LDcube¡¢¡ÖOJT¥¬¥Á¥ã¡×¥¦¥§¥Ó¥ÊーÂè2ÃÆ¡Ö¡ÚÆ°²è³èÍÑÊÔ¡ÛOJT¥¬¥Á¥ã¤ÎÉÔ±¿¡¦Èá·à¤òËÉ¤°¡ªÆ°²è¤ò³èÍÑ¤·¤¿OJT°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤³Ø½¬´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¡ª¡×ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ê1·î28Æü¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¸þ¤±¿Íºà°éÀ®¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLDcube¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·°æÀ¡¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¡ÖOJT¥¬¥Á¥ã¤ÎÉÔ±¿¡¦Èá·à¤òËÉ¤°～¸ú²ÌÅª¤ÊOJT±¿±Ä¤Î¥³¥Ä～¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÆ°²è¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Âè2ÃÆ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¡ÖOJT¥¬¥Á¥ã¡×¡ÖÇÛÂ°¥¬¥Á¥ã¡×¡Ö¾å»Ê¥¬¥Á¥ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬»Ø¤·¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛÂ°¤ÎÉÔ¶¨ÏÂ¤ä¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎËà»¤¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÉÔ±¿¤äÈá·à¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡º£²ó³«ºÅ¤¹¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
OJT¤Ï¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¡¢¼«ÁÈ¿¥¤ÎÊ¸²½¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºòº£¡ÖOJT¥¬¥Á¥ã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢OJT¥êー¥Àー¤Î»ØÆ³ÎÏ¤ä¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶µ°é¸ú²Ì¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢OJT¤ò¡Ö¥¬¥Á¥ã¡×Åª¤Ê±¿Ç¤¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê¶µ°é¼êË¡¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇOJT¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤³Ø½¬´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/33_1_afa0cfd7e6f94f7261e14e3905d49309.jpg ]
Åê±ÆÍ½Äê»ñÎÁ¡Ê°ìÉô¡Ë
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¿½¤·¹þ¤à :
https://ldcube.jp/seminar/ojt_movie
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒLDcube¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎºÎÍÑ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÄêÃåÎ¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢Æþ¼Ò3Ç¯°ÊÆâ¤ËÌó3³ä¤¬Î¥¿¦¤¹¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÂ¦¤ÎOJTÂÎÀ©¤ä³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬³Ø¤ÓÀ®Ä¹¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
60Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê½¸¹ç¸¦½¤¤Î¼ÂÀÓËÉÙ¤Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤«¤éÊ¬¼Ò¤·¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤ä¼ÒÆâ¥È¥ìー¥Êー°éÀ®¤Î»Ù±ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ëLDcube¤¬¡Ö¸¦½¤¡×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ºòº£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖOJT¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐºö¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ò³èÍÑ¤·¡¢OJT¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤³Ø½¬´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î´ë¶ÈÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡³ô¼°²ñ¼ÒLDcube¡¡WEB¥µ¥¤¥È´ØÏ¢Ã´Åö
ÅÅÏÃ¡§03-3525-7002¡¡
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@ldcube.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡§https://ldcube.jp/seminar/ojt_movie
´ØÏ¢¤¹¤ë»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¡§https://ldcube.jp/downloadlist/ojt2set
OJT´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Úー¥¸¡§https://ldcube.jp/__/tags/OJT