¡ÚDMM EV ON¡Û¹âÅç²°¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÇð¹âÅç²°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥âー¥ë¡×¤Ë50kwµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤òÆ³Æþ
¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹·óCEO¡§µµ»³·É»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖDMM¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëEV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMM EV ON¡×¤Ï¡¢¹âÅç²°¥°¥ëー¥×¤ÎÅì¿À³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒËÜ¿¿Í´¡¢°Ê²¼¡ÖÅì¿À³«È¯¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÇð¹âÅç²°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥âー¥ë¡×¤Ë50kwµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ò1¸ýÆ³Æþ¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¸½ºß¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÀáÌó¤äÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢À¤³¦Åª¤ËEV¤äPHV¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¿·¼ÖÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÆ°¼Ö¤ÎÈæÎ¨¤ò100%¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç30Ëü¸ý¤ÎÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
DMM¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯5·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¸ø¶¦»ÜÀßÅù¤ËÂÐ¤·¤ÆEV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖDMM EV ON¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¼ÔÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ç¿È¶á¤ÊEV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤È¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çð¹âÅç²°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥âー¥ë¤Ï¡¢1973Ç¯¤Î¡Ö¹âÅç²°ÇðÅ¹¡×³«¶È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢1979Ç¯¤Ë¤ÏÀìÌçÅ¹¥Ó¥ë¡Ö¥íー¥º¥¿¥¦¥ó¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡¢1992Ç¯¤ÎÁ´ÌÌ²þÁõ¤ò·Ð¤Æ¡¢¹âÅç²°ÇðÅ¹¤ò³Ë¤È¤·¤¿¡ÖÇð¹âÅç²°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥âー¥ë¡×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2008Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·´Û³«¶È¤ËÈ¼¤¦Âçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢±Ä¶ÈÌÌÀÑ50,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤òÄ¶¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤¬´°À®¡£³«¶È¤«¤éÌó50Ç¯¡¢ÁýÃÛ¤ä²þÁõ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀéÍÕËÌÀ¾Éô¤ÎÃæ¿´¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¡¢ÃÏ°è¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜÅª¤Ë¡¢DMM EV ON¤Î50kwµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ò¡ÖÇð¹âÅç²°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥âー¥ë¡×¤Ë1¸ýÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£EV¥æー¥¶ー¤Ï»ÜÀßÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç½¼ÅÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷Â¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿»Ø¿Ë¡×
https://www.meti.go.jp/press/2023/10/20231018003/20231018003-1.pdf
¢£Çð¹âÅç²°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥âー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1992Ç¯4·î¡¢Á°¿È¤Ç¤¢¤ëÇð¥íー¥º¥¿¥¦¥ó¤òÁ´ÌÌ²þÁõ¤·¡¢Çð¹âÅç²°¤ò¥ー¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤¿¡ÖÇð¹âÅç²°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥âー¥ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¿´¤Þ¤ÇÌó30Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ëÇð¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î³«ÄÌ¤Ë¤è¤ê¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤ÎÂðÃÏ³«È¯¤â³èÈ¯²½¡£¶áÎÙ6ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤ËÌó151Ëü¿Í¤Î¾¦·÷Æþ¸ý¤òÍ¤¹¤ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÇð¹âÅç²°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥âー¥ë¡×¤ÏÇ¯´ÖÍè´ÛµÒ¿ô2,600Ëü¿Í¤È°µÅÝÅª¤Ê½¸µÒ¤ò¸Ø¤ê¡¢±Ø¥Ó¥ë¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊSC¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©Çð»ÔËö¹Ä®1-1
¡¦³«¶È¡§1992Ç¯4·î
¡¦Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§50,500Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡¦Å¹ÊÞ¹½À®¡§Çð¹âÅç²°¤È159¤ÎÀìÌçÅ¹
¡¦Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¡§Ìó1,200Âæ
¡¦HP¡§https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/
¢£¡ÖDMM EV ON¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DMM EV ON¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¸ø¶¦»ÜÀßÅù¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëEV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ½¼ÅÅ´ï¤ª¤è¤ÓµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¦½é´üÈñÍÑ¡Êµ¡´ï¡¦¹©»öÈñ¡Ë¤È¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Î¡Ö0±ß¥×¥é¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ö¶È¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤Î¿·¤¿¤ÊÍèÅ¹Æ°µ¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÍèÅ¹ÉÑÅÙ¤ä·ÑÂ³ÍøÍÑ¤ÎÁý²Ã¡¢½¼ÅÅ¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÍèÅ¹¤·¤¿Àøºß¸ÜµÒÁØ¤Ø¤Î¥êー¥Á¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ÎÈ¯´ø¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢EV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»ö¶È¼Ô¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
- 0±ß¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¡£ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ÆEV½¼ÅÅ´ï¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤»ö¶È¼Ô¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
- EV½¼ÅÅ´ï¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¦¸½ÃÏÄ´ºº¡¢¹©»ö¡¢Êä½õ¶â¿½ÀÁ¤Ê¤É¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¼êÂ³¤¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂå¹Ô¡£
- 24»þ´Ö365Æü¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò´°È÷¡£¶ÛµÞ»þ¤Î¶î¤±ÉÕ¤±ÂÐ±þ¡¢½¼ÅÅ´ï¤Î½¤Íý¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡ãEV¥æー¥¶ー¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
- ÉáÄÌ½¼ÅÅ´ï¤«¤éµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢EV¥æー¥¶ー¤ÏÍøÍÑ¾õ¶·¤ä¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê½¼ÅÅ´ï¤òÁªÂò²ÄÇ½¡£
- ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¡¢EV½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¸¡º÷¡¢½¼ÅÅ¡¢·èºÑ¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
- ¥¢¥×¥ê·èºÑ¤ÏDMM¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈÏ¢·È¡£DMM.com¤Î²ñ°÷4,507Ëü¿Í¤¬Â¨»þ¤Ë¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ev-charge.dmm.com/(https://ev-charge.dmm.com/)
³Æ¥×¥é¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢EV½¼ÅÅ´ï¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤â¡¢¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¡¢EV½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¸¡º÷¡¢½¼ÅÅ¡¢·èºÑ¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£DMM²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ñ°÷¾ðÊó¤¬Ï¢·È¤µ¤ì¡¢¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ä
iOSÈÇ¡§https://apps.apple.com/jp/app/dmm-ev-charge/id6462362884
AndroidÈÇ¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.evcharge
¢£¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ°÷¿ô4,507Ëü¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ëÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖDMM.com¡×¤ò±¿±Ä¡£1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤Ï60°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£Æ°²èÇÛ¿®¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤äEV½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¡¢AI¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²ñ°÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¡£¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÑ²½¤È¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯2·î»þÅÀ
¡¦´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://dmm-corp.com/
¡¦¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¡§https://dmm-corp.com/presskit/
¡¦¸ø¼°¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://inside.dmm.com/