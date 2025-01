1·î18Æü(ÅÚ)¤«¤éÀ¿ÉÊÀ¸³èÆüËÜ¶¶¤Ë¿·µ¬¥¨¥ê¥¢¡ÖÍÜÀ¸»Ô½¸¡×¤¬¥ªー¥×¥ó～´ØÅì·÷½é¡ÖAYURMASTER(¥¢ー¥æ¥ë¥Þ¥¹¥¿ー)¡×Á´¾¦ÉÊ¤ò¾ïÀßÅ¸³«～

株式会社有隣堂

台湾の百貨店「誠品」グループ国内一号店「誠品生活日本橋」(運営:株式会社有隣堂 本社:神奈川県横浜市 代表取締役社長執行役員 松信健太郎)は、1月18日(土)から、「心を養い、身体を養う。」をコンセプトとし、自分に合った、確かな品質のセルフケアアイテムを選べるマーケット「養生市集(ようじょうししゅう)」を新規で常設オープンいたします。ストレスフルな社会において、自らの心と身体のリズムを整えるセルフメンテナンス意識の高まりを受け、誠品生活日本橋ではアジアの知恵を融合した、安全性の高い信頼のおけるブランドを厳選し、比較体験しながら手に取っていただける空間を提案いたします。メイン展開ブランドとして、リバースエイジングケアブランド「AYURMASTER(アーユルマスター)」のフルラインナップとなる10アイテムを関東圏で初めて常設で取り扱います。新規エリアオープンを記念し、ノベルティのプレゼントをご用意して皆様をお迎えいたします。

■「養生市集」オープンに至る背景

現代社会において、溜まったストレスを丁寧な暮らしで癒し、心と身体のリズムを整えるセルフケアの重要性や意識が高まっており、世間で広く良いとされているブランドではなく、自身の悩みにフォーカスして商品を選ぶ層が増えています。長寿大国の日本では、「より長く、より健康的に生きる」健康寿命へのこだわりを持つ人が多く、ライフステージの変化に応じたエイジングケア商品・サービスの需要が高まっています。また、財務省が公表している貿易統計データでは、大韓民国、中華人民共和国、タイ、台湾の4つのアジアの主要国と地域から日本へスキンケア商品の輸入マーケットが拡大傾向にあります。誠品生活日本橋では、2019年の開業時から台湾の優れた自然由来のライフスタイルケアブランド「DAYLILY(デイリリー)」、「阿原(ユアン)」「P.seven 茶香水」を展開し、日本人の肌や体調にも馴染みやすい漢方や天然素材を使用した製品が好評です。そこで、日本橋を訪れる方の暮らしに寄り添い一層充実したサポートを行うために「養生市集」を企画いたしました。

■「養生市集」の特徴

1. コンセプトは、「心を養い、身体を養う。」

変化の激しい社会で、私たちは時に疲れを感じることがあります。「養生市集」は、アジアに伝わる、心身を良好な状態に保つ心がけを意味する「養生」と、台湾の言葉で「マーケット」を意味する「市集」という表現を組合せた、心身の健やかさと本来の自分らしさを取り戻すためのセルフメンテナンス体験と出合う空間です。心と身体のバランスを整え、自らの体調に耳を傾けながら生活を送ることで、本来もっている生命力にあふれた健やかさ、美しさを引き出すことを目的としています。

「養生市集」では「養生」をメインテーマとして、厳選されたスキンケア、ボディケア、ヘアケア、インナーケアのアイテムを取り揃えています。これらは昔ながらのアジアの英知や、伝統的な自然の恵みを活かしながら開発された、一つ一つが確かな品質のおすすめしたい商品です。落ち着いた空間で、スタッフがお客様一人ひとりに合った商品選びをサポートします。私たちは、商品を提供するだけではなく、自分自身の心と身体と向き合い、健やかな毎日を始めるためのきっかけの一つになりたいと考えています。

2. 関東圏初「AYURMASTER(アーユルマスター)」をフルラインナップで常設展開

40年にわたり細胞老化と若返りを研究してきた横浜市立大学 長寿科学研究室発のベンチャー企業が手がけるリバースエイジングケアブランド「AYURMASTER」の製品を関東圏では初めて店頭にてフルラインナップで取り揃えます。最先端生命科学とアーユルヴェーダ美容健康理論を融合し、独自の研究成果を基に開発を手掛け、製品には、バングラデシュの自社農園や契約農家で育てたアーユルヴェーダ伝統ハーブを贅沢に配合し、日本国内の厳しい品質基準のもと最新技術で製造しています。ヘアケア、スキンケア、ヘルスケア製品を通じて、自然と科学の力で美しさと健康をサポートします。

