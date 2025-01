¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Á¤¢¤Á¤¢¥é¥à¥º¡×¤Î½é¥°¥Ã¥º¤¬¡Ø¤Á¤¢¤Á¤¢¥é¥à¥º¤Ç¤Ó¤å～¡Ù¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ2·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¡ª

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、2024年7月に登場した、応援をすることが大好きな新キャラクター「ちあちあラムズ」初のグッズを『ちあちあラムズでびゅ~』テーマとして2025年2月上旬より全国の販売店やネットショップにて発売します。

ハート形のカラビナがキュートなぶらさげぬいぐるみやペンライトの収納にぴったりな巾着など、ひつじだらけのラムラムスクールに通う「らむぅ」と「うりゅふ」の、学校生活や推し活にぴったりなアイテムが多数登場します。

●新テーマについてはこちらのサイトからご覧いただけます。

【グッズインフォメーション】

https://www.san-x.co.jp/blog/goods/(https://www.san-x.co.jp/blog/goods/)

アイテム一覧[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dRhIIqNTKC4 ]

「ちあちあラムズ」とは

ひつじだらけのラムラムスクールに通う幼馴染の「らむぅ」と「うりゅふ」。

ラムズは、ちあちあすることが大好き!「ちあちあ」は「応援すること」っていう意味みたい!

あたまのちあちあうーるをふりふり♪みんなのことを応援しちゃうよ! ちあちあぱわーでなんだかやる気がアップしちゃうかも…!?

▼ちあちあラムズ公式X (@cheercheerlambs)

https://twitter.com/cheercheerlambs(https://twitter.com/cheercheerlambs)

▼ちあちあラムズ公式Instagram (@cheercheerlambs)

https://Instagram.com/cheercheerlambs(https://Instagram.com/cheercheerlambs)

~イチオシ商品ピックアップ(一部)~

☆学校生活におすすめアイテム☆

・ぶらさげぬいぐるみ(各1,760円※税込)

・マルチクリアケース(1,210円※税込)

・コインケース(1,980円※税込)

合皮製・丸型カラビナ付

・マルチクリップ(880円※税込):2個セット

・メモパッド(各385円※税込):本文4種丁合

・シール(各220円※税込):ホログラム加工

・レターセット(495円※税込)

便せん封筒4種丁合

・エナージェル ボールペン3C(1,100円※税込)

・クリアペンポーチ(1,430円※税込)

☆推し活におすすめアイテム☆

・巾着セット(1,650円※税込):2枚セット

・トートバッグ(3,300円※税込)

・フォトキーホルダー(各1,045円※税込)

・ぬいぐるみ(各2,860円※税込)

お部屋に飾るのにピッタリなお座りポーズのぬいぐるみ!

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.