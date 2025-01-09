2·î6Æü (ÌÚ) ³«ºÅ¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼çºÅ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ö»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¤¬²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¡ª Çã¤ï¤ì¤ë¡¢ÊÑ¤ï¤ì¤ë¡£Âè°ìÁÛµ¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤È»Üºö¤È¤Ï¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜ ¸÷¿¡Ë¤Ï¡¢2·î6Æü (ÌÚ¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒInnovation & Co.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§óîÆ£ ÏÂÇÏ¡Ë¤È¶¦Æ±¼çºÅ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ö»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¤¬²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¡ª Çã¤ï¤ì¤ë¡¢ÊÑ¤ï¤ì¤ë¡£Âè°ìÁÛµ¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤È»Üºö¤È¤Ï¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://biz-play.com/event/23/?utm_source=c-wxfae&utm_campaign=meprof(https://biz-play.com/event/23/?utm_source=c-wxfae&utm_campaign=meprof)
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¾åµ¤ÎURL¤«¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¾ðÊóÀÜÅÀ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É´Ö¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëº£Æü¤ÎBtoC»Ô¾ì¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤¬»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¡¢¹ØÇã¤Î½Ö´Ö¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡ÖÂè°ìÁÛµ¯¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
BtoC´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè°ìÁÛµ¯¤Î½ÅÍ×À¤ÏÇ¯¡¹Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁÛµ¯¡Ê¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¹ØÆþ³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸ÜµÒ¤Îµ²±¤Ë¶¯¤¯»Ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÇã·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡ÖÂè°ìÁÛµ¯¤Î³ÍÆÀ¡×¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼ÔÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Âè°ìÁÛµ¯³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¡È¹Í¤¨Êý¡É¤È¡È¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë»Üºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¤¬²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çã¤ï¤ì¤ë¡¢ÊÑ¤ï¤ì¤ë¡£Âè°ìÁÛµ¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤È»Üºö¤È¤Ï
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼ÒInnovation & Co.
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯2·î6Æü (ÌÚ) 10:00 - 16:40
»²²ÃÎÁ¡§ÌµÎÁ
»ëÄ°ÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
¤ª¿½¹þ¤ßURL¡§https://biz-play.com/event/23/?utm_source=c-wxfae&utm_campaign=meprof(https://biz-play.com/event/23/?utm_source=c-wxfae&utm_campaign=meprof)
¡Ú¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° ÅÐÃÅ¾ðÊó¡Û
¢£³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÇã¤¦ÍýÍ³¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ª¥«¥Æ¥´¥êー¥¨¥ó¥È¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊCEP¡Ë¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
ÅÐÃÅÆü»þ¡§2·î6Æü (ÌÚ) 12:30 - 12:55
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
µÈ¸¶ ·Ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥µー¥ÁÉô ÉôÄ¹
¾å¾ì´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á²ñ¼Ò¤Ë°ÜÀÒ¡£¥ê¥µー¥Á¥ãー¤Î¥Áー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë½¾»ö¡£2022Ç¯¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥µー¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¡Ö¥ê¥µー¥Á¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥Þ¡¦PR¥°¥ëー¥×¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³èÆ°¡£ Æ±Ç¯10·î¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óDiv¤ò¿·Àß¤·¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ò·óÌ³¡£
¤½¤Î¸å2023Ç¯10·î¤è¤ê¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥µー¥ÁÉôÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
»Ù±ç¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¿ÔÎÏ¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒInnovation & Co.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒInnovation & Co.
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-10-13 TOKYU REIT ½ÂÃ«R ¥Ó¥ë3F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡óîÆ£ ÏÂÇÏ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ BtoB¤ËÆÃ²½¤·¤¿±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1. ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2. IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
URL¡§ https://www.innovation.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®16-25 ÍÜÌ¿¼ò¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¶¶ËÜ ¸÷¿
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4196¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡¢Ì¾¸Å²°¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥á¥¤¥ó»Ô¾ì¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
¡Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥É¥ê¥Ö¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥É¥ê¥Ö¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¢PR¥µー¥Ó¥¹¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥µー¥Ó¥¹¡Ë
URL¡§https://corp.neo-m.jp/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹Êó»öÌ³¶É¡¡Ã´Åö¡§ÃæÌî
Tel¡§03-6328-2881
E-Mail¡§press@neo-m.jp