■ショップ概要

・ オープン:1月18日(土)10:00

・ 場所:誠品生活日本橋 expoエリア

(東京都中央区室町3-2-1 COREDO室町テラス 2F)

・ 面積:約10坪

・ 主な内容:ヘアケア、スキンケア、ボディケア、ヘルスケア商品

■主な取り扱いブランド

1. AYURMASTER(アーユルマスター)



40年にわたり細胞老化と若返りを研究してきた横浜市立大学 長寿科学研究室発のベンチャー企業が手がけるリバースエイジングケアブランドです。最先端生命科学とアーユルヴェーダ美容健康理論を融合し、独自の研究成果を基に開発。製品には、バングラデシュの自社農園や契約農家で育てたアーユルヴェーダ伝統ハーブを贅沢に配合し、日本国内の厳しい品質基準のもと最新技術で製造しています。ヘアケア、スキンケア、ヘルスケア製品を通じて、自然と科学の力で美しさと健康をサポートします。



主な商品

●AYURMASTER スカルプメディウム(頭皮用美容液)125 mL / 16,500円(税込)

頭皮と髪のエイジングケア※美容液 ※年齢に応じたケア

若返りの研究チームが薄毛の原因である頭皮・毛根細胞の老化に着目し、20年間にわたる研究で開発した独自成分Ayucelra(TM)-SC (18種類のアーユルヴェーダハーブ)を凝縮したスカルプメディウム。

●AYURMASTER スカルプクレンジング(シャンプー)300ml / 6,490円(税込)

泡で洗わない新発想のスカルプケア。かゆみ・乾燥・抜け毛・ハリコシ不足といった頭皮や髪のトラブルの原因に着目し、18 種類のアーユルヴェーダハーブと頭皮と髪に優しい成分だけを配合した泡立たない新発想のスカルプクレンジング。

2. Itoguchi (イトグチ)

着物の産地・新潟県十日町市で生産される貴重な繭・みどりまゆを使った、ヘアケアやスキンケアブランド。宝石のようにうつくしい、淡い緑色の繭「みどりまゆ」は白い繭に比べ、セリシンやフラボノイドを豊富に含み、肌に寄り添うみどりまゆのシルク成分が、うるおいで満たしてキープし、紫外線などの環境ストレスからもガード。肌本来の素肌美をはぐくみます。このみどりまゆは、理想への糸口。使うたび、本来の透明感ある巣肌へ、近づいていけるはずです。

3. and/or (アンドオア)

上野桜木にある「and/or」は、管理栄養士監修のもと、身体に優しい素材で作られたグラノーラ専門店。もち麦やスーパーフードなど、栄養満点の食材をたっぷり使用し、白砂糖不使用で、甘さ控えめのフレーバーから、お酒に合う塩味まで、美味しさにもこだわりました。グルテンフリー、ヴィーガン

対応など、様々な食事制限に対応。1食分ずつ個包装で、カラフルなパッケージは贈り物にもぴったり。東京・上野で、素材にこだわった美味しいグラノーラをぜひ味わってみてください。

4. RELIEFWEAR (リリーフウェア)商品イメージ

「身につける養生」をテーマに、「養生のための機能服」を提案しているブランドです。衣服は、1日のほとんどの時間、身につけるもの。日々の食事のように、わたしたちの身体やこころに影響を与えています。身体の不調をきっかけに開発した、身体を「ととのえる」ための骨盤で穿く「TANDEN PANTS」と、身体を「ゆるめる」ためのゴムなし靴下「KAIHŌ SOCKS」をお届けしています。

■オープン記念ノベルティ

1. 誠品生活日本橋「ブックマークムエット」(試香紙)サイズ:W45×H125mmイメージ

誠品生活のコンセプトである「Books, and Everything in Between.(本と暮らしの間に)」が活版で印刷されたブックマークムエットです。お気に入りの香りに包まれながら読書を楽しむことができます。※本に挟む際はフレグランスが十分乾いてからお使いください。

「養生市集」またはPOPUP「çanoma(サノマ)」にご来店の方、1月19日(日)開催のオープン記念スペシャルライブトーク「愛をひもとく」にご参加の方、お一人様1枚プレゼント。(なくなり次第終了となります)

