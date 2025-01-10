Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¡ØÀ¸¿£µ¡Ù¡¡µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡Ö¥¥Î¥Ù¥¹¡ª2025¡×Âè1°Ì¤ËÁª½Ð!!
2025Ç¯1·î10Æü¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È30¡Ö¥¥Î¥Ù¥¹¡ª2025¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¡ØÀ¸¿£µ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û´©¡Ë¤¬Âè1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ØÀ¸¿£µ¡Ù¤Ïºî²È¡¦Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¤¬¡ØÀµÍß¡Ù°ÊÍè3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¿·ºîÄ¹ÊÓ¾®Àâ¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯10·î2Æü¤Ë¾®³Ø´Û¤è¤ê´©¹Ô¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸ì¤ê¼ê¤ÎÀµÂÎ¤¬¾×·âÅª¡ª¡×¡¢¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤è¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¤¨¤é¤¤¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¼¡¡¹¤Ë¸ý¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ¡£³Æ½ñÅ¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òÀÊ´¬¤·¡¢Áýºþ¤ò½Å¤Í¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºîÉÊ¤Ç¤¹¡£12·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢NHK¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¤Ë¤Æ¡Ö¤¢¤é¤¹¤¸¡¦¥¸¥ã¥ó¥ëÈó¸øÉ½¡×¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º°ÛÎã¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¥Î¥Ù¥¹¡ª2025¡×¤Ï¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¿·´©¡ÊÊ¸¸Ë²½¥¿¥¤¥È¥ë½ü¤¯¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ÆËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤ËÜ¤òÁª¤Ó¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥é¥ó¥¥ó¥°´ë²è¡£ ¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¾Ò²ð¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¡¢1Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë1ºý¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
***********************************
¡ØÀ¸¿£µ¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL
https://www.shogakukan.co.jp/pr/asai_seishokuki(https://www.shogakukan.co.jp/pr/asai_seishokuki)
***********************************
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏËÁÆ¬»î¤·ÆÉ¤ß¡¢À¼Í¥¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯ÇäµÇ°TVCM¡¢¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡¢½ñÅ¹°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Ç®¤¤¤´´¶ÁÛ¤Î¿ô¡¹¤â¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡ÚTVCM¡Û
https://youtu.be/4jxMLUeODuw
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=4jxMLUeODuw ]
¥«¥Ðー¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÉôÊ¬¤Ë¥Û¥í¥°¥é¥àÇó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¸÷¤Î²Ã¸º¤ÇÉ½¾ð¤ÎÊÑ¤ï¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£
¢£¡ØÀ¸¿£µ¡Ù¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È
¡¦¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¡Êºî²È¡Ë
¤³¤ÎÀè¿Í´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¾®Àâ¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿º¬¸»Åª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É¤Î¼ö¤¤¤È²òÊü¤òÆÀ¤ëÆÉ½ñÂÎ¸³¡£
¡¦ÌÊÌð¤ê¤µ¡Êºî²È¡Ë
É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤À¤±¹¬¤»¤À¤è¡Ä¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤ò¡¢¡ÖÀ¸¿£µ¡×¤¬Ë½¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¦Ô¢Ê¬¸ù°ìÏº¡ÊÅ¯³Ø¼Ô¡¦ÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë
¥®¥ç¥Ã¤È¤¹¤ëÀßÄê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥¨¥ó¥µ¥¤¥¯¥í¥Ú¥Ç¥£¥¢Åª¤Ê¡Ò²Ë¤ÈÂà¶þ¤ÎÊ¸³Ø¡Ó¡£°ìÂ©¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦µûË¡Ê¥Þ¥ó¥¬²È¡Ë
¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÐ¾Ý¡¢¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼çÂÎ¤½¤ì¤é¤¬»æÌÌ¤Ç½Ð²ñ¤¦»þ¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤ÆÉ½ñÂÎ¸³¤¬»Ï¤Þ¤ë--ÅÌÁ³¤Ê¤ë¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥àÆü¾ï·Ï¡ªº®ÌÂ¤ÎÎáÏÂ¤ËËþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð¡§Ä«°æ ¥ê¥ç¥¦¡Ê¥¢¥µ¥¤ ¥ê¥ç¥¦¡Ë
1989Ç¯¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾®Àâ²È¡£
2009Ç¯¡¢¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤ÇÂè22²ó¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥åー¡£2013Ç¯¡¢¡Ø²¿¼Ô¡Ù¤ÇÂè148²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢2014Ç¯¡¢¡ØÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¤Î²¼½ñ¤¡Ù¤ÇÂè29²óÄÚÅÄ¾ù¼£Ê¸³Ø¾Þ¡¢2021Ç¯¡¢¡ØÀµÍß¡Ù¤ÇÂè34²ó¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ø¾¯½÷¤ÏÂ´¶È¤·¤Ê¤¤¡Ù¡¢¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê·¯Êª¸ì¡Ù¡¢¡Ø»à¤Ë¤¬¤¤¤òµá¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡Ù¤Ê¤É¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
À¸¿£µ
Ãø¼Ô¡§Ä«°æ ¥ê¥ç¥¦
Äê²Á¡§1,870±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯10·î2Æü
È½·¿¡§»ÍÏ»È½¾åÀ½
ÊÇ¿ô¡§288¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-09-386730-6
È¯¹Ô¡§¾®³Ø´Û
https://www.shogakukan.co.jp/pr/asai_seishokuki