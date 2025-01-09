Quanta Services Australia (QSA)¡¢Åý¹ç¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËIFS Cloud¤òÁªÂò
¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëIFS¤ÎERP¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤òÉ¸½à²½¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÊ£»¨¤µ¤ò·Ú¸º¡¢Æ°Åª¤Ê³ÈÄ¥¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë
2024Ç¯12·î10Æü¡¢±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥óÈ¯-¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¯¥é¥¦¥É¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑAI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëIFS¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢»ñ¸»¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëQuanta Services Australia (QSA) ¤¬IFS Cloud¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ERP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢QSA¤ÏÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë·úÀß»Ô¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ñ»º¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹´ÉÍý¤Ø¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿Ìî¿´Åª¤ÊÀ®Ä¹·×²è¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
QSA¤ÏÊÑ³×¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¤ÇÊ£¿ô¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Çー¥¿¤Î¿¿¼Â¤ÎÃ±°ì¥½ー¥¹¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¤ò¹çÍý²½¤·¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
IFS Cloud¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÍ×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎQSA´ë¶È´Ö¤Î¶ÈÌ³¤òÉ¸½à²½¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤ÄÃ±°ì¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Îµ»½ÑÅª¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ºâÌ³¡¢»ñ»º¡¢Ä´Ã£¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢¿ÍÅª»ñËÜ´ÉÍý (HCM) ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½ÎÎ°è¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Quanta Services Australia¤ÎºÇ¹â¾ðÊóÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëMichael Watson»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖIFS Cloud¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Ê²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºâÌ³¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¢¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨À¡¢µ»½ÑÅª´ðÈ×¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¡ÖIFS Cloud¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëµ¡Ç½¤È¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÇºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àµ³Î¤ÊºâÌ³´ÉÍý¤òÄó¶¡¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Îº£Æü¤Î¥Ëー¥º¤È¾Íè¤ÎÂç»Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
QSA¤ÏIFS Cloud¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢IFS Customer Success¥µー¥Ó¥¹¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£IFS Customer Success¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼ÂÁõ¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢QSA¤ÏÍ¥Àè»ö¹à¤òÌÀ³Î¤ÊÀ®²Ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
IFS¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢&¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëWarren Zietsman¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖQSA¤¬¶ÈÌ³¤ÎÅý¹ç¤È¶áÂå²½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢QSA¤ÈÄó·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£IFS Cloud¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃÖ¤´¹¤¨¡¢¶ÈÌ³¤Î²Ä»ëÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëQSA¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢QSA¤Ï¥×¥í¥»¥¹¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¶È³¦¤Ç·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÂ¿³Ñ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡ÉÒÀ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
QSA¤Ï2025Ç¯¤ËIFS Cloud¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢2026Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤ÎÊ£¿ô¤Î»ö¶ÈÂÎ¤Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Quanta Services Australia¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Quanta Services, Inc.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëQuanta Services Australia¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡¢»º¶È¡¢ÄÌ¿®¶È³¦¤ÇÊñ³çÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ÀìÌçÅª¤Ê·ÀÌó¥µー¥Ó¥¹¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£Quanta Services Australia¤Ï¡¢°ÂÁ´À¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Á°¿Ê¤òÂ³¤±¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Quanta Services Australia¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Quanta-Services-Australia¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IFS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IFS¤Ï¡¢À½Â¤¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¤ª¤è¤ÓÃÏµå¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥Ïー¥É¥³¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î»º¶ÈÍÑAI¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¢Ê£»¨¤Ê»ñ»º¤ÎÊÝ¼é¡¢¥µー¥Ó¥¹Ãæ¿´¤Î¶ÈÌ³¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑAI(TM)¤ÎÊÑ³×¤ÎÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢À¸»ºÀ¡¢¸úÎ¨À¡¢¤ª¤è¤Ó»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
IFS¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¹½À®²ÄÇ½¤ÊAI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆÃÄê¤ÎÍ×·ï¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿Ê²½¤ËÂÐ¤·¤Æµæ¶Ë¤Î½ÀÆðÀ¤ÈÅ¬±þÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È»ñ¸»·×²è (ERP)(https://www.ifs.com/solutions/enterprise-resource-planning)¡¢´ë¶È»ñ»º´ÉÍý (EAM)(https://www.ifs.com/solutions/enterprise-asset-management)¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý (SCM)(https://www.ifs.com/ja/solutions/capabilities/supply-chain)¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¥µー¥Ó¥¹´ÉÍý (ITSM)(https://www.ifs.com/solutions/capabilities/it-service-management)¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¥µー¥Ó¥¹´ÉÍý (FSM) (https://www.ifs.com/solutions/field-service-management)¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IFS¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢AI¡¢µ¡³£³Ø½¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¡¢¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î½Ö´Ö (Moment of ServiceTM) ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
IFS¤Ï1983Ç¯¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÉßÃÏ¤Î³°¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤¿¸Þ¿Í¤ÎÂç³Ø¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢Ç¯ÃæÌµµÙ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢IFS¤Ï80¥«¹ñ¤Ç7,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÊú¤¨¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡ÉÒÀ¡¢¸ÜµÒÃæ¿´¼çµÁ¡¢¿®Íê¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢IFS¤Ï²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÀïÎ¬ÅªÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÇ¤â¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ifs.com/ja(https://www.ifs.com/ja)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢2024Ç¯12·î10Æü¤Ë±Ñ¹ñ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾¶ÌõÈÇ¤Ç¤¹¡£