×ÃÇ¤»¤º¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥Ö¥é¥¦¥ó
¢£¼ç¤Ê»ÅÍÍ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/15_1_25484f54a09bada92d44acec0fadd5b6.jpg ]
¢£²Á³ÊÅù
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/15_2_24a12e570b2acc1d47396a963427e314.jpg ]
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£²°¹ñºÝ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¥¹¥Á¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥²¥Ã¥È
½êºßÃÏ¡§¢©270-2308¡¡ÀéÍÕ¸©°õÀ¾»ÔËÜÇ¸¾®ÎÓ80-1
URL¡§https://www.itohya.jp/
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£²°¹ñºÝ¤ÏROSE¤ÎÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£