¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¡¡¥³ー¥Á½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Å·Ìî ¸°ì / Kenichi AMANO ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£Ìò¿¦
¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¥³ー¥Á
¢£À¸Ç¯·îÆü
1975Ç¯4·î3Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
°ñ¾ë¸©
◼️»ØÆ³Îò
1999Ç¯¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á
2000Ç¯¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
2001Ç¯～2003Ç¯¡¡FCÅìµþÉáµÚÉô ¥³ー¥Á
2004Ç¯～2005Ç¯¡¡FCÅìµþU-15¤à¤µ¤· ´ÆÆÄ
2006Ç¯¡¡FCÅìµþU-15¤à¤µ¤· ¥³ー¥Á
2007Ç¯¡¡FCÅìµþÉáµÚÉô ¥³ー¥Á
2008Ç¯～2011Ç¯10·î¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æー¥¹ ¥³ー¥Á
2011Ç¯10·î～2017Ç¯6·î¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º ¥³ー¥Á
2017Ç¯6·î～2018Ç¯4·î¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
2018Ç¯8·î～2018Ç¯12·î¡¡Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¥µ¥Ã¥«ーÉô ¥³ー¥Á
2019Ç¯～2021Ç¯¡¡¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£ ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
2022Ç¯¡¡¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£ ´ÆÆÄ
2023Ç¯～2024Ç¯9·î¡¡FC´ôÉì ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
2024Ç¯9·î～2024Ç¯12·î¡¡FC´ôÉì ´ÆÆÄ
◼️¥³¥á¥ó¥È
º£¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ç¶¦¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëJ2¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÃí¤®¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÀï¤¤¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Ìî Àë´î / Nobuyoshi ONO ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£Ìò¿¦
¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³ー¥Á
¢£À¸Ç¯·îÆü
1984Ç¯8·î21Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©
◼️»ØÆ³Îò
2020Ç¯～2022Ç¯¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC U18 ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥³ー¥Á
2023Ç¯¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC U15 ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥³ー¥Á
2024Ç¯¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC U18 ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥³ー¥Á
◼️¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤è¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¾®ÌîÀë´î¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ç¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§ÍÍ¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤Î¤´±ï¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦î²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2025¥·ー¥º¥ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£