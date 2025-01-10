Pacific Meta¡¢Telegram¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¤ÇWeb3¤Î¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖSonzai Labs¡×¤Ë½Ð»ñ
³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äºêæÆÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖPacific Meta¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Web3¤Î¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆTelegram¾å¤Î¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¥²ー¥àÀ½ºî¤ò¹Ô¤¦¡ÖSonzai
Labs¡×¤ËÂÐ¤·½Ð»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¼¡
¡¦½Ð»ñÇØ·Ê
¡¦½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
¡¦Sonzai Labs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦Pacific MetaVentures¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦Pacific Meta¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½Ð»ñÇØ·Ê
Sonzai Labs¤Ï¡¢Telegram¾å¤Î¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¤ÎÀ½ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Pacific Meta Ventures¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¤È¥Áー¥à¤¬·Ç¤²¤ëWeb3¤Î¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¡¢½Ð»ñ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Telegram¤Ï¡¢·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¡ÊMAU¡Ë2²¯¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë´ë¶È¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼çÍ×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥æー¥¶ーÆ±»Î¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ä¥Ü¥Ã¥È¡Ê¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤Ê¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊGamification¡ËÍ×ÁÇ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Sonzai Labs¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Pacific Meta¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤¿Web3¤Î¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Sonzai Labs¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¡¢½Ð»ñ¼ÔµÚ¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
Co-founder
Head of Business Development¡¡
îº¡¡¹ãÀ®
¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¤ÎRyan»á¤È¤Ï²¿ÅÙ¤âÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×VC¤Ç¤¢¤ë
Delphi Digital(https://delphidigital.io/)¤ÇWeb3¥²ー¥à¤ÎÅê»ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿·ÐÎò¤ä¡¢Web3¥²ー¥à´ë¶È¤ÎLimit Break(https://limitbreak.com/index.html)¤Ë¤Æ
Game Designer¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¿ÍÌ®¤ò»ý¤Á¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤Èà¤Îº£¸å¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢½Ð»ñ¤ò·èÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Sonzai Labs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÐÅµ¡§https://www.sonz.ai/
Sonzai Labs¤Ï¡¢Web3¤äAI¡¢¥²ー¥à¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ç¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥ïー¥ë¥É¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web3¤òÃ±¤Ê¤ëµ»½ÑÅª³×¿·¤ËÎ±¤á¤º¡¢Í·¤Ó¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ºî¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÆü¾ï¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤µ¤È´¶Æ°¤òÈ¼¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§https://www.sonz.ai/
Website¡§https://www.sonz.ai/
X¡§https://x.com/SonzaiLabs
Pacific Meta Ventures¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Pacific Meta Ventures¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎWeb3¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦Pacific Meta¤ÎÅê»ñÉôÌç¤Ç¤¹¡£Web3¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¸å²¡¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Web3¶È³¦¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://pacific-meta.co.jp/contact/
Pacific Meta¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Pacific Meta¤Ï¡ÖWeb3ÎÎ°è¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎWeb3¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
Web3»ö¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Web3¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£/¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°/»ö¶È³«È¯/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Ù±ç¤ä¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤¿¹ñÆâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¡¢³¤³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆüËÜ(¤ª¤è¤ÓÅì¥¢¥¸¥¢)¿Ê½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤¢¤ëPacific Hub¤Ç¤Ï¡¢Web3¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://pacific-meta.co.jp/contact/
Pacific Meta¤Ç¤Ï¡¢¶¦¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ã¤¯¤ÆÇ®ÎÌ°î¤ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¤È¶¦¤Ë¡¢Web3¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì½ï¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÀï¤¨¤ë´ë¶È¤òÁÏ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤äÁÈ¿¥¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¤Ë¿Ê¤à :
https://jobs.pacific-meta.co.jp/?_gl=1*rzlfor*_ga*MjEyNjk3MjkxOS4xNzI1NzcwOTQ5*_ga_FGKDT7KPSX*MTcyOTIzNDg2NS40My4xLjE3MjkyMzU3ODMuMC4wLjA.
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç2-2-12¡¡ÉÍ¾¾Ä®PREX8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´äºê æÆÂÀ
ÁÏ¶ÈÆü¡§2022Ç¯8·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web3¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Åê»ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Èー¥¯¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
»ñËÜ¶â¡§1.5²¯±ß(»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://pacific-meta.co.jp/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥à¡§https://pacific-meta.co.jp/contact/
Email¡§info@pacific-meta.co.jp¡¡
Pacific Meta Magazine : https://pacific-meta.co.jp/magazine/