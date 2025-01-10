ÆÈ¼«¤Î¥¢ー¥Á·Á¾õ¤Ç¿²ÊÖ¤ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥íー¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤òÈ¯Çä³«»Ï¡ª¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤«¤é³°½ÐÀè¤Ç¤âÂç³èÌö¡ª
¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥íー¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥çー¥È¥µ¥¤¥º
¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿²¤ë¡¦ºÂ¤ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë·ò¹¯²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉEMOOR¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥àー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ ¹¬»Ê/°Ê²¼¥¨¥àー¥ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î8Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥íー¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹ ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥çー¥È¥µ¥¤¥º¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä(1·î²¼½ÜÆþ²ÙÍ½Äê)¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿²¤Ê¤¬¤é¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´¼«Âð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¼ÖÃæÇñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¿¥¤¥×
¹âµ¡Ç½¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬¿²¿´ÃÏ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡ª
¡ÖÇØÃæ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¤´°¦ÍÑÃæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¡Ö¾®¤µ¤á¤¬¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Ç¤â¿²¿´ÃÏ¤Ï½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¿²¿´ÃÏ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥íー¥ë·Á¾õ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥çー¥È¥µ¥¤¥º¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÎÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.emoor.jp/c/em-mattress/hm-bsc-siatsuk-s
¡Ö¿²¤ë¤À¤±¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡×¤ÎÈëÌ©
12ËÜ¤Î¥¢ー¥Á·¿¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥íー¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢12ËÜ¤Î¥¢ー¥Á·¿¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿²¤ë¤À¤±¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¢¨¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥àー¥ëÆÈ¼«·Á¾õ¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥Á¹½Â¤¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¸ú²Ì¡Ä¿²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥«¥é¥À¤ò¿¤Ð¤¹¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¸ú²Ì¡£
¡¦È´·²¤ÎÄÌµ¤À¡Ä¶õµ¤¤òÄÌ¤¹¹Â¤ÇÇ®¤ä¼¾µ¤¤òÄ´À°¤·¾ø¤ì¤òËÉ¤°¡£
¡¦Éé²Ù¤òÊ¬»¶¡ÄÅÀ¤ÈÌÌ¤Ç»Ù¤¨¡¢Éé²Ù¤òÊ¬»¶¡£ÇØÃæ¤È¹ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢¨¥¢ー¥Á·Á¾õ¤Ë¤è¤ë¿²ÊÖ¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ÈÁ´¿È¤ò¾å²¼¤Ë¸£°ú¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¼ì·Á¾õ¤Î¥¢ー¥Á+¥¹¥ê¥Ã¥É
12ËÜ¤Î¥¢ー¥Á¤È£³¤Ä¤Î¥¹¥ê¥Ã¥É¤Ç¡¢¿²¤ë¤À¤±¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡ª
12ËÜ¤Î¥¢ー¥Á¤È£³¤Ä¤Î¥¹¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î¼«Á³¤Ê¿²ÊÖ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å²¼¤Ë¿½Ì¤·¡¢Æ¬¤«¤éÂÀè¤Þ¤Ç¥«¥é¥À¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌµ¤ÀÈ´·²¡¢Ç®¤ä¼¾µ¤¤òÄ´À°¡ª
ÄÌµ¤ÀÈ´·²¤Î¥¢ー¥Á·¿¤È¥¹¥ê¥Ã¥É·Á¾õ
¿¼¤¤¥¢ー¥Á·¿¤È¥¹¥ê¥Ã¥É·Á¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤Æ¤â¶õµ¤¤òÄÌ¤¹¹Â¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÄÌµ¤ÀÈ´·²¡ª
¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÇ®¤ä¼¾µ¤¤òÄ´À°¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¿²¶ñ´Ä¶¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÀ¤ÈÌÌ¤Ç°ã¤Ã¤¿»Ù¤¨Êý
¥¢ー¥Á·Á¾õ¤ÇÇØÃæ¤È¹ø¤¬³Ú¤Ë¡ª
¥¢ー¥Á·Á¾õ¤¬¡¢¥«¥é¥À¤Ë¿¨¤ì¤ëÌÌÀÑ¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¡¢ÅÀ¤Ç¤Î°µÎÏ¡¢ÌÌ¤Ç¤Î°µÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿»Ù¤¨Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥ì¥¿¥ó¼«ÂÎ¤âÂÎ°µÊ¬»¶À¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âÈ¿È¯¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ°µ¤¬½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤ÇØÃæ¤ä¹ø¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¤·¡¢¿²ÊÖ¤ê¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥íー¥ë¼ýÇ¼
