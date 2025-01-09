±Û¶EC»ö¶È¡Ö³Ú°ìÈÖ/Rakufun¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò³Ú°ìÈÖ¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Ê¤È¤ÎÄó·È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò³Ú°ìÈÖ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢https://rakuichiban.co.jp/¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÍÌ ¾¾¡Ë¤Ï¡ÖJIHE International Logistics Co., Ltd.¡×¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï¤·¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÊªÎ®ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¡Ö³Ú°ìÈÖ/Rakufun¡×²ñ°÷¤Ø¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë²ÙÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£²ó¤ÎÄó·È¤ÎÇØ·Ê¤È¸ú²Ì
º£¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¹ñÆâÇÛÁ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥éÉÔÂ¤äÀÈ¼å¤ÊÇÛÁ÷ÌÖ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê ÃÙ±ä¤ä¥³¥¹¥È¹â¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶ÈÅ¸³«¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤ÇÊªÎ®»ö¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡ÖJIHE International Logistics Co., Ltd.¡×¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç ¤³¤ì¤é¤Î¾ãÊÉ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡Ö³Ú°ìÈÖ/Rakufun¡×²ñ°÷¤Ø¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë²ÙÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³Ú°ìÈÖ¤Îº£¸å¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥¿¥¤¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ò»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î½ÅÍ×ÃÏ°è¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥¿¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡Ö³Ú°ìÈÖ/Rakufun¡×¤ÎÍøÊØÀ¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ú°ìÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£
ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¹ñºÝÅ¾Á÷¡¦ÂåÍý¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ËÆüËÜ¤Î¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Î¾¦ÉÊ¤ò³¤³°¥æー¥¶ー¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¡¢³Æ¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤â¤È¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÂåÍý¹ØÆþ·¿±Û¶EC¡Ö³Ú°ìÈÖ/Rukfun¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ°÷¿ô120Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£
TMALL¡¦JD¡¦ÆÀÊª¡ÊPOIZON¡Ë¡¦Ùµ²»¡ÊÃæ¹ñÈÇTIKTOK¡Ë¤Ê¤É¤Î½ÐÅ¹¥µ¥Ýー¥È¤«¤éÊªÎ®»Ù±ç¡¢¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë±Û¶¹¹ð¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë±Û¶ÈÎÇä¤Î»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£JIHE International Logistics Co., Ltd.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤Æ¹ñÆâÊªÎ®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢³¤³°¤«¤é¹ñÆâ¤Ø¤ÎÊªÎ®¤Ë¤â¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¶áÇ¯»ö¶È³ÈÂç¤¬¿Ê¤ß¡¢J&T¡¦Shopee¡¦Lazada¡¦titok¤È¤ÎÄó·È¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤êÊªÎ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢£
³ô¼°²ñ¼Ò³Ú°ìÈÖ
Ã´Åö¼Ô¡§ÀÄ»³
Ï¢ÍíÀè¡§support@rakuichiban.co.jp