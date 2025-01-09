D-POPS GROUP¡¢¶È³¦ÆÃ²½·¿AI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡ÖOmni Workspace¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH¤Ø½Ð»ñ
¡Ö¼Ò²ñ¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¿¿ô¤ÎÀ®Ä¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸åÆ£ ÏÂ´²¡¢URL¡§https://d-pops-group.co.jp/¡¢°Ê²¼¡ØÅö¥°¥ëー¥×¡Ù¡Ë¤Ï¡¢¶È³¦ÆÃ²½·¿AI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡ÖOmni Workspace¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH¡ÊËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò: °ÙÆ£ ¥¢¥¥é¡¢URL¡§https://www.blueish.co.jp/¡¢°Ê²¼BLUEISH¼Ò¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Ð»ñ¤ÎÇØ·Ê
Åö¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à(https://d-pops-group.co.jp/column/venture-ecosystem/)¤Î¼Â¸½¤ò·Ç¤²¡¢2017Ç¯¤è¤êM&A¤äCVC¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¿ô23¼Ò¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò¿ô¼Ò27¼Ò¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥°¥ëー¥×¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
BLUEISH¼Ò¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ç´ë¶È¤¬À®Ä¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤ËË¤«¤µ¤¬½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢AI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡ÖOmniWorkspace¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎPoC¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¼êBPO´ë¶È¤¬´û¤ËÉ¸½à²½¤·¤¿¶ÈÌ³¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¹â¤¤´°À®ÅÙ¤ÎAIÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¡£´ë¶È¤Î´ð´´¶ÈÌ³¤«¤é¼þÊÕ¶ÈÌ³¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Ç¥×¥í¥»¥¹¤òºÇÅ¬²½¡¦¼«Æ°²½¤·¡¢ËÜÈÖ±¿ÍÑ¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡¢¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤ÎAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¤Î½¸¤Þ¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢AIÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½Ð»ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê»ö¶ÈÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢BLUEISH¼Ò¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¥³¥á¥ó¥È
¡ý ³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ÙÆ£ ¥¢¥¥é»á
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢BLUEISH¤Ë¤´½Ð»ñ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤´½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëAIµ»½Ñ³«È¯¤ä¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëÊ£»¨¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ëー¥×ÍÍ¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦¿Í¡¹¤Ë¡ÖË¤«¤µ¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¡×Ì¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î¾¡ÉéÉþ¤Ï¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ëー¥×ÍÍ¤«¤éÄº¤¤¤¿¥æ¥Ë¥³ー¥óT¥·¥ã¥Ä¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ý ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ëー¥×¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò/CEO¡¡¸åÆ£ ÏÂ´²
¤³¤ÎÅÙ¡¢ ³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH¤Ë½Ð»ñ¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
BLUEISH¼Ò¤ÎAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿BPaaS»ö¶È¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£AX¤òÂÎ¸½¤·¡¢¡ÖOmniWorkspace¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ò´°Á´¼«Æ°²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ËAI³èÍÑ¤¬¤è¤ê°ìÁØ¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤¤BULEISH¼Ò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Í¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¹â¤¤»Ö¤ÈÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÙÆ£¼ÒÄ¹¤òÀ§Èó±þ±ç¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢½Ð»ñ¤ò·è¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²æ¡¹¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¡×¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ëÅÚ¾í¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ä´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢°ÙÆ£¼ÒÄ¹Î¨¤¤¤ë ³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ ³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ý³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ëー¥× ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¡¿ù¸¶ ´ãÂÀ
À¸À®AI´ØÏ¢¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÆü¡¹ËÖ¶½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÈ¯Í¥°Ì¤È¤µ¤¨¸À¤ï¤ì¤ëÄø¡¢Æü¿Ê·îÊâ¤Ç¿Ê²½¤·¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤ä¥â¥Ç¥ë¤òÌÜÍø¤¤·¡¢ÍÆ°×¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH¤Î°ÙÆ£»á¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¡¢¤½¤ÎÃµµæ¿´¡¢Êª»ö¤òÊ¬¤«¤ê°×¤¯¡¢¿¿Ùõ¤ËÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÀá¡¹¤«¤é¸«¤¨¤ëÅ°Äì¤·¤¿¸ÜµÒ»Ö¸þ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎCTO¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥Ã¥×ÀïÎ¬¥²ー¥Þー¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Ê·ÐÎò¡£ºÇ¤â°Õ¸«¤¬¹çÃ×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ï¿Í¤òÉÔÍ×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿Í¤¬¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¿Í¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬Î¨¤¤¤ëBLUEISH¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ÎAI´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¿®¤¸¡¢½Ð»ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¡ß ¿Í ¡ß ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Åê»ñ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¥·¥Ê¥¸ー¤¬¼«Á³¤ÈÊ¨¤µ¯¤³¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿BLUEISH¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿Í¤ò³è¤«¤¹AX¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH¡¡´ë¶È³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ÙÆ£¥¢¥¥é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µËãÉÛ3ÃúÌÜ1－35¡¡VORT¸µËãÉÛ 5F
Àß¡¡Î©¡§2018Ç¯2·î9Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.blueish.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ëー¥×¤È¤Ï
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ø¼Ò²ñ¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¿¿ô¤ÎÀ®Ä¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー(¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È)¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡Ù¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë ¡ß ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¡ß ¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×Æâ¤Î´ë¶È¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥°¥ëー¥×³°¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ëー¥×
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò/CEO¡¡¸åÆ£ÏÂ´²
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨32F
Àß¡¡Î©¡§2015Ç¯10·î1Æü¡ÊÁÏ¶È:1998Ç¯2·î4Æü¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://d-pops-group.co.jp/