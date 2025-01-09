miles³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¯¥é¥¦¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ëSalesforce AppExchange¾å¤Ç¡ÖmilesÆ°Êª¿ÇÎÅÊí¡×¤òÈ¯É½
miles³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏËÜÆü¡¢Salesforce AppExchange¾å¤Ç¡ÖmilesÆ°Êª¿ÇÎÅÊí¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ï¿ÇÎÅ¥Çー¥¿¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¿ÇÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖmilesÆ°Êª¿ÇÎÅÊí¡×¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È°ÂÄêÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Salesforce Platform¾å¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Æ°ÊªÉÂ±¡¸þ¤±¤ÎÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£miles³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Salesforce¾å¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ë·È¤ï¤ë½Ã°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡¢ÉÂ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°ÊªÉÂ±¡¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É·¿ÅÅ»Ò¥«¥ë¥ÆmilesÆ°Êª¿ÇÎÅÊí
AppExchageÆâ¤ÎÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥È :
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000I9ZVWUA3
¢¡milesÆ°Êª¿ÇÎÅÊí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖmilesÆ°Êª¿ÇÎÅÊí¡×¤Ï¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Î¿ÇÎÅ¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£SOAP·Á¼°¤äPOMR¡ÊÌäÂê»Ö¸þ·¿¿ÇÎÅÏ¿¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿ÇÎÅµÏ¿µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢Æ°Êª°åÎÅ¡¦´Ç¸î¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥«¥ë¥ÆºîÀ®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÇÎÅÍúÎò¤äÀÁµáÌÀºÙ¤Ê¤É¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»æÇÞÂÎ¤äÊ¬»¶¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢½Ã°å»Õ¤äÉÂ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Salesforce¤Î¹âÅÙ¤Ê¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÂ±¡±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿ÇÎÅ¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÉÂ±¡·Ð±Ä¤ÎºÇÅ¬²½¤òÆ±»þ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡ÖmilesÆ°Êª¿ÇÎÅÊí¡×¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
salesforce¤Î¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æü·×¡¦·î·×¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É
Salesforce¡¢AppExchange¤Ê¤É¤Ïsalesforce, inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¡Salesforce AppExchange¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Salesforce AppExchange¤ÏÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¯¥é¥¦¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¡¢´ë¶È¡¢³«È¯¼Ô¡¢µ¯¶È²È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¹½ÃÛ¡¢ÈÎÇä¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£7,000·ï°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤äÇ§Äê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¡¢1,100Ëü·ï¤Î¸ÜµÒÆ³Æþ¡¢117,000·ï¤Î¥Ô¥¢¥ì¥Ó¥åー¤òÍ¤¹¤ëAppExchange¤Ï¡¢¶È³¦¤äµ¬ÌÏ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤äSalesforceÇ§Äê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤ªµÒÍÍ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
miles³ô¼°²ñ¼Ò
miles³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¤Î»Ù±ç¤È¼«¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¿¥¤ä¥Áー¥à¤¬¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°ÊªÉÂ±¡¸þ¤±¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¦¥É·¿ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥µー¥Ó¥¹¡ÖmilesÆ°Êª¿ÇÎÅÊí¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿Ç»¡¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§miles³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î2Æü
½êºßÃÏ¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-6-2 ¥¨¥¯¥éー¥È½ÂÃ«5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿ù±º¡¡·¼²ð
URL¡§https://miles-inc.com/
¢¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
miles³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö
mail: amr@miles-inc.com