2. 「養生市集ロゴ入りコットンポーチ」 サイズ:W200×H140×マチ70mmイメージ

「養生市集」のロゴ入りコットンポーチに、「養生市集」おすすめのブランドのコスメサンプルを詰め合わせてプレゼントいたします。

「養生市集」商品を10,000円(税込)以上のお買い上げの方にプレゼントいたします。

(サンプル詰め合わせはランダムとなります。なくなり次第終了となります)

■同時開催POPUP「çanoma(サノマ)」

「上質な日常」をテーマとして、2020年9月パリにて産声を上げたニッチフレグランスブランド。クリエイター渡辺裕太がディレクションを取り、フランス人調香師Jean-Michel Duriez(ジャン=ミッシェル・デュリエ)とともに、既存の香水にはない新しいアイディアと熟練した技術による調香を兼ね備えた、日本人が日常遣いできる香り作りを志向。

香水をはじめ、ヘアケア、ハンドクリーム、お香などライフスタイルにまつわる品揃えも幅広く取り揃えます。香りは鼻から脳の大脳皮質へ直接アプローチし、ダイレクトに本能や感情にかかわるもの。香りを利用してストレスの軽減や、リラックス効果を得るなど、心や精神にはたらきかける作用が注目されています。

・POPUP展開期間:1月17日(金)~2月20日(金)

・場所:誠品生活日本橋「養生市集」隣接コーナー

■記念イベント

スペシャルライブトーク 「 愛をひもとく 」

・ 開催日:1月19日(日) 11:00~13:00

・ 場所:誠品生活日本橋 イベントスペース「FORUM」

・ 参加費:500円(税込)

・ 登壇:çanoma ブランドディレクター・渡辺裕太さん、オプティックサロン緑青店主・宮川佑介さん

・ 内容:「çanoma」の渡辺裕太ブランドディレクターが愛してやまない「香り」と「眼鏡」、そしてそれらがもたらす効果について語るライブトーク。世田谷区・羽根木の店を構える眼鏡店「緑青」店主、宮川氏を迎えてのクロステーマトークです。

・ 詳細・申込:Peatix公開ページ https://seihin0119himotoku.peatix.com/

■誠品生活日本橋の台湾発ライフスタイルケアブランドのご紹介

1. 阿原(ユアン)

2005年、阿原YUANは台湾の地元に根ざしたブランドとして設立されました。東洋の養生思考に基づき環境に配慮した手作り石けんの製造からスタートし、その後、ハーブのエッセンスとオイルを活かしたヘアケア、ボディケア、スキンケア、オーラルケア、ペットシャンプー、精油、家庭用品など多岐にわたる製品を展開しています。「思いやり、創造性、美学」のブランドポリシーに基づき、トータルケア=ユアンケアとして製品を開発しています。

2. DAYLILY(デイリリー)



漢方薬局を営む父を持つ台北出身のEriと、北海道出身のMoe2人がはじめた漢方のライフスタイルブランド。和漢素材をブレンドしたお茶や、特別なお菓子、コスメ、サプリメント、ライフスタイル雑貨などを販売。女性の心とからだをサポートし素敵な1日となる手助けができるよう、台湾の日常に根付いた漢方というライフスタイルを提案しています。

3. P.seven 茶香水(ピー・セブン ちゃこうすい)



台湾茶香水発祥ブランド。創立者の潘はティーマスターであり、大のお茶好き。台湾茶文化では最初の一杯は、お茶を淹れた茶器を嗅ぎます。この茶器を「聞香杯」といい、聞香杯に残ったお茶の香りを香水にしたいと言う思いからブランドが始まりました。愛する台湾の茶文化、原住民、土地をテーマに「瓶装台湾-台湾をまるごと瓶に閉じ込める」をブランドメッセージに掲げ、台湾人の真摯なぬくもりと笑顔を香りに変えてお届けします。

■誠品生活日本橋について

誠品生活日本橋は、誠品書店の日本初となる複合型店舗です。書籍や雑貨、台湾の美食を楽しめるエリアが充実しており、日本と台湾の文化的な架け橋となる役割を果たしています。COREDO室町テラス2階に位置し、観光客やビジネスマンなど、幅広い層の来客があります。

【住所】東京都中央区日本橋室町3-2-1 COREDO室町テラス 2階

【TEL】03-6225-2871

【営業時間】平日11:00~20:00)/土日祝日10:00~20:00、フージンツリー、guāng 11:00~22:00 ※L.O. 21:00

【公式ホームページ】 https://www.eslitespectrum.jp/