»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¥íー¥ë¼ýÇ¼
»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï´Ý¤á¤Æ¼ýÇ¼¥Ð¥ó¥É¤Ç¤È¤á¤ë¤À¤±¡£¥Ð¥ó¥É¤ÏËÜÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ýÇ¼»þ¤Ï¼è¤Ã¼ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£»ý¤Á±¿¤ÓÊØÍø¤Ê¥íー¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¼ÖÃæÇñ¡¢ËÉºÒÂÐºö¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤ËÄ¤ì¥Ë¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ
¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤ËÄ¤ì¥Ë¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò¥«¥Ðー¤ËºÎÍÑ¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿¾åÉÊ¤Ê¿§¹ç¤¤¡£¥¢¥¦¥¿ー¥«¥Ðー¤Ï¼è¤ê³°¤·¤Æ¤´²ÈÄí¤ÎÀöÂõµ¡¤ÇÀöÂõ²ÄÇ½¡£L»ú¥Õ¥¡¥¹¥Êー¼°¤Ê¤Î¤ÇÀöÂõ»þ¤â¼è¤ê³°¤·¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ãæ¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Êー¥«¥Ðー¤Ç´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ê¤ê¤¬ÎÉ¤¯¥¹¥àー¥º¤ËÃ¦Ãå¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê³°¤·¤ÆÀöÂõ²ÄÇ½¤Ê¥«¥Ðー
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥íー¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.emoor.jp/c/em-mattress/so-fittnessroll
ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.emoor.jp/c/em-mattress/hm-bsc-siatsuk-s
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/93_1_f6ead2dd2b8627d8a3f625b6af0b4461.jpg ]
¿²¤ë¡¦ºÂ¤ë¤ÇÇº¤ó¤À¤é¡Ö¥¨¥àー¥ë¡¡ÂÎ¸³¡×¤Ç¸¡º÷
¥¨¥àー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
EMOOR(¥¨¥àー¥ë)¤Ï¡ØÌ²¤ê¤ÇÀ¤³¦¤Î¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢2006Ç¯¤è¤ê¿²¼¼¤È¿çÌ²¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¿´¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿²¼¼¤Ï¡Ö¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò°é¤à¾ì½ê¡×¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Îµ¯ÅÀ¡¢Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£EMOOR(¥¨¥àー¥ë)¤Ï¡¢¿çÌ²³Ø¤ä¿Í´Ö¹©³Ø¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¤È¾ï»þ2,000¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢EC¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÉ´²ßÅ¹ÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¡×¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<¸¦µæ/³Ø²ñÈ¯É½¼ÂÀÓ>
ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñÂè44²óÄê´ü³Ø½Ñ½¸²ñ¡Ê2019Ç¯¡Ë
ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñÂè46²óÄê´ü³Ø½Ñ½¸²ñ¡Ê2021Ç¯¡Ë
ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñÂè47²óÄê´ü³Ø½Ñ½¸²ñ¡Ê2022Ç¯¡Ë
ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñÂè48²óÄê´ü³Ø½Ñ½¸²ñ¡Ê2023Ç¯¡Ë
¿çÌ²´Ä¶³Ø²ñÂè32²ó³Ø½ÑÂç²ñ ¾©Îå¾Þ¼õ¾Þ¡Ê2023Ç¯¡Ë
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¿²¿´ÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×°øÊ¬ÀÏ¤ÎÏÀÊ¸È¯É½¡Ê2024Ç¯¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥àー¥ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥àー¥ë
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô½ìÄ®1-25-12¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ìÄ®¥Ó¥ë9F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ ¹¬»Ê
ÀßÎ©¡§2006Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§4,500Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦²÷Å¬¤Ê¡Ö¿²¤ë¡¢ºÂ¤ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯
¡¦¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¸þ¤±EC¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä
¡¦¿çÌ²¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è³«È¯
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡§
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://emoor.co.jp
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.emoor.jp
¡¦¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÆüËÜ¤Î¿²¼¼¤È¿²¶ñ¡×
https://www.emoor.jp/em/
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://emoor.world/jp/
ÂÎ¸³¥·¥çー¥ëー¥àÎ©Àî¡¦ÀÄ»³¡§
https://emoor.world/jp/showroom/