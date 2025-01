¡Úto/one(¥Èー¥ó)¡Û¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È Ê¡²¬Îè°á¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´8¼ï¤¬È¯Çä¡ã2025Ç¯2·î7Æü(¶â)¡ä

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、ナチュラル&オーガニックメイクアップブランド「to/one(トーン)」は、 2025年2月7日(金)よりヘアメイクアップアーティストの福岡玲衣氏とコラボレーションした限定コレクションを全国のto/one取り扱い店舗および各WEBサイトにて発売いたします。また、全国発売に先駆け、2025年1月31日(金)10時より、to/one オフィシャルオンラインストアにて先行予約を受け付けます。

Rei Fukuoka Collaboration.

CHROMATIC PARADISE

はじめてのカラー、はじめての組み合わせ。

あたらしい自分像に、トライしてみるたのしさを。

ヘアメイクアップアーティスト福岡玲衣さんのメッセージを

to/oneの世界に詰め込んだ、

感性を磨いてくれるパステルカラーたち。

発色・透け感・パール感のすべてにおいて、

挑戦しやすい匙加減に、どこまでもこだわりました。

The colors are constantly changing, inviting you onward and upward.

色彩は絶えず変化しながら、あなたをその先へと誘う。

自分らしい “かわいい” を見つける人が、いちばんかわいい!

- Collaboration with Rei Fukuoka

ヘアメイクアップアーティスト 福岡玲衣

色を巧みに掛け合わせた繊細で洗練されたテクニックで、美しさの中に儚い可愛らしさを引き立てるメイク提案に定評あり。時の流れを感じさせるトレンドを取り入れ、一人ひとりの個性と輝きを最大限に引き出します。

- ペタル フロート アイパレット

意外性のある組み合わせも表情になじみ、

あなたらしい魅力を咲かせるアイシャドウパレット

ペタル フロート アイパレット

限定2色 \4,180(税込)

心躍る4色のバリエーションが、新しい世界へと誘ってくれるアイシャドウパレットです。透け感と捻りの効いたパール感、コントラストのあるテクスチャーにどこまでもこだわり、4色をどのようにレイヤードしても、濁らない発色でさりげなく個性を引き出します。意外性に満ちたカラーとのマッチングを楽しんで。

〈COLORS〉

EX04:tetsunagi/ナチュラルな洒落感を作る、肌になじみやすいペールトーンカラー

EX05:nurie/多幸感ある眼差しを作る、絶妙な透明感のプレイフルなカラー

- クリーミー カラーマスカラ

マイクロブラシで根元から持ち上げて

セパレート&カールキープを叶えるマスカラ

トーン クリーミー カラーマスカラ

限定1色 \2,750(税込)

細く短い毛もくまなくキャッチするマイクロブラシで、生え際から美しくカールしていくカラーマスカラです。ロングラッシュとカールキープの両方を叶える2種のワックスをブレンド。フレームラインを際立たせる深みと、エフォートレスなスタイリッシュさ併せ持つカラーにこだわりました。

〈COLOR〉

EX01:mabataki/まばたきするほどに美しさが際立つモーブピンク

- クリーミー アイブロウマスカラ

毛質まで、ふんわりとメイクアップ。

やわらかな抜け感をもたらすアイブロウマスカラ

トーン クリーミー アイブロウマスカラ

限定1色 \2,750(税込)

マイクロブラシで眉毛を1本ずつコートし、印象を整えていくアイブロウマスカラです。コンシーラーのように眉毛の存在感を和らげながら、絶妙なくすみ感を添えてなじませ、まるでふわっとしたやわらかい産毛のようなニュアンスに仕上げます。

〈COLOR〉

EX01:ubuge/眉毛の存在感をソフトにやわらげ洗練へと導くピーチベージュ

- ペタル フロート ブラッシュ

重ねるほどに際立つ透明感。

光と血色感を同時にまとうハイライトチーク

トーン ペタル フロート ブラッシュ

限定2色 \3,300(税込)

色彩をはらんだ光がじんわりとにじむように発色する、肌印象に明るさをもたらすハイライトチークです。角度によって姿を変える偏光パールを複雑にブレンドし、唯一無二の血色感を叶えます。ふんわり、しっとりとした粉質で、空気のような軽さで肌に密着し、自然な仕上がりへ。チーク初心者でも簡単に雰囲気を作れます。

〈COLORS〉

EX06:hoteri/レッドやゴールドの偏光パールが自然な血色感を引き出すコーラルオレンジ

EX07:hakanai/パープルの偏光パールが儚げな透明感を演出するピュアピンク

- ペタル ブルーミング グロス

ひと塗りで、唇に自信と洗練を。

天然プランプ成分配合のナチュラルリップグロス

トーン ペタル ブルーミング グロス

限定2色 \2,750(税込)

ボリュームのある立体感とうるおいに満ちたツヤで、唇をポジティブに彩るリップグロスです。今回登場するのは、レッドのバリエーション。ラフにひと塗りするだけで、美しい血色感を引き出しながら、ポジティブなスタイルを作り上げます。唇に美しいハリを与える天然プランプ成分*1配合。

*¹ヒメマツバボタンエキス/保湿成分

〈COLORS〉

EX02:akubi/血色感を濃密にしてエッジを効かせた、シックなレッドブラウン

EX03:sasayaki/ブルーパールが繊細な透明感を生み出すやわらかなレッドベージュ

- パッケージ

コラボレーション限定BOX。

- 発売情報

<予約発売>

2025年1月31日(金) 10:00~

Web:to/one|ZOZOCOSME

<全国発売>

2025年2月7日(金) ※Web 10:00~

Web:to/one|Cosme Kitchen|Biople|ZOZOCOSME|Rakuten Fashion

MASH STORE|USAGI ONLINE|to/one 楽天市場|@cosme SHOPPING

店舗 : Cosme Kitchen|Biople|@cosme TOKYO

- to/one(トーン)とは

to/oneは目に見える美しさだけではなく、 素肌や心の美しさをも引き出すナチュラル&オーガニック メイクアップブランド。 潤いを抱き込み、 モロッコの砂漠を生き抜くウチワサボテンのオイル*1と、 美しく咲く花々のエッセンスを惜しみなく使用しています。

(*1 オプンチアフィクスインジカ種子油。 オーガニック認証「USDA」・「ECOCERT」W取得。)

公式WEB STORE: https://toonecosmetics.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/toonecosmetics/

公式LINE: https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=toone