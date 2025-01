¿©¤Ù¤¿¸å¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤·¤à¡ª¡Ú¥­¥ã¥é¥á¥ë¥´ー¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡Û¤è¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¿´¤¯¤¹¤°¤ë¡Ö¥­¥ã¥é¥á¥ë¥Ñー¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¿·È¯Çä¡£

株式会社シュクレイキャラメルパーティボックス

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、キャラメルスイーツ専門店「キャラメルゴーストハウス」より、2025年1月17日(金)「キャラメルパーティボックス」を数量限定で新発売いたします。

数量限定の「キャラメルパーティボックス」は、キャラメル味のクッキーと紅茶の茶葉入りのキャラメル・チョコレートが相性抜群の“キャラメルチョコレートクッキー”、季節限定の華やかなイチゴの美味しさを閉じ込めた“キャラメルチョコレートクッキー イチゴ”の両方を味わえる詰合せ。5層仕立てのクッキーは、サクサク食感が特徴の楽しい食べ心地。どちらもキャラメルオバケが腕によりをかけたお菓子たち。

お屋敷の小窓から外を覗いてみると、キャラメルオバケとメルちゃんたちが月夜のキャラメルパーティを開催しています。月明かりの下で、個性豊かな仲間たちといっしょにパーティをたのしみましょう。

◆商品概要

【商品名】キャラメルパーティボックス

【価 格】6個入 1,770円(税込)

【内 容】キャラメルチョコレートクッキー 3個

キャラメルチョコレートクッキー イチゴ 3個

【発売日】2025年1月17日(金)~

【販売店】ラゾーナ川崎プラザ店、新宿ミロード店

※数量限定品につき、なくなり次第終了となります。

◆コレクションしたくなる<新デザイン>

◆商品紹介キャラメルチョコレートクッキー

◇キャラメルチョコレートクッキー

キャラメル味のクッキーと紅茶の茶葉入りのキャラメルチョコレートを5層で仕立てたサクサク感が特徴のクッキーです。

5個入:972円(税込)

10個入:1,944円(税込)

15個入:2,916円(税込)

キャラメルガレット

◇キャラメルガレット

さくっ、ほろっとしたガレットの中に、紅茶の茶葉を隠し味に加えてコトコト煮詰めたキャラメルを流し込み、丁寧に仕上げたバター香るキャラメルガレットです。

まるでキャラメル鍋のような形のガレットはキャラメルオバケ自慢の逸品です。

8個入:1,728円(税込)

◆ブランド情報

むかしむかしある町のはずれの誰もいない大きなお屋敷に黄色いオバケと黒猫が1匹住みついていたそうな。

オバケはキャラメルが大好物。

来る日も来る日も黒猫と一緒に黙々と淡々と

キャラメルをコトコト煮込んでいたらしい。

かくし味に紅茶をひとつまみ。

オバケ自慢のキャラメルスイーツのできあがり。

あしたは年に一度のキャラメルパーティ。

キャラメルゴーストハウスでお待ちしております。

◆公式サイト

HP: https://sucreyshopping.jp/caramelghosthouse

Instagram:https://www.instagram.com/caramelghosthouse/?hl=ja

X(旧Twitter):https://x.com/caramelghostho1

Facebook: https://ja-jp.facebook.com/CaramelGhostHouse/

◆店舗情報

・ラゾーナ川崎プラザ店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ1階

・新宿ミロード店

東京都新宿区西新宿1-1-3小田急線新宿駅南口改札前

◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