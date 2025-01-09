¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡Êµ¤¸õÊÑÆ°¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ­¡¢»ñ¸»ºÆÀ¸¤Ê¤É¡Ë¡×¤ÎÌÖÍåÅª¤ÊºÇ¿·¾õ¶·¤ÈÌ¤Íè¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÆ°¸þ¡§Âè3²ó »ñ¸»»ÈÍÑ

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- - ¥¿¥¤¥È¥ë¡§Effects of in situ Remediation With Nanoscale Zero Valence Iron on the Physicochemical Conditions and Bacterial Communities of Groundwater Contaminated With Arsenic.
- - »¨»ïÌ¾¡§Frontiers in microbiology
- - DOI¡§10.3389/fmicb.2021.643589
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- - µ¡´ØÌ¾¡§University of Oviedo
- - ³µÍ×¡§¥Ê¥Î¥¹¥±ー¥ë¥¼¥í²ÁÅ´¡ÊnZVI¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥ÒÁÇ¤Ç±øÀ÷¤µ¤ì¤¿ÃÏ²¼¿å¤Î¾ò·ï¤ÈÈùÀ¸Êª·²½¸¤ÎÆ°ÂÖ¤òÄ´ºº¡£nZVI¤Ï¥ÒÁÇ¤òµÛÃå¡¦ÄÀÅÂ¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈùÀ¸Êª¤Î¼ïÎà¤äÂÑÀ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¡¢ÅÚ¾í´Ä¶¤Î²óÉü¤äÎ²»À´Ô¸µ¡¦¥ÒÁÇ½Û´Ä¤Ê¤É¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£
- ÏÀÊ¸»öÎã¡Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÎÎ°è¡Ë
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- - ¥¿¥¤¥È¥ë¡§Solving the Paradox of Rhizosphere Effects on Soil Carbon Cycle
- - µ¡´Ø¡¦´ë¶È¡§University of California¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
- - ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2023Ç¯～2026Ç¯
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- - ¥¿¥¤¥È¥ë¡§Development of a bacterial meal with a tailored high-lipid content for use as feed additive in aquaculture
- - µ¡´Ø¡¦´ë¶È¡§UiT The Arctic university of Norway¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§ー¡Ë
- - ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2021Ç¯～2025Ç¯
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